Lịch thi đấu ngày 24.9 - ASIAD: Nhà vô địch Phạm Quang Huy xuất trận, chờ Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy sẽ cùng các đồng đội Lê Công Minh, Nguyễn Đình Thành thi vòng loại súng ngắn cá nhân từ 7 giờ 45 (giờ Việt Nam) và nếu có vị trí tốt sẽ tranh chung kết vào 13 giờ 45.

Phạm Quang Huy từng giành HCV ASIAD 19 ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh được kỳ vọng sẽ giữ được vị trí của mình. Xét về phong độ trong năm 2026 vẫn có cơ sở để hy vọng, xạ thủ đương kim vô địch ASIAD đủ sức để khẳng định sức bật của mình. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2026, anh cùng Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh giành HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi nam; riêng anh đứng thứ ba vòng loại với 576 điểm

Trước đó tại giải vô địch súng trường và súng ngắn châu Á hồi tháng 2, Quang Huy đứng thứ sáu ở chung kết 10m súng ngắn hơi nam. Tại Cúp thế giới ở Munich tháng 5, anh đạt 583 điểm và chỉ đứng thứ 11 vòng loại, không vào chung kết.

Nhưng nói như HLV Trần Quốc Cường, đó chính là động lực để Quang Huy cố gắng rèn luyện nhiều hơn để nhắm đến một điểm rơi tốt nhất. Đặc biệt là tâm lý thi đấu, anh sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình để khẳng định vị thế của bắn súng Việt Nam.

Môn wushu ngay trong buổi sáng, lúc 7 giờ 50 có một trận chung kết nội dung tán thủ khi võ sĩ Đinh Văn Tâm (hạng 56kg) gặp đối thủ Trung Quốc Ou Jiaming. Đây là niềm hy vọng chuyển bạc thành vàng cho đoàn thể thao Việt Nam sau khi 3 võ sĩ khác chỉ giành HCĐ.

Đinh Văn Tâm (phải) tự tin tiến đến trận chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Mọi chờ đợi ở môn bơi lội sẽ hướng về Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung sở trường 800m tự do nam. Anh sẽ thi lúc 8 giờ 51 phút và nếu vào chung kết sẽ thi lúc 15 giờ 43. Việc Huy Hoàng rút khỏi nội dung 1500m để tập trung sức tốt nhất cho 800m giúp người hâm mộ hy vọng anh sẽ phấn đấu có huy chương.

Tại ASIAD 3 năm trước, Huy Hoàng từng đạt thành tích 7 phút 51 giây 44 giành HCĐ sau 2 VĐV của Hàn Quốc và Trung Quốc. Hy vọng anh sẽ đổi màu huy chương để mang về niềm vui cho thể thao Việt Nam. Cùng tham gia cự ly này với anh còn có Trần Văn Nguyễn Quốc.

Vào buổi chiều, môn thể dục dụng cụ sẽ có 3/4VĐV tranh chung kết đơn môn. Cụ thể lúc 15 giờ 55, Nguyễn Thị Quỳnh Như thi nhảy chống nữ, lúc 16 giờ 35 Đặng Ngọc Xuân Thiện thi ngựa vòng và lúc 18 giờ 25 đến lượt Nguyễn Văn Khánh Phong tranh ở môn vòng treo.

HLV Trương Minh Sang kỳ vọng cả 3 VĐV sẽ chơi tốt, phấn đấu giành thành tích cao nhất có thể. Trong đó Xuân Thiện và Quỳnh Như đang có điểm số không quá chênh lệch với nhóm đứng trên ở vòng loại, Còn Khánh Phong phải nỗ lực nhiều hơn mới bảo vệ được HCB ở Hàng Châu.

Môn điền kinh sẽ khởi tranh vòng loại các nội dung từ 8 giờ. Trong đó có những nội dung chung kết đáng chú ý của nhảy 3 bước nữ với Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường lúc 17 giờ 44 và 10.000m nữ với Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết lúc 19 giờ 25.

Nguyễn Thị Oanh sẽ xuất quân chạy 10.000m ẢNH: KHẢ HÒA

Lịch cụ thể một số môn đáng chú ý khác

Cử tạ: K'Dương (60 kg) lúc 11 giờ 30 và Trần Minh Trí (65 kg) lúc 15 giờ

Đấu kiếm: Nguyễn Phước Đến và Hoàng Nhật Nam tranh nội dung kiếm chém 3 cạnh nam. Vòng loại từ 8 giờ, nếu vào chung kết tranh lúc 16 giờ 20.

Quyền anh: Hoàng Ngọc Mai (65 kg nữ) gặp võ sĩ Thái Lan lúc 11 giờ và Nguyễn Thị Tâm (51 kg nữ) gặp võ sĩ Đài Loan lúc 15 giờ. Nếu thắng cả 2 sẽ vào tứ kết

Bơi lội: Ngoài Nguyễn Huy Hoàng còn có Nguyễn Thúy Hiền (50m tự do nữ), Dương Văn Hoàng Quy (50m bướm nam), Phạm Thanh Bảo (200m ếch)

Rowing: Hồ Thị Duy (đơn nữ hạng nhẹ), Lương Thị Thảo - Trần Thị Thu Hằng (đôi nữ hạng nhẹ), Nguyễn Phú - Trần Dương Nghĩa (đôi nam một mái chèo), Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Giang, Bùi Thị Thu Hiền (thuyền 4 nữ chèo đôi, W4X), Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh (thuyền 4 nữ chèo đơn, W4), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (thuyền đôi nữ 2 mái chèo), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (thuyền đôi 1 mái chèo), Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiều, Nguyễn Hữu Thành. Thi đấu chung kết từ 7 giờ 20 đến 14 giờ 30.

Canoeing: Bùi Mai Hạnh - Hoàng Thị Lâm, tranh bán kết canoe đôi nữ 500m (8 giờ). Diệp Thị Hương tranh chung kết đơn nữ 200m (9 giờ 30). Vũ Lê Thiên Hải vòng loại kayak đơn nam 500m (12 giờ 30) và Đỗ Thị Thanh Thảo - Huỳnh Cao Minh thi vòng loại kayak đôi hỗn hợp 500m (13 giờ).

Thể thao điện tử: Tranh bán kết nội dung NARAKA- Bladepoint (11 giờ), nếu vào chung kết (15 giờ).

Bóng chuyền bãi biển: Đội nam gặp Đài Loan (11 giờ), đội nữ Việt Nam 1 gặp Trung Quốc (7 giờ) và đội Việt Nam 2 gặp Nhật Bản (8 giờ).