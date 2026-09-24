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    Thể thaoCác môn khác

    Live ASIAD hôm nay: Dàn sao bắn súng, điền kinh, wushu xuất trận tranh huy chương

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    Hoàng Quỳnh-Lĩnh Nam-Nhật Duyvà 3 người khác
    Hôm nay (24.9), dàn sao của đoàn thể thao Việt Nam ở các môn bắn súng, điền kinh, wushu... đồng loạt xuất trận, hứa hẹn thi đấu bùng nổ.
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    Wushu mở đầu ngày thi đấu mới cho đoàn thể thao Việt Nam với trận chung kết hạng cân 56 kg giữa Đinh Văn Tâm với võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming (7 giờ 50). Đối thủ cực mạnh nhưng Đinh Văn Tâm cũng dồn quyết tâm cho mục tiêu bước lên bục cao nhất. 

    Trực tiếp ASIAD hôm nay: Dàn sao bắn súng, điền kinh, wushu xuất trận tranh huy chương - Ảnh 1.

    Đinh Văn Tâm (trái) dự báo đoạt tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam trong ngày 24.9

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Trực tiếp ASIAD hôm nay: Dàn sao bắn súng, điền kinh, wushu xuất trận tranh huy chương - Ảnh 2.

    Võ sĩ Đinh Văn Tâm (phải) được kỳ vọng tạo bất ngờ ở chung kết hạng cân 56 kg, chạm trán đối thủ Trung Quốc

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Từ lúc 7 giờ 20, các tay chèo Việt Nam cũng bước vào tranh tài chung kết môn rowing ở các nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ của Hồ Thị Duy, thuyền đôi nữ hạng nhẹ của Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo. Tiếp đến là chung kết thuyền 4 nữ 2 mái chèo của Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo; chung kết thuyền 4 nữ 1 mái chèo của Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông; chung kết thuyền đôi nữ 2 mái chèo của Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc; chung kết thuyền đôi nữ 1 mái chèo của Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ. 

    Trực tiếp ASIAD hôm nay: Dàn sao bắn súng, điền kinh, wushu xuất trận tranh huy chương - Ảnh 3.

    Xạ thủ Phạm Quang Huy (giữa) quyết tâm bảo vệ HCV ASIAD

    ẢNH: QUỐC VIỆT

    Môn bắn súng được chú ý khi nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy xuất trận tranh tài nội dung 10 m súng ngắn. Sát cánh Phạm Quang Huy là Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành. Bên cạnh thành tích cá nhân, các xạ thủ Việt Nam còn cạnh tranh thành tích đồng đội. 

    Trực tiếp ASIAD hôm nay: Dàn sao bắn súng, điền kinh, wushu xuất trận tranh huy chương - Ảnh 4.

    Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở nội dung được kỳ vọng nhất là 800 m tự do

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Ở môn bơi thi đấu từ 8 giờ với tâm điểm là màn tranh tài của kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng ở cự ly 800 m tự do. Nhiều khả năng anh sẽ vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết diễn ra chiều cùng ngày. 

    Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam cũng bước vào ngày tranh tài đầu tiên với kỳ vọng lớn nhất ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam nữ. Các tuyển thủ được đăng ký tranh tài ở nội dung này là Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh (sẽ chọn 2 nam, 2 nữ tranh tài chính thức). Ngoài ra điền kinh Việt Nam còn góp mặt ở chung kết nhảy 3 bước nữ (Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường), chung kết 10.000 m nữ (Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết). 

    Trực tiếp ASIAD hôm nay: Dàn sao bắn súng, điền kinh, wushu xuất trận tranh huy chương - Ảnh 5.

    Quách Thị Lan góp mặt trong đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400 m của đội tuyển điền kinh Việt Nam

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Môn thể dục dụng cụ (TDDC) cũng được quan tâm khi có Nguyễn Thị Quỳnh Như thi chung kết nội dung nhảy chống nữ, Đặng Ngọc Xuân Thiện tranh tài chung kết ngựa vòng nam và Nguyễn Văn Khánh Phong thi đấu chung kết vòng treo nam. 

    Trực tiếp ASIAD hôm nay: Dàn sao bắn súng, điền kinh, wushu xuất trận tranh huy chương - Ảnh 6.

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