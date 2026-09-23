Chuyện bây giờ mới kể về tấm HCV đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 20: Dấu ấn thể thao Hà Nội

Khi ba cá tính hòa thành một

Trả lời phỏng vấn sau khi cùng các học trò mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, HLV Đỗ Thị Thu Hà cho rằng chìa khóa của chiến thắng nằm ở việc xây dựng được một tập thể đoàn kết, đồng điệu, nơi ba VĐV có thể phối hợp ăn ý như hòa làm một.

Trong đội hình kata đồng đội nữ, bên cạnh VĐV kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trâm (Công an nhân dân), thể thao Hà Nội đóng góp hai gương mặt trẻ Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ngọc Trâm với sức trẻ của hai VĐV Hà Nội tạo nên một tập thể có khả năng bổ trợ cho nhau, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nội dung kata đồng đội.

Các cô gái Việt Nam thi đấu xuất sắc ở nội dung kata môn karate, mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. HLV Thu Hà (áo đen) sinh năm 1991 ẢNH: BHL CUNG CẤP

Khoảnh khắc đầy tự hào của karate Việt Nam ẢNH: REUTERS

Theo HLV Đỗ Thị Thu Hà, ở nội dung này, sự ăn ý không chỉ thể hiện qua từng động tác mà còn đòi hỏi các VĐV phải thấu hiểu nhau đến từng ánh mắt, nhịp thở. Vì thế, lựa chọn đội hình không đơn thuần là tập hợp những cá nhân xuất sắc nhất, mà quan trọng hơn là tìm được những mảnh ghép có thể hòa quyện thành một thể thống nhất.

Ngọc Trâm là VĐV giàu kinh nghiệm, có khả năng thích ứng tốt. Ban huấn luyện vì thế cần tìm thêm hai gương mặt sở hữu những tố chất phù hợp để phối hợp nhịp nhàng với cô trong các bài biểu diễn.

“Ngọc Nhi có sự điềm tĩnh, chuẩn xác và bộ chân cực kỳ vững chãi, trong khi Thu Uyên lại sở hữu tốc độ, sự bùng nổ và tinh thần chiến đấu rực lửa”, HLV Đỗ Thị Thu Hà nhận xét.

Cơ duyên đến khi ban huấn luyện thử nghiệm một cấu trúc đội hình mới, hướng tới sự dung hòa giữa cái “nhu” của kỹ thuật và cái “cương” của lực ra đòn. Khi đặt Ngọc Nhi và Thu Uyên cạnh nhau, HLV Đỗ Thị Thu Hà nhận thấy sự bổ trợ về tố chất và phong cách thi đấu giữa hai VĐV.

Tuy nhiên, điều khiến bà tin tưởng giao trọng trách chinh phục HCV cho hai cô gái trẻ cùng Ngọc Trâm không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở khát vọng và ý thức kỷ luật trong tập luyện.

“Điều khiến tôi tin tưởng giao trọng trách săn vàng cho hai em cùng với Ngọc Trâm chính là khát vọng tự thân và ý thức kỷ luật sắt. Các em không tập để bằng người khác, các em tập như thể ngày mai là trận đấu cuối cùng của cuộc đời mình”, HLV Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ.

Xóa nhòa cái tôi để cùng một nhịp

Để những tố chất riêng biệt thực sự hòa quyện thành sức mạnh tập thể là cả một quá trình đầy thử thách. Đặc biệt, với hai VĐV mới được ghép đội, việc điều chỉnh những thói quen đã hình thành trong tập luyện và thi đấu không hề đơn giản.

“Cái khó nhất của kata đồng đội là xóa nhòa cái tôi cá nhân. Khi bước lên thảm đấu, ba người phải chuyển động như một cơ thể duy nhất. Thời gian đầu, Nhi và Uyên lệch nhau rất nhiều vì thói quen ra đòn của mỗi người một khác. Người này phát lực xong thì người kia mới bắt đầu, tiếng gió của trang phục võ đạo phát ra không đồng nhất”, HLV Đỗ Thị Thu Hà nhớ lại.

Để khắc phục những khác biệt ấy, hai VĐV trải qua hàng nghìn lượt hô, kiên trì điều chỉnh từng động tác, nhịp độ và thời điểm phát lực. Có giai đoạn, cả hai tập trong trạng thái nhắm mắt, chỉ lắng nghe tiếng thở và tiếng xé gió của nhau để cảm nhận vị trí, nhịp độ của đồng đội.

Đội kata nữ Việt Nam luôn đồng hành, gắn kết bên nhau ẢNH: BHL CUNG CẤP

Khó khăn không chỉ đến từ yêu cầu chuyên môn hay sự mệt mỏi về thể chất mà còn là áp lực tâm lý. Chỉ cần một người mắc lỗi, cả đội phải thực hiện lại bài tập từ đầu. Theo HLV Đỗ Thị Thu Hà, đã có những giọt nước mắt trong quá trình tập luyện. Nhưng sự thấu hiểu, nhường nhịn và động viên lẫn nhau giúp các học trò vượt qua những thời điểm khó khăn, từng bước biến những cá tính riêng thành một nhịp thở chung.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là bài tập mang tên “kata lặp lại liên tục không quãng nghỉ”. Các VĐV phải thực hiện bài quyền với 100% sức mạnh và thần thái. Ngay khi vừa kết thúc, chỉ cần tiếng hô của HLV vang lên, các em lập tức bước vào lượt tiếp theo.

HLV Đỗ Thị Thu Hà nhớ lại một buổi tối mùa hè nóng bức, khi Ngọc Nhi và Thu Uyên đã trải qua hai buổi tập sáng, chiều. Sau lượt thực hiện thứ năm liên tiếp, cả hai gần như kiệt sức, đôi chân run rẩy, mồ hôi đổ xuống thảm tập.

Trong thời điểm ấy, Thu Uyên nghẹn giọng vì mệt mỏi. Thấy vậy, Ngọc Nhi quay sang nắm chặt tay đồng đội và động viên: “Cố lên, còn một lượt cuối thôi, tụi mình làm được!”.

Chứng kiến hai cô gái trẻ tiếp tục đứng dậy, cùng thét vang tiếng “kiai” đầy uy lực để hoàn thành bài tập, HLV Đỗ Thị Thu Hà cảm nhận rõ hơn quyết tâm và sự gắn kết giữa các học trò.

“Nhìn hai cô gái trẻ đứng dậy, thét lên một tiếng ‘kiai’ đầy uy lực để hoàn thành bài tập, lúc đó tôi biết tấm HCV đã ở rất gần các em rồi”, nữ HLV xúc động kể lại.

Chính những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt, cùng tinh thần đoàn kết và khả năng thấu hiểu nhau, đã giúp Ngọc Nhi và Thu Uyên hòa nhập với Ngọc Trâm, hình thành một tập thể đồng điệu để chinh phục tấm HCV ASIAD 20.

Đội kata nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc, đánh bại các đối thủ Nepal, Đài Loan và Iran với cùng tỷ số 5-0 để bước lên bục cao nhất ẢNH: REUTERS





Dấu ấn thể thao Hà Nội trong tấm HCV đầu tiên

Bên cạnh nỗ lực của ban huấn luyện và các VĐV, HLV Đỗ Thị Thu Hà đặc biệt nhấn mạnh sự quan tâm, đầu tư và đồng hành của các cấp lãnh đạo, trong đó có đóng góp quan trọng của thể thao Hà Nội.

“Tôi cũng muốn nói đến một nguyên nhân nữa dẫn đến thành công, đó là sự quan tâm của Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo thành phố và Sở VH-TT-DL Hà Nội. Chính những sự quan tâm đó đã giúp thầy trò chúng tôi vượt ngưỡng để có được tấm HCV quý giá của ngày hôm nay. Từ đó, thể thao Hà Nội cũng đã có đóng góp về thành tích cho thể thao cả nước”, HLV Đỗ Thị Thu Hà khẳng định.

Từ sự góp mặt của hai VĐV Hà Nội trong đội hình vô địch đến quá trình tập luyện, vượt qua những thử thách khắc nghiệt, tấm HCV kata đồng đội nữ là thành quả của sự kết hợp giữa tài năng, ý chí, tinh thần tập thể và sự quan tâm, đầu tư cho thể thao thành tích cao.

Chiến thắng ấy không chỉ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 mà còn ghi nhận dấu ấn của thể thao Hà Nội. Câu chuyện của Ngọc Nhi, Thu Uyên và Ngọc Trâm cho thấy thành công ở nội dung kata đồng đội không chỉ đến từ năng lực của từng cá nhân, mà còn từ khả năng gắn kết những cá tính khác biệt thành một tập thể cùng hướng tới mục tiêu chung.