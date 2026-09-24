    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệGame

    Huy chương đầu tiên của esports Việt Nam tại ASIAD 20

    Tuấn Anh
    Tuấn Anh

    Với màn trình diễn ấn tượng từ vòng bảng đến vòng đấu loại trực tiếp, đội tuyển NARAKA: Bladepoint đã xuất sắc giành HCĐ tại ASIAD 20, qua đó ghi dấu mốc đầu tiên của esports Việt Nam trên bục huy chương tại kỳ Đại hội năm nay.

    Trải qua hai ngày thi đấu 23 - 24.9, các tuyển thủ Trần Công Tình, Lại Nguyễn Anh Khoa, Diệp Chí Hiếu, Văn Phúc An Khang, Hồng Phát và HLV Đỗ Trọng Nghĩa đã để lại dấu ấn với màn trình diễn tự tin trước những đối thủ đến từ châu Á. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại bảng B khi lần lượt đánh bại Hồng Kông Trung Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 2-0.

    Ba chiến thắng liên tiếp giúp đại diện Việt Nam giành ngôi đầu bảng B và tiến vào bán kết. Đây cũng là màn thể hiện cho thấy khả năng phối hợp và sự ổn định của các tuyển thủ khi bước vào sân chơi ASIAD lần này.

    NARAKA: Bladepoint mang huy chương đầu tiên cho Esports Việt Nam tại ASIAD 20 - Ảnh 1.

    Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam toàn thắng 2-0 tại vòng bảng

    ẢNH: FANPAGE NARAKA: BLADEPOINT VIỆT NAM

    Tại bán kết, đội tuyển quốc gia NARAKA: Bladepoint Việt Nam đối đầu Thái Lan trong trận đấu kéo dài 5 ván với thế trận giằng co và căng thẳng. Chung cuộc, các VĐV Việt Nam để thua sát nút 2-3, qua đó giành HCĐ, tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao điện tử Việt Nam tại ASIAD 20.

    Sau trận thua đầy tiếc nuối, HLV Đỗ Trọng Nghĩa chia sẻ: “Toàn đội cảm thấy buồn vì đã không thể đạt kết quả như mong muốn. Đội tuyển Thái Lan thi đấu khá đồng đều và hỗ trợ nhau khá tốt. Dù sao, việc giành huy chương tại một sự kiện thể thao lớn như ASIAD sẽ là một ký ức đáng nhớ với chúng tôi. Tuy chưa phải thành tích cao nhất nhưng kết quả này sẽ tiếp tục tạo động lực để các vận động viên phấn đấu hơn, vẫn hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam ở các đấu trường thể thao điện tử sắp tới”.

    NARAKA: Bladepoint mang huy chương đầu tiên cho Esports Việt Nam tại ASIAD 20 - Ảnh 2.

    Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam thua sát nút Thái Lan 2-3, giành HCĐ

    ẢNH: Chụp màn hình

    NARAKA: Bladepoint là một trong những nội dung esports Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20. Bộ môn đề cao khả năng xử lý tình huống, phản xạ và phối hợp chiến thuật trong những pha giao tranh cận chiến.

    Tại kỳ Đại hội lần này, đoàn esports Việt Nam có 23 VĐV và 6 HLV, tham dự 4 nội dung gồm NARAKA: Bladepoint, Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile - phiên bản Asian Games và Identity V - phiên bản Asian Games. Sau NARAKA: Bladepoint, các đội tuyển PUBG Mobile, Identity VLiên Minh Huyền Thoại sẽ tiếp tục tranh tài, hướng tới những kết quả tiếp theo cho esports Việt Nam tại ASIAD 20.

    Tin liên quan

    Tuyển thủ xóa game, cộng đồng Việt Nam quay lưng với PUBG PC

    Tuyển thủ xóa game, cộng đồng Việt Nam quay lưng với PUBG PC

    Sau những tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026, làn sóng phản ứng trong cộng đồng PUBG Việt Nam tiếp tục lan rộng. TanVuu xóa PUBG ngay trên livestream, trong khi Himass tải Delta Force. Không chỉ tuyển thủ, một số KOL, streamer và người chơi cũng có động thái rời bỏ PUBG PC, khiến tương lai của tựa game này tại Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý.

    Khám phá thêm chủ đề

    Đội tuyển NARAKA: Bladepoibt Việt Nam ASIAD 20 Đội tuyển quốc gia Thể thao điện tử Naraka: Bladepoint liên minh huyền thoại PUBG Mobile

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận