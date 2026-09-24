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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển nữ Việt Nam ra thông điệp quyết đấu Trung Quốc: Kênh phát và giờ đá thế nào?

    Linh Nhi
    Linh Nhi
    (từ Nagoya, Nhật Bản)
    Ngày 24.9, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Osaka, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết bóng đá nữ tại ASIAD 2026 gặp Trung Quốc vào 13 giờ ngày mai 25.9.
    Đội tuyển nữ Việt Nam ra thông điệp quyết đấu Trung Quốc: Kênh phát và giờ đá thế nào?- Ảnh 1.

    Tiền vệ Thái Thị Thảo quyết cùng đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Trung Quốc

    ảnh: VFF

    Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng

    Ở buổi tập ngày 24.9, toàn đội tuyển nữ Việt Nam đều hoàn thành các nội dung trong buổi tập theo yêu cầu của BHL. Tuy nhiên, khối lượng vận động được điều tiết phù hợp nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực tốt nhất trước trận đấu.

    Cũng trong sáng 24.9, đại diện 4 đội tuyển góp mặt ở 2 trận tứ kết (diễn ra tại Osaka) gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu tại sân vận động Nagai.

    Tại cuộc họp, các đội bóng đã được BTC phổ biến những nội dung liên quan đến công tác tổ chức, những quy định trong thi đấu và những vấn đề chuyên môn trước các trận tứ kết ASIAD 2026

    Tiền vệ Thái Thị Thảo đánh giá Trung Quốc là đối thủ mạnh của bóng đá châu Á và đội tuyển nữ Việt Nam đã có nhiều lần chạm trán. Gần nhất, 2 đội gặp nhau trong chuyến tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam tại Tô Châu (Trung Quốc) trước ASIAD 2026.

    Đội tuyển nữ Việt Nam ra thông điệp quyết đấu Trung Quốc: Kênh phát và giờ đá thế nào?- Ảnh 2.

    Thủ môn Kim Thanh đang có phong độ tốt

    ảnh: VFF

    Về sự chuẩn bị cho trận đấu, tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam cho biết cô luôn trong trạng thái sẵn sàng và cùng các đồng đội nghiên cứu kỹ đối thủ thông qua những đoạn băng hình do BHL đứng đầu là HLV Hoàng Văn Phúc cung cấp.

    Thái Thị Thảo chia sẻ: "Trung Quốc luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á và Việt Nam rất tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực để tạo được dấu ấn và hướng tới một kết quả có thể đạt được kỳ vọng của BHL và người hâm mộ.

    Bản thân tôi luôn trong tư thế sẵn sàng và sẽ ra sân thi đấu với tinh thần tốt nhất để hỗ trợ đồng đội và mong toàn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có được kết quả tốt nhất trước đối thủ Trung Quốc trong ngày mai.

    Chúng tôi đã được xem các video về chiến thuật cũng như từng cá nhân của Trung Quốc để nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, từ đó hạn chế những sai sót cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

    Đội tuyển nữ Việt Nam ra thông điệp quyết đấu Trung Quốc: Kênh phát và giờ đá thế nào?- Ảnh 3.

    Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc lúc 13 giờ Việt Nam ngày 25.9

    ảnh: VFF

    Đây là lần thứ 3 Thái Thị Thảo tham dự ASIAD. Theo tiền vệ này, chất lượng các đội tuyển tại đấu trường châu lục đang ngày càng được nâng cao khi nhiều quốc gia có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ.

    "Các đối thủ đang có sự cạnh tranh và tiến bộ ngày càng rõ rệt. Nhiều đội được đầu tư mạnh mẽ và đang từng bước thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.

    Tôi hy vọng trong tương lai đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có thêm điều kiện được đầu tư phát triển để tiếp cận gần hơn nữa với các đội tuyển nữ hàng đầu châu lục kể trên", Thái Thị Thảo bày tỏ.

    Trận tứ kết ASIAD 2026 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13 giờ Việt Nam ngày 25.9 tại sân vận động Nagai, Osaka.

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