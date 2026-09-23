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    Thể thaoCác môn khác

    Đằng sau tấm HCĐ quý như vàng của 'nữ hoàng wushu' Dương Thúy Vi: Kỳ ASIAD thứ 4…

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    (từ Nagoya - Nhật Bản)
    Ở tuổi 33 và kỳ ASIAD thứ 4 trong sự nghiệp, 'nữ hoàng wushu' Dương Thúy Vi đã xuất sắc đem về tấm HCĐ kiếm thuật và thương thuật nữ trong sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều VĐV trẻ tài năng châu lục.
    Đằng sau tấm HCĐ quý như vàng của 'nữ hoàng wushu' Dương Thúy Vi: Kỳ ASIAD thứ 4…- Ảnh 1.

    Dương Thúy Vi đã thể hiện bản lĩnh ổn định đoạt HCĐ ASIAD 2026

    ảnh: Độc Lập

    Đẳng cấp ổn định của Dương Thúy Vi

    Chiều 23.9 ở nhà thi đấu võ thuật Aichi Prefecture Martial Art Hall tại TP.Nagoya (Nhật Bản), wushu Việt Nam đã nín thở đến phút cuối khi Vũ Văn Tuấn chỉ xếp hạng 7 ở nội dung côn thuật (hạng 8 chung cuộc).

    Mọi hy vọng giành huy chương ở nội dung taolu đều dồn hết đến Dương Thúy Vi ở phần thương thuật. Áp lực càng lớn hơn khi Thúy Vi là người thực hiện bài thi thứ 2 trong cảnh các VĐV, đặc biệt là tài năng Yao Yang (Trung Quốc) đang có phong độ cực cao.

    Vào buổi sáng, Yao Yang tạm dẫn đầu phần thi kiếm thuật với số điểm 9.773, VĐV chủ nhà Nahoma Kida xếp nhì với 9.720 điểm, còn Thúy Vi và VĐV Patricia Geraldine (Indonesia) tạm cùng xếp thứ 3 với cùng 9.703 điểm.

    Đằng sau tấm HCĐ quý như vàng của 'nữ hoàng wushu' Dương Thúy Vi: Kỳ ASIAD thứ 4…- Ảnh 2.

    Dương Thúy Vi trong phần thi kiếm thuật buổi sáng

    ảnh: Độc Lập

    Trong phần thi thương thuật, Yao Yang tiếp tục thể hiện năng lực "out trình" của mình, ổn định với mức điểm rất cao 9.773 trong khi Nahoma Kida đạt 9.726 điểm.

    Dù chịu áp lực rất lớn, Dương Thúy Vĩ đã bước vào phần thi rất tốt, đạt 9.710 điểm để vượt mặt Patricia Geraldine (9.596 điểm) đem về tấm HCĐ quý giá cho nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ.

    Dương Thúy Vi chia sẻ cách vượt qua áp lực "Trong cả 2 buổi sáng và chiều tôi đều đánh thứ 2, lúc lên điểm số thì chỉ biết xong phần thi là đi ra thôi. Vào buổi sáng tôi nghe mình bằng điểm với VĐV Indonesia, tự nhủ thi tốt và cố gắng hoàn thành tốt bài thi của mình là được rồi.

    Đằng sau tấm HCĐ quý như vàng của 'nữ hoàng wushu' Dương Thúy Vi: Kỳ ASIAD thứ 4…- Ảnh 3.

    Dương Thúy Vi trong phần thi thương thuật buổi chiều

    ảnh: Độc Lập

    Nói về áp lực thì tôi đã gặp từ ở nhà rồi (khi Thúy Vi chia sẻ ý định giải nghệ - PV), nhưng chiều nay còn áp lực hơn là so với ở nhà, đấy là chắc chắn. Chưa bao giờ tôi đến sớm như thế này, gần 1 tuần ở Nhật Bản trong khi trước đến nay thường chỉ khởi động 1 buổi và thi luôn.

    Tôi là người đánh cuối cùng, nhìn mọi người thi đấu rất sốt ruột, tôi chỉ muốn thi luôn. Nhờ kinh nghiệm thi đấu trong nước và quốc tế, buổi sáng trước ngày thi đấu tôi chỉ khởi động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi vào buổi chiều.

    Tối đến tôi cũng chỉ đi dạo cho xuôi cơm rồi nghỉ ngơi. Cứ như thế, tôi đều giữ nguyên, không thay đổi các nhịp sinh hoạt bình thường để bản thân đạt trạng thái thoải mái nhất, như một buổi tập bình thường của mình thôi".

    Đằng sau tấm HCĐ quý như vàng của 'nữ hoàng wushu' Dương Thúy Vi: Kỳ ASIAD thứ 4…- Ảnh 4.

    Thúy Vi (bìa phải) đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 2026

    ảnh: Độc Lập

    Thêm một lần sau không biết bao nhiêu lần "Cô gái vàng" Dương Thúy Vi lại đem vinh quang về cho Tổ quốc, như đã thường xuyên gặt hái thành công ở các giải cấp khu vực, châu lục và thế giới.

    Ở tuổi 33, cô cho biết: "Các VĐV quốc tế và trong nước vẫn hay trêu tôi "đánh đến 40 tuổi". Nhưng đó là chuyện không thể. Tôi năm nay 33 tuổi rồi và nghĩ rằng việc cũng sẽ dừng lại, giải nghệ là chuyện bình thường.

    Tôi đã tính nghỉ từ ASIAD 2014, sau đấy đánh thêm 3 kỳ ASIAD nữa, là tổng cộng tôi đánh tận 4 kỳ ASIAD. Tôi khẳng định VĐV đội tuyển taolu Việt Nam có kỹ thuật, chỉ là độ ổn định và thể lực chưa được tốt thôi, nên các em hơi bị mất tự tin.

    Tôi nghĩ là mình ở lại cũng là sự hỗ trợ và sự đồng hành, hỗ trợ cho các bạn. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi hy vọng các em sẽ đạt được nhiều huy chương hơn tôi chứ không phải là thay thế tôi".

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