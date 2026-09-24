Màn kết đẹp của Dương Thúy Vi

"Nữ hoàng Wushu" bền bỉ

Lần đầu tham dự ASIAD năm 2014 tại Hàn Quốc, Dương Thúy Vi ở tuổi 21 đã tạo cột mốc lịch sử cho wushu VN với tấm HCV taolu (kiếm thuật và thương thuật). 12 năm trôi qua, khi các đồng nghiệp cùng thời ở trong nước lẫn quốc tế lần lượt giải nghệ, rời sàn đấu, Dương Thúy Vi vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê. Đáng nể hơn, nữ võ sĩ này giữ được phong độ ổn định, liên tiếp gặt hái thành công ở các đấu trường thế giới, châu lục.

Dương Thúy Vi giành HCĐ ASIAD ở tuổi 33 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự bền bỉ giữ phong độ hiếm có giúp Dương Thúy Vi tiếp tục được đặt niềm tin bằng tấm vé dự ASIAD 20. Góp mặt tại ASIAD 20 ở tuổi 33, so tài với các đối thủ trẻ trung, "nữ hoàng wushu" VN vẫn thể hiện được tài năng với bài thi có độ khó cao, mang về cho đoàn thể thao VN tấm HCĐ quý giá.

Dương Thúy Vi chia sẻ: "Đã quen với việc thi đấu quốc tế nhưng tại ASIAD lần này tôi đến Nhật Bản sớm và có sự chuẩn bị kỹ càng. Sự chuẩn bị chuyên môn là cả quá trình, tôi cố gắng giữ được trạng thái tinh thần thoải mái nhất để phát huy hết khả năng trong bài thi". Các đồng nghiệp quốc tế nói đùa với Dương Thúy Vi rằng cô sẽ thi đấu đến năm 40 tuổi. Tuy nhiên "nữ hoàng wushu" VN thổ lộ đây có thể là kỳ ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp. Dương Thúy Vi nhận định các tuyển thủ wushu VN (nội dung taolu) có kỹ thuật tốt nhưng chưa ổn định nên dễ mất tự tin khi thi đấu; tuy nhiên nếu trui rèn kỹ càng sẽ gặt hái thành công và cô sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cho các thế hệ đàn em.

Ấn tượng với xạ thủ Nguyễn Thùy Trang

Bên cạnh tấm HCĐ của Dương Thúy Vi, hôm qua 23.9, đoàn thể thao VN cũng tạo dấu ấn ở môn bắn súng với tấm HCĐ đồng đội nữ súng ngắn của Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy. Ở nội dung này, Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng cao nhất nhưng thi đấu chưa thật sự ấn tượng. May thay Nguyễn Thùy Trang đã tỏa sáng với những loạt bắn đạt điểm số cao, qua đó giúp đội tuyển bắn súng VN vượt qua nhiều đối thủ mạnh, đoạt HCĐ nội dung đồng đội. Không những thế, Nguyễn Thùy Trang còn giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân và xếp hạng 6 chung cuộc.

Thùy Trang (giữa) và tấm HCĐ đồng đội cùng Thu Vinh, Thu Thủy

Xạ thủ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang cho thấy sự tiến bộ vững chắc. Ở SEA Games 33 năm 2025, cô đoạt HCV đồng đội súng ngắn, HCB cá nhân (sau Trịnh Thu Vinh). Đến năm 2026, Nguyễn Thùy Trang cho thấy tiềm năng rất lớn khi xuất sắc đoạt HCV châu Á nội dung 25 m súng ngắn sau chiến thắng trước đương kim HCĐ Olympic Paris 2024 Manu Bhaker (Ấn Độ). Với phong độ ấn tượng, Nguyễn Thùy Trang hứa hẹn cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh đạt thành tích cao hơn ở nội dung cá nhân và đồng đội 25 m súng ngắn diễn ra ngày 27.9.

Môn bắn súng ở ASIAD 20 cạnh tranh rất quyết liệt khi có sự góp mặt của các xạ thủ hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, nhưng Nguyễn Thùy Trang cùng đội tuyển bắn súng VN tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng.

Hôm nay, nhà ĐKVĐ ASIAD Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ tranh tài nội dung cá nhân, đồng đội 10 m súng ngắn nam.