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    Thể thaoCác môn khác

    Rowing Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại ASIAD 20

    Văn Trình
    Văn Trình
    Sáng 24.9, bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui đã mang về thêm một tấm HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau màn tranh tài đầy nỗ lực ở chung kết nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo.

    Tinh thần tuyệt vời của các tay chèo Việt Nam

    Bước vào chung kết A tại Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, bốn tay chèo Việt Nam thi đấu quyết tâm trước các đối thủ mạnh của châu lục.Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui duy trì nỗ lực trong suốt đường đua và cán đích với thành tích 6 phút 43 giây, qua đó giành HCĐ. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam chỉ kém Uzbekistan 5 giây, cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội ở nhóm đầu.

    Tấm huy chương càng đáng ghi nhận khi các tay chèo Việt Nam phải thi đấu trong điều kiện lịch trình bị thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

    Nỗ lực của các tay chèo Việt Nam rất đáng khen ngợi vì các cô gái của chúng ta đều là các tay chèo hạng nhẹ phải thi đấu với các tay chèo hạng nặng. Không những thế năm nay nhiều VĐV của Nga đã nhập tịch thi đấu cho Uzbekistan và một số đội khác nên càng khó khăn cho các VĐV Việt Nam

    Do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực thi đấu, Ban tổ chức ASIAD 20 đã phải điều chỉnh lịch môn rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày, 23 và 24.9. Việc lịch thi đấu bị dồn khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị giữa các lượt đua của VĐV bị rút ngắn đáng kể.

    Rowing Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại ASIAD 20- Ảnh 1.
    Rowing Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại ASIAD 20- Ảnh 2.

    Bốn cô gái Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo thi đấu thuyền 4 nữ 2 mái chèo về hạng 4 với 6 phút 37 giây 29

    ẢNH: BÙI LƯỢNG

    Rowing Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại ASIAD 20- Ảnh 3.
    Rowing Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại ASIAD 20- Ảnh 4.
    Rowing Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại ASIAD 20- Ảnh 5.

    Tấm huy chương đầu tiên của rowing ở ASIAD 20

    ẢNH: BÙI LƯỢNG

    Trước khi bước vào chung kết, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã thi đấu vòng loại nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo vào sáng 23.9. Chỉ một ngày sau, các VĐV tiếp tục bước vào cuộc đua tranh huy chương.

    Trong bối cảnh phải nhanh chóng thích nghi với lịch thi đấu mới, thành tích HCĐ là sự ghi nhận cho nỗ lực và khả năng vượt khó của các tay chèo Việt Nam. Việc chỉ kém đội Uzbekistan 5 giây cũng cho thấy rowing Việt Nam vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

    Tấm HCĐ của Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tiếp tục đóng góp vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời tạo thêm động lực cho các tay chèo Việt Nam ở những nội dung chung kết tiếp theo trong ngày 24.9.

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