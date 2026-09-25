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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    HLV U.23 Hàn Quốc không hài lòng, thừa nhận chơi chật vật trước U.23 Việt Nam

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    (từ Nagoya, Nhật Bản)
    Dù thắng 4-0 nhưng HLV Lee Ming-sung không hài lòng khi U.23 Hàn Quốc đã chơi như mong muốn trong phần đầu hiệp 1, sau đó thi đấu khá chật vật trước U.23 Việt Nam.
    HLV U.23 Hàn Quốc không hài lòng, thừa nhận chơi chật vật trước U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

    Thanh Nhàn trong pha tranh bóng với cầu thủ U.23 Hàn Quốc

    ảnh: Độc Lập

    U.23 Hàn Quốc tôn trọng U.23 Việt Nam

    Nhà đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc đã có chiến thắng 4-0 trước U.23 Việt Nam, nhưng diễn biến trên sân không thực sự như tỷ số chung cuộc. Điều này có thể thấy ở vẻ không hài lòng của HLV Lee Ming-sung.

    Sau trận đấu, HLV Lee Ming-sung chia sẻ: "Trận đấu này Eom Ji-sung đã nhận 1 thẻ vàng và chấn thương nhẹ ở cổ chân, nên tôi tính toán giữ chân cho cậu ấy, chỉ tung vào sân trong hiệp 2.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là U.23 Hàn Quốc cố tình chơi chùng xuống ở hiệp 1 để chờ bùng nổ trong hiệp 2. Những gì chúng tôi muốn có thể thực hiện trong hiệp 1 chỉ xuất hiện ở khoảng thời gian đầu.

    HLV U.23 Hàn Quốc không hài lòng, thừa nhận chơi chật vật trước U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

    Quốc Việt đã chơi 1 trận ấn tượng trước U.23 Hàn Quốc

    ảnh: Độc Lập

    Sau đó thì lối chơi lại không được như ý và thi đấu khá chật vật. Khi vào sân, Eom Ji-sung đã làm được rất nhiều điều. Tuy nhiên, tuyến giữa cố gắng phân phối hợp lý nhưng khi thay đổi lại phát sinh một số vấn đề.

    Điều đó đã gây ra không ít khó khăn cho việc vận hành lối chơi của toàn đội. Trong hiệp 1 ngày hôm nay, các cầu thủ phát triển bóng quá nhiều về một bên, khiến sự cân bằng đội hình bị phá vỡ.

    Đó là lý do khiến trận đấu diễn ra không được suôn sẻ. Sau đó bước sang hiệp 2, khi chúng tôi mở rộng ra hai biên rồi lại bó vào trong, lối chơi của chúng tôi đã cải thiện hơn nên đã thắng U.23 Việt Nam".

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