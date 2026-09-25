Ngả mũ nể phục đội tuyển nữ Việt Nam, đá trận để đời trước Trung Quốc

Trận đấu khó quên của đội tuyển nữ Việt Nam

Dù từng nhiều lần vô địch SEA Games, đoạt hạng tư ASIAD và có vé dự World Cup, nhưng thế hệ "kim cương" đội tuyển nữ Việt Nam còn một cột mốc chưa chinh phục. Đó là một trận đấu tốt, khi đối đầu nhóm chị đại châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Úc). Lâu nay, Dương Thị Vân cùng đồng đội thường lép vế và thua đậm tối thiểu 3, 4 bàn khi gặp đối thủ mạnh.

Hôm nay, bức tường thành cuối cùng ngăn giúp đội tuyển nữ Việt Nam khép lại chu trình thành công trọn vẹn đã bị công phá. Dù dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026, nhưng học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã gửi lại Á vận hội trận đấu vô cùng quả cảm trên sân Nagai.

Sau trận đấu, thay mặt BCH và Thường trực BCH VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù không giành quyền vào bán kết nhưng toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD 2026, đặc biệt là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận tứ kết. Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, VFF quyết định thưởng động viên 300 triệu đồng.



Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) có trận đấu để đời ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam kiên cường cầm hòa Trung Quốc không bàn thắng đến tận hiệp phụ thứ hai, trước khi Wang Shuang ghi bàn duy nhất ở phút 109, đưa Trung Quốc vào bán kết. Đây là lần đầu tiên, nữ Việt Nam hòa một đội mạnh ở châu Á trong 90 phút, ở một giải đấu chính thức. Chiến quả ấy tuy chưa thể "cân" thành danh hiệu, nhưng giá trị chẳng kém bất kỳ chiếc huy chương nào.

Bởi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã níu chân một đội tuyển từng 9 lần vô địch Asian Cup, 3 lần vô địch ASIAD và 1 lần đoạt ngôi á quân World Cup. Đội tuyển nữ Trung Quốc là "chị đại" giàu thành tích bậc nhất là bóng đá châu Á, sở hữu truyền thống bóng đá kéo dài gần nửa thế kỷ, với hàng nghìn cầu thủ giỏi được đào tạo bài bản mỗi năm. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, tuổi đời non trẻ, lại chỉ có nguồn cầu thủ từ 5 trung tâm đào tạo trên cả nước, với quân số đá bóng chuyên nghiệp trên dưới 200 người.

Sự chênh lệch khổng lồ đã bị san lấp trên sân Nagai, khi đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu để đời. HLV Hoàng Văn Phúc từng cùng học trò đối đầu Trung Quốc ở trận giao hữu tại Tô Châu, ngay trước ASIAD. Đó là trận đấu Việt Nam giữ được tỷ số hòa 0-0 trong hiệp 1, nhưng vỡ trận trong hiệp 2 khi đối thủ gia tăng áp lực, sử dụng bóng dài cùng các pha qua người trực diện để ghi 3 bàn chóng vánh.

Kinh nghiệm từ trận đấu ấy giúp đội tuyển nữ Việt Nam đá khôn ngoan hơn tại tứ kết ASIAD. Học trò ông Hoàng Văn Phúc phòng ngự chặt với đội hình lùi thấp, bọc lót kín kẽ và nhịp nhàng. Việt Nam khóa chặt trung lộ, đẩy Trung Quốc ra biên đá bóng bổng.

Diễm My đá với tinh thần quả cảm ẢNH: VFF

Kim Thanh chói sáng với 7 pha cứu thua ẢNH: VFF

Diễm My, Thu Thương không cao bằng đối thủ, nhưng đã chơi lăn xả, lấy quyết tâm bù sức vóc. Hình ảnh trung vệ Diễm My lao cả người vào truy cản, bị chấn thương vẫn nén đau thi đấu... là biểu trưng cho tinh thần quật khởi. "Đó là khí chất người phụ nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung xúc động chia sẻ khi lần đầu sau nhiều năm xem học trò đá qua sóng truyền hình.

Niềm tin cho tương lai

HLV Hoàng Văn Phúc đã thể hiện dấu ấn chiến thuật, khi xây dựng đấu pháp pressing gây áp lực tầm cao, di chuyển đội hình vô cùng ăn ý và khớp nhịp, giúp đội tuyển nữ Việt Nam gần như không lúc nào đánh mất thế trận.

Trung Quốc cầm bóng vượt trội (61%), dứt điểm 30 lần, nhưng nữ Việt Nam luôn tạo cảm giác kiểm soát được tình hình, không nao núng trước áp lực và có sẵn mảng miếng đáp trả.

Không giàu trải nghiệm bóng đá nữ nhiều như những chuyên gia Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từng nhắm đến, nhưng sự điềm đạm và chỉn chu của ông Phúc đang là điểm tựa cho giai đoạn chuyển giao khó khăn của đội tuyển. Cầm quân đỉnh cao ngót 30 năm, ông Phúc biết "liệu cơm gắp mắm", tạo dựng lối chơi phù hợp với con người và giữ hòa khí phòng thay đồ. Một HLV ôn hòa và biết thời biết thế, là những gì đội tuyển nữ Việt Nam cần.

Đội tuyển nữ Việt Nam còn có thể tiến bộ ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chia tay ASIAD với dấu ấn: đạt chỉ tiêu tứ kết, có một trận đấu đẹp với Trung Quốc. Học trò ông Phúc chỉ thua vì một khoảnh khắc, mà thực ra, đến từ khoảng cách đẳng cấp giữa hai nền bóng đá mà nỗ lực của thầy và trò chưa thể san lấp. Nữ Trung Quốc vẫn mạnh hơn, rõ ràng là vậy, nhưng qua rồi cái thời chúng ta chưa đá đã thua. 120 phút kiên cường và rắn rỏi hôm nay là nền móng cho công trình mai sau, rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không e sợ, vì chúng ta đủ sức đương đầu.

ASIAD 2026 cũng là giải đấu châu Á cuối cùng của nhiều trụ cột đã cùng nhau tạo nên trang sử vàng cho bóng đá nữ. Sẽ có những trụ cột nghỉ tuyển để tập trung cho gia đình, chuyển hướng huấn luyện, hoặc tìm con đường mới.

Cảm ơn những "cô gái kim cương" vì luôn tận tụy quên mình. Một kỷ nguyên đã khép lại bằng đoạn kết viên mãn tại Nagai.