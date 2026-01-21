Krafton triển khai 26 dự án game, tìm hướng đi mới sau thành công của PUBG

Theo GamesIndustry, Krafton - công ty đứng sau tựa game PUBG, vừa công bố kế hoạch phát triển 26 tựa game mới, trong đó có 12 dự án dự kiến ra mắt từ nay đến năm 2028. Các sản phẩm sắp tới bao gồm Subnautica 2, Palworld Mobile và No Law, trải dài nhiều thể loại và nền tảng khác nhau.

Thông tin được công bố trên blog chính thức của Krafton, đi kèm với định hướng phát triển một thương hiệu trò chơi mới có khả năng tồn tại lâu dài - tương tự như những gì PUBG từng đạt được. Krafton gọi đó là tài sản trí tuệ sản phẩm lớn (franchise IP), một khái niệm dùng để chỉ thương hiệu game có thể mở rộng ra nhiều thể loại, dịch vụ và nội dung, nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định.

Ra mắt từ năm 2017, PUBG và phiên bản mobile đạt hơn 1,2 tỉ lượt tải, duy trì hàng chục triệu người chơi mỗi tháng trên toàn cầu ẢNH: KRAFTON

Hãng cho biết quy trình phát triển hiện được tổ chức theo hướng đánh giá sớm và quyết định rõ ràng, giúp loại bỏ các dự án không có tiềm năng. Mỗi game được định hướng dựa trên dữ liệu từ nhóm người chơi cụ thể, từ đó xác định khả năng phát triển lâu dài trước khi đưa vào sản xuất toàn diện.

Cùng lúc, Krafton cũng tiếp tục duy trì và mở rộng thương hiệu PUBG thông qua các hoạt động hợp tác văn hóa và cải tiến dịch vụ. Ngoài ra, công ty đang phát triển nội dung do người dùng tạo ra (UGC) cho PUBG và mở rộng vũ trụ game này với các tựa game như Black Budget và Blindspot.

Về dài hạn, Krafton đặt mục tiêu trở thành một công ty lấy AI làm định hướng trọng tâm. Kế hoạch này được công bố từ tháng 10.2025 và hiện được triển khai trong lĩnh vực phát triển game. Hãng cũng nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ AI sang các lĩnh vực như robot và AI vật lý.

Tuy nhiên, công ty cũng đang đối mặt với tranh chấp pháp lý liên quan đến đội ngũ phát triển Subnautica 2, những người bị sa thải vào năm 2025. Vụ việc đang tiếp diễn và có thể ảnh hưởng đến tiến độ phát hành của dự án này.