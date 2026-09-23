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    Thể thaoCác môn khác

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay (23.9): Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng, Dương Thúy Vi tạo bất ngờ?

    Quỳnh Anh-Quang Tuyến
    Hôm nay tại Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài 12 môn ở ASIAD 20, trong đó kỳ vọng lớn ở bắn súng, wushu với sự góp mặt của các ngôi sao Trịnh Thu Vinh, Dương Thúy Vi.

    Trịnh Thu Vinh vấp đối thủ mạnh, Dương Thúy Vi đấu 2 môn tính điểm

    Môn bắn súng bắt đầu từ 7 giờ 45 với nội dung súng ngắn nữ. Đây là nội dung mà bắn súng Việt Nam được kỳ vọng có được thành tích cao nhất khi góp mặt 3 xạ thủ tài năng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy. Tuy nhiên nội dung này cũng dự báo cạnh tranh quyết liệt khi có sự góp mặt của 60 xạ thủ, trong đó có nhiều đối thủ mạnh. 

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay (23.9): Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng, Dương Thúy Vi tạo bất ngờ?- Ảnh 1.

    Trịnh Thu Vinh hứa hẹn tỏa sáng

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Niềm hy vọng tiếp theo đặt vào các võ sĩ môn wushu khởi tranh từ 7 giờ sáng, nổi bật là cựu vô địch ASIAD Dương Thúy Vi. Cô từng vô địch nội dung thương thuật ở Incheon (Hàn Quốc) cách đây 12 năm. Dương Thúy Vi sẽ tranh tài kiếm thuật nữ và thương thuật nữ với niềm tin sẽ thể hiện được hết tinh hoa, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh. 

    Từ 16 giờ, các võ sĩ wushu Việt Nam bước vào tranh tài bán kết nội dung tán thủ. Việc góp mặt ở 4 trận bán kết, ít nhất có 4 HCĐ giúp tinh thần các võ sĩ Việt Nam thoải mái, sẵn sàng bước lên bục cao hơn. Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg nữ), Đinh Văn Tâm (56 kg nam), Hứa Văn Đoàn (60 kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (65 kg nam) là những đại diện của wushu Việt Nam ở bán kết. 

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay (23.9): Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng, Dương Thúy Vi tạo bất ngờ?- Ảnh 2.

    Dương Thúy Vi vẫn sáng giá

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Các môn được kỳ vọng khác là đua thuyền rowing và canoeing lần lượt xuất trận lúc 7 giờ 40 và 8 giờ 30. Tuy nhiên các tay chèo Việt Nam mới chỉ thi đấu vòng loại, cần giữ vững phong độ để tiến bước vào vòng tiếp theo. 

    Ở môn bơi thi đấu từ 8 giờ 12 phút với vòng loại các nội dung 100 m bướm nam (Dương Văn Hoàng Quy), 100 m ếch nữ (Nguyễn Thúy Hiền), 400 m cá nhân hỗn hợp nữ (Võ Thị Mỹ Tiên). Trước các đối thủ quá mạnh, mục tiêu của kình ngư Việt Nam là chinh phục thông số thành tích tốt nhất của bản thân. 

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay (23.9): Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng, Dương Thúy Vi tạo bất ngờ?- Ảnh 3.

    Tài năng trẻ Nguyễn Thúy Hiền sẽ tranh tài 100 m ếch nữ

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Lúc 11 giờ, đội tuyển TDDC Việt Nam thi đấu chung kết đồng đội nam nhưng khó cạnh tranh và dồn sức cho chung kết đơn môn. Vào lúc 7 giờ, Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng thi đấu chung kết nội dung xuất phát đồng hàng nam của xe đạp đường trường. Đường đua nhiều đèo dốc là thách thức lớn với các tay đua Việt Nam nhưng Xuân Lộc được kỳ vọng tạo bất ngờ. 

    Ngoài ra trong hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam còn góp mặt tranh tài các môn khác như thể thao điện tử, cử tạ, karate, bóng chuyền bãi biển. 

    Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 23.9: 

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay (23.9): Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng, Dương Thúy Vi tạo bất ngờ?- Ảnh 4.

     

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