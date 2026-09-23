4 VĐV TDDC Việt Nam vào chung kết ASIAD 20: Kỳ vọng vào ai?

Ngày thi đấu đầu tiên mang đến tín hiệu tích cực cho Việt Nam. Đặng Ngọc Xuân Thiện vào chung kết ngựa vòng với 14,300 điểm, Nguyễn Văn Khánh Phong vào chung kết vòng treo với 13,833 điểm, Trịnh Hải Khang vào chung kết nhảy chống với 13,700 điểm sau khi được điều chỉnh điểm độ khó. Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như đạt 13,199 điểm, xếp thứ năm vòng loại nhảy chống.

Xuân Thiện: Cơ hội rộng hơn nhờ cục diện bất ngờ

Xuân Thiện xếp thứ bảy vòng loại ngựa vòng với 14,300 điểm. Anh từng giành HCV World Challenge Cup 2025 và đứng thứ năm tại ASIAD 19. Cục diện nội dung này đã thay đổi đáng kể khi Nariman Kurbanov của Kazakhstan, HCB Olympic Paris 2024 và nhiều lần vô địch châu Á, cùng với Huh Woong của Hàn Quốc, từng giành HCB châu Á 2025 và là ứng viên nặng ký đều sớm bị loại.

Xuân Thiện nỗ lực tập luyện ẢNH: KHẢ HÒA

Cục diện bất ngờ này khiến cuộc tranh chấp giữa 8 VĐV ở chung kết là xuất phát đều ngang nhau. Dù vậy, 14,300 điểm chưa đủ bảo đảm huy chương. Điểm của Thiện ở vòng loại suýt soát với 2 VĐV đứng trên của Đài Loan và Nhật Bản. Nếu căn cứ giải vô địch châu Á 2026, các VĐV dẫn đầu từng đạt 14,566 và 14,400 điểm, thì Xuân Thiện cần giữ độ khó, nâng điểm thực hiện và tận dụng sai sót của các đối thủ mạnh, mới có thể chen chân vào tốp 3.

HLV Trương Minh Sang cho biết: "Ngựa vòng là nội dung có tính biến động cao, nơi một lỗi nhỏ có thể làm thay đổi toàn bộ thứ hạng. Nếu hoàn thành bài thi sạch lỗi, Xuân Thiện có cơ sở chen vào nhóm tranh chấp huy chương. Vấn đề là sau khi các đối thủ mạnh đều bị loại, Xuân Thiện có nắm bắt cơ hội để vượt qua chính mình hay không. Chúng tôi tin là em sẽ tập trung thể hiện tốt".

Khánh Phong đang cổ vũ cho đồng đội tranh tài ẢNH: BÙI LƯỢNG

Khánh Phong: Kinh nghiệm phải đi cùng bài thi hoàn hảo

Khánh Phong từng giành HCB vòng treo tại ASIAD 19 với 14,600 điểm và HCB World Challenge Cup 2026 ở Tashkent với 13,850 điểm. Tuy nhiên, vị trí thứ tám vòng loại ASIAD 20 với 13,833 điểm khi có cách biệt với người dẫn đầu Lan Xingyu của Trung Quốc đến 1,4 điểm, khiến cơ hội bảo vệ thành tích cũ trở nên khó khăn.

Theo HLV Trương Minh Sang, vòng treo đòi hỏi độ khó cao, khả năng giữ các tư thế sức mạnh và phần tiếp đất chính xác. Khánh Phong vẫn có thể cải thiện thứ hạng nếu nâng điểm thực hiện, nhưng chỉ một lỗi nhỏ cũng khiến anh khó bám nhóm đầu.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế là lợi thế lớn của Khánh Phong, song anh cần một bài chung kết gần như hoàn hảo, đặc biệt ở các tư thế sức mạnh và phần tiếp đất. Nếu phải giảm độ khó để bảo đảm an toàn, cơ hội cạnh tranh huy chương sẽ giảm đáng kể.

HLV Trương Minh Sang đang hướng dẫn Khánh Phong tập ẢNH; KHẢ HÒA

Dù vậy BHL đội tuyển vẫn mong Khánh Phong sẽ phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, cố gắng có một bài thi xuất sắc ở vòng chung kết, biết đâu sẽ đảo ngược được tình hình.

Việt Nam tranh tài gay cấn ở nội dung nhảy chống tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Hải Khang: Lần nhảy đầu tiên phải cải thiện

Ở vòng loại, Trịnh Hải Khang ban đầu đạt 13,499 điểm sau hai lần nhảy chống. Khiếu nại của ban huấn luyện về điểm độ khó được chấp thuận, giúp anh được cộng 0,4 điểm, nâng điểm trung bình lên 13,700 và xếp thứ sáu. Vị trí này giúp anh có cơ sở hướng tới nhóm đầu, nhưng cần biến cả hai lần nhảy ở vòng chung kết thành những bài thi ổn định.

Điểm mấu chốt là hạn chế chênh lệch giữa hai lần nhảy, đặc biệt cải thiện lần nhảy đầu tiên (điểm lần nhảy đầu của Khang chỉ có 13,366 điểm, trong khi lần sau là 14,033 điểm). Nếu duy trì được độ khó và thực hiện tốt cả hai bài, Hải Khang có thể tạo bất ngờ. Ngược lại, sự thiếu ổn định sẽ khiến cơ hội của anh bị thu hẹp.

Hải Khang được HLV nhắc nhở ngay sau lần nhảy đầu tiên tại ASIAD ẢNH: BÙI LƯỢNG

Quỳnh Như: Có thể san bằng khoảng cách

Quỳnh Như đạt 13,199 điểm, xếp thứ năm vòng loại nhảy chống nữ. Đây là vị trí đáng khích lệ, nhất là khi cô từng giành HCB giải vô địch châu Á 2025, HCV World Challenge Cup 2026 tại Tashkent và đứng thứ sáu tại giải vô địch châu Á 2026 với 13,299 điểm.

So với những người xếp thứ 3 và 4 là Du Siyu của Trung Quốc có 13,433 điểm và Chusovotina Oksana của Uzbekistan là 13,266 điểm thì khoảng cách của Như với nhóm này không đáng kể. Quỳnh Như cũng cần cải thiện độ khó ở lần nhảy 2 tại vòng chung kết. Bởi vòng loại cô chỉ đạt lần nhảy 2 là 12,166 điểm trong khi lần đầu là 13,833 điểm, cao hơn VĐV đứng thứ ba.

Nếu Xuân Thiện giữ được độ khó, Khánh Phong thi đấu ổn định, Hải Khang thực hiện tốt cả hai lần nhảy và Quỳnh Như duy trì mức điểm quanh 13,800 trở lên, TDDC Việt Nam có thể kỳ vọng vào những vị trí cao tại chung kết ASIAD 20.

Quỳnh Như tự tin sẽ tranh chấp ở nội dung nhảy chống ẢNH: KHẢ HÒA

Để hiện thực hóa điều này, HLV Trương Minh Sang cho biết nội dung đồng đội chiều nay, các tuyển thủ Việt Nam sẽ rèn luyện để lấy thêm kinh nghiệm trận mạc cho trận chiến quyết định ngày mai (24.9) với 3 nội dung chung kết của Xuân Thiện, Khánh Phong, Quỳnh Như và ngày cuối cùng (25.9) với nội dung nhảy chống của Hải Khang.