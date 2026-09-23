Vì sao Nguyễn Hoài Hương có HCB châu Á nhưng gặp khó tại ASIAD 20?

Hoài Hương không phải đến ASIAD với một thành tích "ảo". Tại giải vô địch cử tạ châu Á 2026, đô cử Việt Nam đạt 87kg cử giật, 108kg cử đẩy và tổng cử 195kg, giành 2 HCB và 1 HCĐ ở hạng 53kg nữ. Đây là thành tích đáng ghi nhận.

Nhưng chính giải đấu ấy cũng cho thấy vấn đề: Hương đứng thứ hai, trong khi Zhao Jinlan của Trung Quốc đạt tới 216kg tổng cử. Khoảng cách giữa hai người lên tới 21kg – một khoảng cách rất lớn trong cử tạ đỉnh cao.

Hoài Hương nỗ lực ở cử giật nhưng không qua được 85 kg ẢNH: Đ.K

HCB châu Á không đồng nghĩa với vị thế ứng viên hàng đầu tại ASIAD. Sai lầm dễ mắc phải là nhìn vào thứ hạng mà bỏ qua khoảng cách thành tích.

Hoài Hương giành HCB châu Á, nhưng đó là HCB trong một cuộc thi mà nhà vô địch vượt trội hoàn toàn. Điều đó có nghĩa đô cử Việt Nam có năng lực đứng trên bục huy chương, nhưng chưa đồng nghĩa cô đã đạt đến mặt bằng thành tích có thể cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc cử tạ hàng đầu châu Á.

Đây là khác biệt quan trọng khi bước từ giải vô địch châu Á sang ASIAD. Bởi trong cử tạ, huy chương không được quyết định bởi việc một VĐV từng giành huy chương ở giải trước đó. Nó được quyết định bởi mức tạ mà VĐV có thể nâng đúng vào ngày thi đấu.

Thực tế Hoài Hương đã không thể đăng ký mức tạ như dự tính ban đầu. Cô định xuất phát với cử giật là 85 kg, nhưng lại kéo xuống 82 kg với mong muốn an toàn. Cô đã đẩy được một lần, nhưng lại không thành công ở 2 lần sau đó khi nâng tạ lên.

Cô để rơt tạ đáng tiếc ở 2 lần sau ẢNH: Đ.K

Tiếp tục ở cử giật cũng tương tự, Hương đăng ký ban đầu là 100 kg, nhưng sau đó rút xuống còn 95 kg. Và cũng chỉ qua được lần đầu, ở 2 lần sau khi cô quyết định nâng lên 103 kg, Hương đã không thành công. Tổng cộng Hoài Hương chỉ có tổng thành tích là 177 kg, thấp hơn nhiều so với kết quả của mình tại giải châu Á.

ASIAD rõ ràng có sức ép hoàn toàn khác. Đây là sân chơi mà mỗi lần nâng tạ đều có giá trị rất lớn. Chỉ một lần hỏng cử, một lựa chọn mức tạ thiếu hợp lý hoặc một sai số nhỏ về tâm lý cũng có thể khiến VĐV mất thế chủ động.

Nhất là khi đối thủ sở hữu thành tích cao hơn, việc phải "đuổi theo" ngay từ đầu có thể khiến chiến thuật trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đó cũng chính là những gì mà Hoài Hương đã trải qua tại ASIAD 20, cho thấy cả phong độ lẫn tâm lý thi đấu của đô cử Việt Nam đều không thể vượt qua chính mình.

Bước hụt tại ASIAD 20 là dữ liệu cho Hoài Hương biết cô đang có khoảng cách với nhóm đầu khá xa, trong thời gian tới phải điều chỉnh thế nào và cần tăng bao nhiêu kg là một câu trả lời không đơn giản.

Bảng xếp hạng, Hoài Hương tuột xuống thứ 10 tại ASIAD ẢNH: Đ.K

Đặc biệt các VĐV của Thái Lan và Philippines đều có tổng cử trên 200 kg, thậm chí trên 210 kg càng cho thấy cực khó cho Hoài Hương nếu nhìn về SEA Games năm tới hay xa hơn tìm vé đi Olympic.

Thế nên vấn đề của cử tạ Việt Nam lâu nay không chỉ là sản sinh ra những đô cử có thể giành huy chương, mà còn là làm thế nào để biến thành tích ở giải khu vực và châu lục thành năng lực cạnh tranh ổn định ở sân chơi lớn nhất châu Á. Trước mắt đó là bài toán không dễ cho cử tạ nữ Việt Nam.