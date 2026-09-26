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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Tổng thư ký VFF tới thăm Đỗ Duy Mạnh tại nhà riêng, chấn thương cần 9 tháng để hồi phục

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú tới thăm Đỗ Duy Mạnh, sau ca phẫu thuật chấn thương cách đây ít lâu. Lãnh đạo VFF hy vọng trung vệ của đội tuyển Việt Nam sớm hồi phục và trở lại thi đấu.

    VFF tạo điều kiện tốt nhất cho Duy Mạnh

    Sáng 26.9, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã tới thăm và động viên trung vệ Đỗ Duy Mạnh tại nhà riêng của anh ở Hà Nội. 

    Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội vừa phẫu thuật tại Mỹ, đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương.

    Tổng thư ký VFF tới thăm Đỗ Duy Mạnh tại nhà riêng, chấn thương cần 9 tháng để hồi phục- Ảnh 1.

    Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú hỏi thăm Duy Mạnh tại nhà riêng của anh ở Hà Nội

    Ảnh: VFF

    Tại buổi gặp, Tổng thư ký VFF hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên Duy Mạnh giữ tinh thần lạc quan, kiên trì tập phục hồi theo hướng dẫn của đội ngũ y tế để sớm trở lại sân cỏ. Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định, VFF sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để trung vệ sinh năm 1996 có quá trình điều trị thuận lợi.

    Ông cũng chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới tuyển thủ đội tuyển Việt Nam. Đây là sự động viên dành cho Duy Mạnh trong giai đoạn cầu thủ này phải tạm xa sân cỏ vì chấn thương.

    Duy Mạnh gửi lời cảm ơn tới Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cũng như VFF vì sự quan tâm dành cho anh. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam khẳng định sẽ giữ tinh thần tích cực, tập trung điều trị và phục hồi, đồng thời hy vọng có thể sớm trở lại thi đấu để tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

    Tổng thư ký VFF tới thăm Đỗ Duy Mạnh tại nhà riêng, chấn thương cần 9 tháng để hồi phục- Ảnh 2.

    Duy Mạnh chia sẻ nhiều điều tích cực với lãnh đạo VFF

    Duy Mạnh cần 6 đến 9 tháng để hồi phục 

    Chấn thương của Duy Mạnh tái phát từ giai đoạn cuối mùa giải trước, khiến anh phải dừng thi đấu từ cuối tháng 4.2026. Đến tháng 6.2026, dù được HLV Kim Sang-sik triệu tập để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và cùng đội tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn nhưng Duy Mạnh không đảm bảo thể trạng để tập luyện và thi đấu. 

    Anh được ban huấn luyện tạo điều kiện trở về CLB để tiếp tục quá trình điều trị. Đầu tháng 9, Duy Mạnh sang Mỹ tiến hành phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện thành công, và chặng đường phục hồi phía trước vẫn còn khá dài. 

    Theo dự kiến, trung vệ sinh năm 1996 cần khoảng 6-9 tháng để hồi phục trước khi có thể hướng tới việc trở lại thi đấu đỉnh cao.

    Với quãng thời gian dài phải xa sân cỏ, Duy Mạnh sẽ cần kiên trì trong quá trình phục hồi. Sự đồng hành của VFF cùng tinh thần quyết tâm của trung vệ sinh năm 1996 được kỳ vọng sẽ giúp anh từng bước lấy lại thể trạng và sớm tái xuất.

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