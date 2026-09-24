Những tay chèo 'nhỏ bé' và tấm HCĐ của ý chí Việt Nam

Đằng sau tấm huy chương ấy là một hành trình dài của mồ hôi, sự bền bỉ và tinh thần không lùi bước của những tay chèo Việt Nam.

Lịch thi đấu đảo lộn và bài toán điểm rơi phong độ

Sáng 24.9, tại khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa (Nhật Bản), 4 cô gái của rowing Việt Nam gồm Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui đã đoạt tấm HCĐ nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo với thành tích 6 phút 43 giây, chỉ kém đội Uzbekistan 5 giây.

Đáng chú ý, đội đua của Việt Nam đã dẫn đầu nửa chặng đường. Tuy nhiên do gặp bó rêu to chặn bánh lái, đội đã bị hẫng nhịp mất lái.

Các VĐV giành HCĐ nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo vào sáng 24.9 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Bước lên bục nhận huy chương, cả 4 cô gái đều rạng ngời. Những bàn tay sần lên bởi những vết chai sau nhiều năm cầm mái chèo, làn da rám nắng vì quanh năm tập luyện ngoài trời phần nào cho thấy hành trình vất vả phía sau tấm huy chương.

ASIAD 20 là kỳ đại hội đặc biệt với các tay chèo khi ban tổ chức phải thay đổi lịch thi đấu do ảnh hưởng của mưa bão. Từ kế hoạch kéo dài 5 ngày, lịch môn rowing được rút xuống chỉ còn 2 ngày (23 và 24.9), buộc các đội phải điều chỉnh giáo án và phương án thi đấu khi thời điểm tranh tài đã cận kề.

Với rowing Việt Nam, khó khăn càng lớn khi điều kiện còn nhiều thiếu thốn so với các đội mạnh của châu lục. Việc phải nhanh chóng thay đổi giáo án, thích nghi với lịch mới và điều chỉnh lại điểm rơi phong độ trở thành bài toán không dễ đối với ban huấn luyện và các VĐV.

Dư Thị Bông cho biết, trước khi lên đường, toàn đội đã chủ động điều chỉnh giáo án nhằm giúp VĐV đạt đúng điểm rơi phong độ ở thời điểm vòng loại. Tuy nhiên, khi tới Nhật Bản, lịch thi đấu bất ngờ bị rút ngắn do ảnh hưởng của thời tiết khiến kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn. "Trước lúc lên đường, chúng tôi đã điều chỉnh giáo án để vào giáo án ngắn, cho đúng điểm rơi phong độ vào vòng loại. Nhưng đến đây, do thời tiết ảnh hưởng, thời gian đã bị thu ngắn lại, chúng tôi mất gần 10 ngày giảm giáo án, coi như không còn thời gian để tích sức bền nữa", Bông chia sẻ.

Trong hoàn cảnh ấy, các tay chèo Việt Nam phải chủ động thích nghi qua từng buổi tập. "Mỗi buổi sáng tập luyện trên đường đua, chúng tôi vẫn luôn cố gắng tự điều chỉnh cho bản thân để giữ được thể lực và đến khi thi đấu vẫn có thể giữ được phong độ. Môn của chúng tôi là môn tập thể nên cả bốn người đều cố gắng, động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mình", Bông nói.

Thách thức còn đến từ những đối thủ mạnh. Theo các thành viên đội tuyển, 4 cô gái Việt Nam thuộc nhóm tay chèo hạng nhẹ nhưng phải cạnh tranh với những tay chèo có lợi thế hơn về thể hình, thể lực. Một số đội tại ASIAD năm nay cũng được tăng cường VĐV gốc Nga nhập tịch, trong đó có Uzbekistan, khiến cuộc cạnh tranh càng quyết liệt.

"Nhỏ bé hơn đối thủ nhưng chúng tôi có trái tim lớn"

Trước những bất lợi ấy, câu nói của Dư Thị Bông sau khi giành HCĐ đã thể hiện tinh thần mà những cô gái Việt Nam mang tới ASIAD 20. "Chúng tôi xác định mình nhỏ bé hơn đối thủ rồi, nhưng chúng tôi lại có trái tim lớn. Lúc nào chúng tôi cũng tự tin. Vì chúng tôi luôn cố gắng tập luyện và quyết tâm trong tập luyện cũng như thi đấu nên hoàn toàn tự tin để thi đấu. Dù kết quả như thế nào, chúng tôi chỉ cần làm hết sức mình thì đó đã là thành công lớn nhất rồi", Bông bày tỏ.

"Trái tim lớn" ấy được tạo nên sau nhiều năm bền bỉ với mái chèo.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Dư Thị Bông (thứ hai từ trái qua) và các đồng đội đã mang về tấm huy chương quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Ở tuổi 25, Dư Thị Bông đã có 10 năm gắn bó với rowing. Bộ tứ hiện tại bắt đầu chèo cùng nhau từ năm 2021. Tại ASIAD 19, đội hình có sự điều chỉnh, nhưng sau đại hội, 4 tay chèo lại trở về cùng một con thuyền và tiếp tục tập luyện cho tới ASIAD 20.

Trong đội, Lê Thị Hiền, 29 tuổi, là người nhiều tuổi nhất, còn Bông trẻ nhất. Với một môn thể lực phải tập luyện ngoài trời quanh năm, tuổi tác cũng trở thành thử thách mà các VĐV phải tìm cách vượt qua.

"Môn thể lực, lại tập luyện ngoài trời nên bào sức khỏe rất nhiều. Khi có tuổi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mình phải điều chỉnh cách tập luyện sao cho phù hợp với cơ thể. Môn chúng tôi, VĐV càng có tuổi thì thể lực càng đi xuống, nhưng mình phải tùy vào bản thân để điều chỉnh và dựa vào cảm giác lúc tập luyện", Bông nói.

Với Lê Thị Hiền, ASIAD 20 đã là kỳ đại hội thứ ba trong sự nghiệp. Khi thể lực không còn như những VĐV trẻ hơn, kinh nghiệm trở thành điểm tựa để cô tiếp tục bền bỉ với mái chèo và hỗ trợ những người em trên cùng con thuyền.

"Bây giờ, tôi là người lớn tuổi nhất. Tôi lấy kinh nghiệm của mình để chỉ bảo các em. Với tuổi 29, sau mỗi buổi tập, việc đầu tiên là phải hồi phục. Có hồi phục tốt thì ngày hôm sau mới hoàn thành được bài tập tiếp theo của HLV", Lê Thị Hiền chia sẻ.

Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa nỗ lực của từng cá nhân với tinh thần của cả tập thể đã giúp 4 tay chèo Việt Nam vượt qua những xáo trộn ngoài dự kiến để giữ được phong độ tại ASIAD 20.

Tấm HCĐ của Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui vì thế không chỉ được đo bằng thành tích 6 phút 43 giây hay khoảng cách 5 giây với Uzbekistan. Đằng sau đó là 10 năm cầm mái chèo của Dư Thị Bông, 3 kỳ ASIAD của Lê Thị Hiền, là những bàn tay chai sần và những tháng năm bền bỉ vượt qua giới hạn. Giữa lịch thi đấu đảo lộn và những đối thủ mạnh của châu lục, câu nói "mình nhỏ bé hơn đối thủ nhưng lại có trái tim lớn" cũng chính là hình ảnh đẹp về ý chí, nghị lực và tinh thần Việt Nam mà những cô gái rowing đã thể hiện tại ASIAD 20.