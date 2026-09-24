Võ sĩ người dân tộc Hrê Đinh Văn Tâm kiên cường, đau nặng cả hai chân: Vẫn giành HCB ASIAD 20

HCB nội dung tán thủ môn wushu, Đinh Văn Tâm nhận thưởng bao nhiêu?

Ở chung kết nội dung tán thủ hạng cân 56 kg nam môn wushu diễn ra sáng 24.9, Đinh Văn Tâm đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc - Ou Jiaming. Ou Jiaming vừa vô địch tỉnh Hà Nam, vô địch Đại hội thể thao toàn quốc của Trung Quốc.

Võ sĩ Việt Nam đành nhận tấm HCB tại ASIAD 20. Với thành tích đoạt HCB tại Đại hội Thể thao châu Á, Đinh Văn Tâm được thưởng 170 triệu đồng theo quy định của nhà nước và mức thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam.

Võ sĩ người dân tộc Hrê - Đinh Văn Tâm giành HCB môn wushu tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tấm gương vượt khó

Tấm HCB tại ASIAD 2020 là nỗ lực đáng khen ngợi của Đinh Văn Tâm. Bởi sau trận chung kết diễn ra vào hôm qua (23.9), chàng trai quê Quảng Ngãi đã gặp vấn đề về dây chằng và bị đau nặng cả hai chân.

Tinh thần vượt khó cũng chính là điểm đặc biệt khi nhắc đến Đinh Văn Tâm. Sinh năm 2005 tại một xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi, anh bén duyên với môn wushu từ năm 2017 (khi đó 12 tuổi) khi theo anh trai đi tập.

Chỉ ít lâu sau, giới chuyên môn nhận thấy Tâm cũng có năng khiếu, tố chất với bộ môn wushu nên đã tuyển chàng trai người dân tộc Hrê vào đội tuyển và đưa anh ra Đà Nẵng để tập luyện và thi đấu. Chỉ sau 1 năm làm quen với sự nghiệp đỉnh cao, Đinh Văn Tâm đã khẳng định được trình độ của mình một cách xuất sắc khi em giành HCV ở nhóm giải trẻ wushu quốc gia vào năm 2018. Đây là cột mốc giúp Tâm quyết tâm theo đuổi môn wushu đến bây giờ.

Đinh Văn Tâm vẫn nhiều tiềm năng phát triển ẢNH: ĐỘC LẬP

Mặc dù theo đuổi con đường sự nghiệp VĐV đỉnh cao chưa lâu nhưng VĐV quê Quảng Ngãi đã liên tiếp giành được những thành tích rất nổi bật ở các đấu trường trong nước cũng như khu vực. Ngoài HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, võ sĩ 21 tuổi tuổi này đã đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu: HCV giải trẻ wushu toàn quốc 4 năm liền 2018, 2019, 2020, 2021; HCV giải Cúp quốc gia nhiều năm liền. Ở các giải đấu quốc tế, Tâm đã đoạt HCV giải vô địch trẻ châu Á tại Brunei 2019 và HCĐ tại giải vô địch wushu trẻ thế giới lần thứ 8 tại Indonesia năm 2022.

Tháng 11.2023, Tâm đã đoạt HCĐ nội dung tán thủ, hạng cân 52 kg tại giải vô địch wushu thế giới, tổ chức tại Mỹ. Nổi bật gần đây nhất, tại giải vô địch wushu châu Á 2024 vừa kết thúc hồi trung tuần tháng 9.2024 ở Ma Cao, anh đã xuất sắc giành HCV ở hạng 52 kg nội dung tán thủ. Đinh Văn Tâm cũng chính là một trong số 3 VĐV của đội tuyển wushu quốc gia Việt Nam giành được vàng tại giải đấu này. Đây là giải đấu lớn mang tầm châu lục diễn ra 4 năm/lần, quy tụ các võ sĩ mạnh nhất tham dự.

Có thể nói, Đinh Văn Tâm là một trong những VĐV trẻ đầy triển vọng của thể thao Quảng Ngãi hiện nay. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống đã sớm rèn cho Tâm tinh thần vượt khó. Để tham gia thi đấu tại các giải đấu quốc nội và quốc tế, thời gian qua Tâm đã phải nỗ lực tập luyện. Anh thậm chí phải nỗ lực ép cân để phù hợp với hạng cân đăng ký thi đấu ở từng giải.

Từng chia sẻ với truyền thông về quá trình khổ luyện trong sự nghiệp VĐV đỉnh cao, Đinh Văn Tâm bộc bạch: "Trong quá trình tập luyện để đến ngày hôm nay em đã phải cố gắng rất nhiều. Mỗi ngày 6 tiếng tập rất khắc nghiệt và luôn thường trực nguy cơ tổn thương ở đầu gối, cánh tay. Những lúc phải ép cân là hành trình khó khăn nhất bởi em có cân nặng khá lớn, cộng với cơ địa khó giảm nên bản thân đã phải quyết tâm rất cao mới có thể đảm bảo được số cân theo tiêu chuẩn phù hợp đối với mỗi giải đấu mà ban huấn luyện đề ra".