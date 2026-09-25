HLV Hoàng Văn Phúc tự hào về Kim Thanh và đội tuyển nữ Việt Nam, tiếc vì thua Trung Quốc

Tuyết Ngân tranh bóng cùng cầu thủ Trung Quốc ảnh: VFF

HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt khen ngợi thủ môn Kim Thanh

Đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng chân ở vòng tứ kết ASIAD 2026, với rất nhiều tiếc nuối sau khi đã khắc chế và tạo ra rất nhiều khó khăn khiến Trung Quốc bế tắc trong cả hiệp phụ, trước khi để thua bàn ở phút 109.

HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ: "Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tôi rất mừng về trận đấu này. Mặc dù là thiếu mất 3 cầu thủ vì chấn thương, nhưng toàn đội đã thể hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh.

Đội tuyển nữ VN đã chơi rất tốt trong hiệp 1, hiệp 2 và đặc biệt ở những hiệp đấu phụ. Thậm chí là có những thời điểm chúng tôi không phòng ngự thụ động mà đẩy cao pressing. Bởi vì tổng thể Trung Quốc có nền tảng thể lực, thể hình, sức khỏe tốt hơn.

Chúng tôi chọn thời điểm để tấn công và các cầu thủ đã thể hiện khá tốt, có một số cơ hội nguy hiểm. Đặc biệt là ở phút 108, chúng tôi phản công bên góc phải. Nếu tình huống đó quả tạt chuẩn xác hơn thì có thể chúng tôi có bàn thắng trước, thì trận đấu sẽ khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận kiên cường trước Trung Quốc ảnh: VFF

Nhưng dù sao chúng tôi đều mừng nhất là các cầu thủ chơi có nét, đặc biệt là những cầu thủ trẻ rất tự tin trước một đội Trung Quốc có chuyên môn tốt, có nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều mừng nhất".

Đây là trận đấu thủ môn Kim Thanh chơi cực kỳ xuất sắc, cùng hàng thủ xuất sắc cản phá tổng cộng 30 pha dứt điểm, làm nản lòng các chân sút của Trung Quốc và chỉ vào lưới nhặt bóng ở tình huống đối mặt tiền đạo Wang Shuang ở phút 109.

HLV Hoàng Văn Phúc khen ngợi cô học trò vừa đón sinh nhật thứ 32 ngày 18.9: "Kim Thanh là một điểm mạnh của chúng tôi. Mặc dù là cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng phong độ của em tại giải đấu ASIAD này rất tốt, chỉ huy phòng ngự rất tốt.

Chúng tôi có phương án khi gặp những cầu thủ có chiều cao tốt của Trung Quốc, toàn đội sẽ áp sát ngoài biên để hạn chế những quả tạt của họ. Như các bạn cũng thấy trận này Kim Thanh ra vào bóng rất tuyệt vời. Cô ấy là chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển nữ Việt Nam".

HLV Hoàng Văn Phúc đặt dấu ấn ở tuyển nữ Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAD 2026 ảnh: Thụy An

Thế hệ mới của bóng đá nữ rất đáng để tin tưởng

Sẽ còn rất nhiều tiếc nuối sau trận đấu chúng ta đã khắc chế đương kim HCĐ ASIAD và kéo đối thủ vào hiệp phụ, chỉ còn cách loạt luân lưu 11 m hơn 10 phút nữa mà thôi. Nhưng toàn đội có thể ngẩng cao đầu rời giải, khi đã chơi một trận oanh liệt và khiến Trung Quốc dù thắng nhưng không thể vui sau màn trình diễn được xem là kém nhất kể từ đầu giải.

HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng: "Bước vào ASIAD 2026, chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ cầu thủ. Chương Thị Kiều và gần đây là Huỳnh Như - những người hay nhất từ trước đến nay của bóng đá nữ Việt Nam bị đau hoặc chia tay đội tuyển.

Một số cầu thủ tuy lớn tuổi nhưng vẫn chơi tốt như là thủ môn Kim Thanh, Hải Yến, Bích Thùy, Thái Thị Thảo hay Dương Thị Vân... Đấy là những cầu thủ trụ cột. Ngoài ra chúng tôi xây dựng lớp cầu thủ kế cận sinh năm 2000 trở lại đây.

Thậm chí có những bạn sinh năm 2007 - 2008 mới đôn từ đội tuyển U.19 lên. Điều đáng mừng là các bạn cầu thủ trẻ trưởng thành khá nhanh. ASIAD 2026 là một trải nghiệm vô giá khi các bạn trẻ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh ở châu Á.

Đây là dịp để họ tích lũy kinh nghiệm, và thậm chí vào sân chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình chúng tôi xây dựng lực lượng ở giai đoạn chuyển giao thế hệ của đội tuyển nữ Việt Nam".