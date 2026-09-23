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    Thể thaoCác môn khác

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 23.9: Việt Nam tốp 20, Trung Quốc hơn Nhật Bản tận 32 HCV

    Văn Trình
    Văn Trình
    Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong ngày 23.9, trong khi Việt Nam có thêm 5 HCĐ và duy trì vị trí trong tốp 20 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20.

    Việt Nam giữ vị trí trong tốp 20

    Ngày thi đấu 23.9 khép lại với điểm nhấn là 5 HCĐ của đoàn thể thao Việt Nam ở các môn bắn súng và wushu. Ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy mang về tấm HCĐ cho bắn súng Việt Nam.

    Trong môn wushu, Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Ở các nội dung đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thủy giành HCĐ hạng 60 kg nữ, Hứa Văn Đoàn giành HCĐ hạng 60 kg nam và Nguyễn Khắc Kiên giành HCĐ hạng 65 kg nam.

    Như vậy, sau ngày 23.9, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 1 HCV và 8 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 23.9: Việt Nam tốp 20, Trung Quốc hơn Nhật Bản tận 32 HCV- Ảnh 1.

    Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Trước đó, ngày 22.9, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội biểu diễn nữ môn karate, giúp Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại đại hội. Ở các ngày 20 và 21.9, Việt Nam cũng có 3 HCĐ. Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi giành HCĐ nội dung đôi nam nữ teqball, trong khi Bùi Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Diệu Ly lần lượt giành HCĐ ở kata cá nhân nữ và kumite nữ hạng 68 kg.

    Đến thời điểm hiện tại, đã có 9/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại ASIAD 20. Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore và Malaysia đã có HCV. Lào và Timor Leste vẫn chưa giành được huy chương.

    Trung Quốc tăng tốc, bỏ xa các đối thủ

    Ở tốp đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành thêm 15 HCV trong ngày 23.9. Đoàn thể thao nước này hiện có 47 HCV, 20 HCB và 10 HCĐ, tiếp tục đứng vững ở vị trí số 1. Hiện Trung Quốc đã hơn đoàn xếp thứ 2 đến 32 HCV.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 23.9: Việt Nam tốp 20, Trung Quốc hơn Nhật Bản tận 32 HCV- Ảnh 2.

    Đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu, bỏ xa các đoàn còn lại

    Đứng thứ 2 là chủ nhà Nhật Bản với 15 HCV, 24 HCB và 27 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 8 HCV, 8 HCB và 24 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ 4 với 7 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Thái Lan giữ vị trí thứ 5 với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ, đồng thời dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

    Tính đến thời điểm này, đã có 36/46 đoàn thể thao giành được huy chương tại ASIAD 20.

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