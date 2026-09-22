Giải PUBG châu Á bị hủy sau cách xử lý gây tranh cãi của KRAFTON

PUBG Asia Stars 2026 được KRAFTON tổ chức từ ngày 17.9 với 48 người tham gia đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Mỗi khu vực có 8 thành viên, gồm tuyển thủ chuyên nghiệp, streamer và PUBG Partner.

Giải dự kiến diễn ra trong ba ngày với 9 nội dung thi đấu. Tuy nhiên, tranh cãi xuất hiện ngay sau ngày đầu tiên, liên quan hai đại diện Việt Nam là Lã Phương Tiến "Himass" Đạt và Trần "TanVuu" Tấn Vũ.

Theo thông tin được công bố, hai người đã tiếp nhận thông tin bên ngoài trong thời gian thi đấu. KRAFTON sau đó tiến hành điều tra và loại Himass, TanVuu khỏi những nội dung còn lại. Tuy nhiên, cách ban tổ chức xác định hành vi, truyền đạt thông tin và áp dụng biện pháp xử lý nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trong cộng đồng.

Thông báo xử phạt của PUBG càng làm bùng lên phẫn nộ từ cộng đồng game thủ ẢNH: FACEBOOK PUBG BATTLEGROUND

Sự việc tiếp tục căng thẳng khi cả 8 thành viên đại diện Hàn Quốc không tham gia ngày thi đấu thứ hai. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin một số nhà tài trợ tạm dừng hoặc hoãn hoạt động quảng bá liên quan đến sự kiện.

Đến ngày 20.9, KRAFTON quyết định không tổ chức các trận còn lại, khiến PUBG Asia Stars 2026 kết thúc sớm hơn kế hoạch.

KRAFTON thừa nhận thiếu sót trong cách xử lý

Sau những phản ứng từ các bên, KRAFTON thừa nhận chưa chuẩn bị đầy đủ biện pháp phòng ngừa, tiêu chí ra quyết định và mức xử lý đối với trường hợp người chơi tiếp nhận thông tin bên ngoài trận đấu. Công ty cũng cho rằng việc giải thích sự việc trong giai đoạn đầu chưa đầy đủ và chính xác.

Những thừa nhận này khiến trọng tâm tranh luận không còn chỉ nằm ở Himass và TanVuu. Cộng đồng PUBG Việt Nam phản ứng mạnh trước cách sự việc được xử lý, đặc biệt khi quy định và cơ chế kiểm soát thông tin bên ngoài tại một giải đấu kết hợp giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và streamer chưa được xây dựng chặt chẽ ngay từ đầu.

Tranh luận còn lan sang những người tham gia khác. Cộng đồng Việt Nam tìm lại một số đoạn phát sóng của streamer Hàn Quốc Soopi và đặt nghi vấn về các tình huống tiếp nhận thông tin bên ngoài. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức từ KRAFTON xác nhận Soopi sử dụng livestream của đối thủ để tạo lợi thế. Những nội dung lan truyền trên mạng xã hội vì vậy vẫn cần được phân biệt với kết quả điều tra chính thức.

KRAFTON cho biết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát trong những sự kiện tương lai, trong đó có tạo độ trễ cho livestream và hoàn thiện quy định về việc tiếp nhận thông tin bên ngoài.

PUBG PC còn vướng vấn đề giấy phép tại Việt Nam

Giữa lúc tranh cãi về PUBG Asia Stars thu hút sự chú ý, tình trạng phát hành PUBG PC tại Việt Nam cũng được đặt ra.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, PUBG PC do KRAFTON phát hành toàn cầu hiện chưa có đơn vị được cấp phép phát hành trò chơi này tại Việt Nam. Người chơi trong nước chủ yếu tiếp cận phiên bản quốc tế thông qua các nền tảng phân phối toàn cầu.

PUBG PC có cộng đồng người chơi lớn tại Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép phát hành chính thức trong nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều này khác với PUBG Mobile, phiên bản dành cho thiết bị di động đã được cấp phép và phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam. Việc một tựa game có cộng đồng người chơi lớn, hệ thống tuyển thủ và hoạt động esports đáng kể nhưng chưa được phát hành chính thức trong nước cũng đặt ra câu hỏi về cách các hoạt động liên quan đến PUBG PC đang được tổ chức tại Việt Nam.

Vấn đề giấy phép không phải nguyên nhân khiến PUBG Asia Stars 2026 kết thúc sớm và cần được tách biệt với tranh cãi tại giải. Tuy nhiên, sự việc lần này khiến hoạt động của PUBG PC tại Việt Nam, từ phát hành đến các sân chơi dành cho cộng đồng trong nước, tiếp tục được chú ý.