Thử thách cực lớn

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào tứ kết sau hành trình vòng bảng không thật sự thuận lợi. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thua Đài Loan 1-2, nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản và hòa 0-0 với Thái Lan. Với 1 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể đi tiếp nhờ nằm trong nhóm 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, Trung Quốc giành ngôi đầu bảng G với 7 điểm sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội chủ nhà lần lượt thắng Hồng Kông 5-1, hòa Uzbekistan 1-1 và đánh bại Philippines 5-1.

Xét về vị thế và kinh nghiệm, Trung Quốc là thử thách rất lớn đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 16.6.2026, Trung Quốc đứng thứ 16 thế giới, trong khi Việt Nam xếp thứ 37 thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) được dự báo sẽ có trận đấu rất khó khăn ở tứ kết ẢNH: THỤY AN

Bóng đá nữ Trung Quốc cũng sở hữu bề dày thành tích tại ASIAD với 3 lần giành HCV vào các năm 1990, 1994 và 1998. Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, đội bóng này giành HCĐ.

Đáng chú ý, Trung Quốc sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, trong đó Wang Shuang là nhân tố đặc biệt nguy hiểm. Ở trận thắng Hồng Kông 5-1, Wang Shuang lập cú đúp và có 2 đường kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 4 bàn thắng của đội nhà.

Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam đã có dịp kiểm chứng sức mạnh của đối thủ ngay trước ASIAD. Ngày 9.9 tại Tô Châu, Trung Quốc đánh bại Việt Nam 3-0. Hai đội hòa 0-0 sau hiệp 1, nhưng đội chủ nhà tăng tốc trong hiệp 2 và ghi 3 bàn. Kết quả ấy cho thấy sự khác biệt về thể hình, thể lực, tốc độ và khả năng duy trì sức ép của Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là trận giao hữu và không thể phản ánh hoàn toàn cục diện của cuộc đối đầu mang tính knock-out tại ASIAD.

Quyết tâm tạo bất ngờ

Sau trận hòa Thái Lan để giành vé vào tứ kết, tiền vệ Dương Thị Vân cho biết toàn đội đang có tinh thần thoải mái và tập trung hồi phục thể lực để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đây cũng là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đội tuyển nữ Việt Nam. Khi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, Thanh Nhã cùng đồng đội có thể bước vào trận tứ kết với tâm lý thoải mái hơn, đồng thời chiến đấu với quyết tâm cao nhất trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Các cô gái Việt Nam đã chuẩn bị kỹ tinh thần, sẵn sàng đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc ẢNH: THỤY AN

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Trong 12 lần chạm trán Trung Quốc từ năm 2006 đến nay, các cô gái Việt Nam đều nhận thất bại. Trận giao hữu hồi đầu tháng 9 với tỷ số 0-3 càng cho thấy nhiệm vụ phía trước khó khăn đến mức nào.

Dù vậy, bóng đá luôn có chỗ cho những bất ngờ. Trung Quốc từng bị Uzbekistan cầm hòa 1-1 ở vòng bảng ASIAD 20 khi đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế không gian chơi bóng. Đây là một trong những cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam nghiên cứu cách tiếp cận trận đấu.

Cuộc đối đầu với Trung Quốc không chỉ là trận tứ kết ASIAD 20 mà còn là phép thử đáng chú ý trong quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá nữ Việt Nam. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về nhiều mặt, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải chiến đấu với tinh thần cao nhất nếu muốn vượt qua “ngọn núi” Trung Quốc và mở cánh cửa vào bán kết.