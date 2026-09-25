U.23 Việt Nam đấu U.23 Hàn Quốc bằng đội hình tuổi 21: Xây nền cho tương lai

Quốc Toản là 1 trong 3 cầu thủ U.23 Việt Nam lần đầu thi đấu tại ASIAD 2026 khi gặp U.23 Hàn Quốc ở tứ kết ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam tung đội hình trẻ nhất từ đầu ASIAD 2026

Lẽ thường trong các trận loại trực tiếp ở những giải đấu lớn người ta thường ưu tiên những cầu thủ kinh nghiệm để bảo đảm sự chắc chắn, đặc biệt khi U.23 Việt Nam đối mặt U.23 Hàn Quốc đang sở hữu 3 tấm HCV liên tiếp ở môn bóng đá nam ASIAD.

Nhưng HLV Đinh Hồng Vinh đã chọn con đường khác, khi tung đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 21,27 - trẻ nhất trong số các trận đấu đã đá ở giải năm năm nay.

Trên sân Paloma Mizuho Rugby, đội tuyển U.23 Việt Nam đã xuất trận với Quang Kiệt (sinh năm 2007), Tuấn Khải, Quốc Toản, Văn Thuận (2006), Văn Bình, Quang Vinh (2005), Minh Phúc, Quốc Cường (2004) chiếm đến 8/11 vị trí.

Cú sút của Quang Vinh (sinh năm 2005) trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc ảnh: Độc Lập

Tổng cộng chỉ có 3/11 cầu thủ ra sân từ đầu, sinh năm 2003 gồm Quốc Việt, Thanh Nhàn, Lý Đức, tức chiếm hơn 1/4 đội hình chính của U.23 Việt Nam. Đáng chú ý là Quang Kiệt, Tuấn Khải, Quốc Toản lần đầu ra sân thi đấu ở ASIAD 2026, trước đó chưa ra sân phút nào trong cả 3 trận vòng bảng.

Điều này trái ngược hoàn toàn với U.23 Hàn Quốc tung ra đội hình với đội trưởng Lee Gi-hyuk sinh năm 2000 cùng 5 cầu thủ sinh năm 2003, trong đó có 5 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, với độ tuổi trung bình 22,45.

Đáng khen hơn là dù bị sớm dẫn bàn từ tình huống U.23 Hàn Quốc tạt bóng để tiền đạo to lực lưỡng Lee Young-jun (số 9, cao đến 1,92 m) đánh đầu ghi bàn, nhưng đội tuyển U.23 Việt Nam đã chơi đầy bản lĩnh gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ.

Quốc Việt đã trưởng thành nhờ được thi đấu rất sớm trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

Chiến lược gối đầu thế hệ để xây dựng dài hạn lực lượng luôn là chủ trương xuyên suốt của VFF và các đời HLV trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam, đang được HLV Đinh Hồng Vinh kế thừa và phát triển khá tốt.

Còn nhớ ở ASIAD Hàng Châu 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó đã trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ sinh năm 2003 - 2004 Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Đức Anh, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Quốc Việt... để sau đó họ thống trị Đông Nam Á và đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Thậm chí thời điểm đó, đội hình U.23 Việt Nam còn có những cái tên rất trẻ như Cao Văn Bình, Nguyên Hoàng (2005)... giống như cách HLV Đinh Hồng Vinh đang tạo điều kiện cho 2 cầu thủ sinh năm 2006 - 2007 ở trận tứ kết ngày hôm nay.