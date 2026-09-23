Tuyển thủ xóa game, cộng đồng Việt Nam quay lưng với PUBG PC

Sau cuộc họp với đội tuyển GAMxTE PUBG (GTE) vào tối 22.9, TanVuu - tuyển thủ chuyên nghiệp PUBGgây chú ý khi xóa PUBG ngay trên sóng livestream. Khoảnh khắc này nhanh chóng được cộng đồng game thủ Việt Nam quan tâm. Ngay sau đó, các đồng đội đã động viên TanVuu trong thời điểm sự nghiệp thi đấu của anh đang đứng trước nhiều dấu hỏi.

Không lâu sau động thái của TanVuu, Himass - một trong những tuyển thủ PUBG nổi tiếng nhất Việt Nam cũng tải Delta Force, tựa game bắn súng khác đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng FPS.

Hai động thái liên tiếp xuất hiện trong bối cảnh PUBG đang đối mặt với tranh luận gay gắt tại Việt Nam sau sự cố tại PUBG Asia Stars 2026. Việc hai tuyển thủ có những hành động liên quan đến một tựa game khác lập tức trở thành chủ đề được cộng đồng bàn luận.

TanVuu xóa PUBG ngay trên sóng livestream sau cuộc họp với đội ẢNH: YOUTUBE TANVUU

Từ sự cố tại PUBG Asia Stars 2026

Drama bắt đầu từ ngày 17.9, trong ngày thi đấu đầu tiên của PUBG Asia Stars 2026. KRAFTON xác nhận hai đại diện Việt Nam là Himass và TanVuu đã tiếp nhận thông tin bên ngoài thông qua nội dung phát trực tiếp trong thời gian thi đấu. Sau đó, hai tuyển thủ bị loại khỏi các trận đấu còn lại của giải.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi cách KRAFTON xử lý và truyền đạt thông tin bị cộng đồng đặt dấu hỏi. Các tuyển thủ Hàn Quốc sau đó không tham gia ngày thi đấu thứ hai. Đến ngày 20.9, KRAFTON quyết định hủy ngày thi đấu cuối và không xác nhận thứ hạng chung cuộc của giải.

Ngày 21.9, KRAFTON tiếp tục đưa ra lời xin lỗi chính thức. Yoon Soo-jin, người đứng đầu bộ phận PUBG Publishing, thừa nhận nhà phát hành đã không xây dựng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, tiêu chí phân định và mức xử phạt liên quan đến việc sử dụng thông tin bên ngoài trước khi giải đấu diễn ra. KRAFTON cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình xử lý và truyền thông vụ việc.

Đáng chú ý, KRAFTON xác nhận hành vi của Himass và TanVuu thuộc nhóm stream sniping, đồng thời cho biết thủ tục kỷ luật đối với hai tuyển thủ đang được tiến hành và kết quả sẽ được công bố riêng. Hai người cũng bị tước tư cách PUBG Partner tại Việt Nam.

Tanvuu xóa PUBG, Himass tải DeltaForce

Trong bối cảnh quyết định kỷ luật vẫn chưa được công bố, TanVuu có động thái gây chú ý khi trực tiếp xóa PUBG khỏi máy tính trong buổi livestream ngày 22.9. Hình ảnh TanVuu xóa PUBG ngay trên sóng vì thế nhanh chóng được cộng đồng chia sẻ.

Không lâu sau đó, Himass được cộng đồng phát hiện tải DeltaForce, một tựa game FPS khác. Delta Force hiện cũng có hệ thống Esports riêng tại Việt Nam, do Garena phát hành, với các giải đấu PC được tổ chức theo mùa.

Động thái của Himass lập tức được đặt cạnh việc TanVuu xóa PUBG, khiến cộng đồng đặt câu hỏi liệu đây có phải dấu hiệu cho một hướng đi mới của hai tuyển thủ sau sự cố tại PUBG Asia Stars 2026.

Không chỉ TanVuu hay Himass có những động thái liên quan đến PUBG PC, làn sóng phản ứng trong cộng đồng game thủ Việt Nam cũng đang tiếp tục lan rộng. Hàng loạt KOL, streamer và người chơi công khai xóa PUBG PC, thậm chí có những quán net vốn đang kinh doanh dựa trên lượng người chơi tựa game này cũng tham gia vào làn sóng này. Những động thái trên được xem như cách cộng đồng thể hiện sự ủng hộ đối với các tuyển thủ mà họ yêu thích sau những tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026.

Tương lai nào cho hai tuyển thủ?

Trong môi trường Esports chuyên nghiệp, tuyển thủ thường chịu những ràng buộc nhất định liên quan đến hợp đồng, hoạt động livestream, hình ảnh thương mại và quyền lợi của đội tuyển, nhà phát hành hoặc đối tác. Vì vậy, việc một tuyển thủ công khai từ bỏ hoặc chuyển sang trải nghiệm một sản phẩm cạnh tranh có thể tạo ra những hệ quả nhất định, tùy thuộc vào các điều khoản mà tuyển thủ đã ký kết.

Với trường hợp TanVuu và Himass, những động thái mới nhất càng khiến câu hỏi về tương lai của hai tuyển thủ trong hệ thống PUBG Esports được quan tâm.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức cho thấy TanVuu hoặc Himass bị cấm thi đấu PUBG PC trong một khoảng thời gian cụ thể. KRAFTON mới xác nhận thủ tục kỷ luật đang được tiến hành và sẽ công bố kết quả sau. Vì vậy, những suy đoán về việc hai tuyển thủ bị cấm thi đấu vẫn cần chờ quyết định chính thức từ KRAFTON.