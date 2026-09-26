Tiền đạo Quốc Việt dự đoán đặc biệt về lứa ‘mầm non’ của U.23 Việt Nam

Quốc Việt (9) đã trưởng thành nhờ được thi đấu rất sớm trong màu áo U.23 Việt Nam Ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam xây nền cho tương lai

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại ASIAD 2026 bằng trận thua 0-4 trước U.23 Hàn Quốc. Trong trận đấu, U.23 Việt Nam đã có 1 cú sút dội cột, 1 bàn thắng không được công nhận, chơi tốt trong hơn 75 phút trước khi nhận 3 bàn thua vào cuối trận vì đuối sức.

Là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của U.23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: "Chúng tôi hội quân ít ngày. Nhân sự có các em trẻ và cũng một nửa số đó đã thi đấu với U.23 Hàn Quốc tại VCK U.23 châu Á. Anh em chúng tôi luôn luôn động viên nhau.

Các thầy cũng luôn động viên cả đội cố gắng trận đấu này . Mặc dù kết quả không được như ý nhưng tôi vẫn tự hào về U.23 Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng từ trận đấu đầu tiên cho đến trận tứ kết. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ ở quê nhà".

Quang Vinh (sinh năm 2005) sút bóng dội cột dọc khung thành U.23 Hàn Quốc ảnh: Độc Lập

Trận tứ kết trước U.23 Hàn Quốc đã khép lại sự nghiệp trẻ quốc tế thành công rực rỡ của Quốc Việt với 1 HCV và 1 HCĐ SEA Games, 3 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp, HCĐ VCK U.23 châu Á…

Cá nhân Quốc Việt đã từng thừa hưởng chiến lược gối đầu của U.23 Việt Nam, khi đã được VFF tạo điều kiện tham gia 2 kỳ SEA Games, 2 kỳ ASIAD cùng vô số giải đấu và các đợt tập trung lớn nhỏ.

Nhờ đó, anh đúc rút rất nhiều nhờ học hỏi từ các đàn anh để giờ đây chuyển vai dìu dắt, truyền đạt vốn kinh nghiệm thi đấu quốc tế dồi dào cho lứa U.21 trong đội hình U.23 Việt Nam. BHL đã tung ra đội hình siêu trẻ chỉ 21 tuổi ở trận tứ kết với U.23 Hàn Quốc.

Quốc Toản (sinh năm 2006) lần đầu ra sân cho U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc ảnh: Độc Lập

Chân sút đang khoác áo Ninh Bình FC chia sẻ: "Tôi vẫn hay nói chuyện với nhau và luôn động viên các em rằng được tham dự những giải châu Á như thế này là niềm tự hào. Đó cũng là kinh nghiệm để sau này họ chinh chiến tại V-League cũng như khi lên đội tuyển quốc gia .

Đây là kinh nghiệm rất lớn để học hỏi từ những đội bóng như Hàn Quốc hay Nhật Bản để phát triển hơn . Tôi nghĩ các em U.21 sẽ có thể tiếp bước những lứa U.23 Việt Nam. Vì những cầu thủ nòng cốt của U.21 bây giờ thi đấu rất tốt và vững vàng .

Như mọi người thấy, các bạn trẻ được tạo điều kiện, được thầy tin tưởng, các anh em tin tưởng cho thi đấu ở trận gặp U.23 Hàn Quốc. Theo quan điểm của tôi, thực tế các bạn thi đấu rất tự tin và không có gì phải nuối tiếc cả ".