Huy chương đầu tiên của esports Việt Nam tại ASIAD 20

Trải qua hai ngày thi đấu 23 - 24.9, các tuyển thủ Trần Công Tình, Lại Nguyễn Anh Khoa, Diệp Chí Hiếu, Văn Phúc An Khang, Hồng Phát và HLV Đỗ Trọng Nghĩa đã để lại dấu ấn với màn trình diễn tự tin trước những đối thủ đến từ châu Á. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại bảng B khi lần lượt đánh bại Hồng Kông Trung Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 2-0.

Ba chiến thắng liên tiếp giúp đại diện Việt Nam giành ngôi đầu bảng B và tiến vào bán kết. Đây cũng là màn thể hiện cho thấy khả năng phối hợp và sự ổn định của các tuyển thủ khi bước vào sân chơi ASIAD lần này.

Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam toàn thắng 2-0 tại vòng bảng

ẢNH: FANPAGE NARAKA: BLADEPOINT VIỆT NAM

Tại bán kết, đội tuyển quốc gia NARAKA: Bladepoint Việt Nam đối đầu Thái Lan trong trận đấu kéo dài 5 ván với thế trận giằng co và căng thẳng. Chung cuộc, các VĐV Việt Nam để thua sát nút 2-3, qua đó giành HCĐ, tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao điện tử Việt Nam tại ASIAD 20.

Sau trận thua đầy tiếc nuối, HLV Đỗ Trọng Nghĩa chia sẻ: “Toàn đội cảm thấy buồn vì đã không thể đạt kết quả như mong muốn. Đội tuyển Thái Lan thi đấu khá đồng đều và hỗ trợ nhau khá tốt. Dù sao, việc giành huy chương tại một sự kiện thể thao lớn như ASIAD sẽ là một ký ức đáng nhớ với chúng tôi. Tuy chưa phải thành tích cao nhất nhưng kết quả này sẽ tiếp tục tạo động lực để các vận động viên phấn đấu hơn, vẫn hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam ở các đấu trường thể thao điện tử sắp tới”.

Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam thua sát nút Thái Lan 2-3, giành HCĐ

ẢNH: Chụp màn hình

NARAKA: Bladepoint là một trong những nội dung esports Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20. Bộ môn đề cao khả năng xử lý tình huống, phản xạ và phối hợp chiến thuật trong những pha giao tranh cận chiến.

Tại kỳ Đại hội lần này, đoàn esports Việt Nam có 23 VĐV và 6 HLV, tham dự 4 nội dung gồm NARAKA: Bladepoint, Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile - phiên bản Asian Games và Identity V - phiên bản Asian Games. Sau NARAKA: Bladepoint, các đội tuyển PUBG Mobile, Identity V và Liên Minh Huyền Thoại sẽ tiếp tục tranh tài, hướng tới những kết quả tiếp theo cho esports Việt Nam tại ASIAD 20.