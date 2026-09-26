Nhận định đội tuyển Việt Nam vs Philippines - FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Thắng tưng bừng chào sân?

V Ị THẾ NHÀ VUA

Đội tuyển VN đã giữ vững ngai vàng Đông Nam Á suốt 2 năm qua, với 2 chức vô địch ASEAN Cup (2024, 2026) cùng chuỗi 26 trận bất bại trên mọi khu vực, dài bậc nhất lịch sử bóng đá khu vực. Cá nhân HLV Kim Sang-sik đã thắng 13 HLV ở cấp độ Đông Nam Á, vượt qua kỷ lục của ông Park. Dù vậy, trong thể thao đỉnh cao, "giữ" luôn khó hơn "xây". Vị thế nhà vua bóng đá khu vực mang tới áp lực cực lớn, đòi hỏi đội tuyển VN phải thiết lập tiêu chuẩn cao hơn và bảo vệ ngôi số một trước sự vươn lên của các đối thủ.

Đội tuyển VN quyết thắng ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN ra quân bằng trận gặp Philippines lúc 19 giờ 30 hôm nay. Philippines cũng là đối thủ ông Kim từng thắng trong ngày ra mắt đội tuyển VN, trên sân Mỹ Đình hồi tháng 6.2024. Màn ngược dòng trước "The Azkals" tuy vất vả, nhưng tạo bàn đạp tâm lý mở ra kỷ nguyên thành công cho ông Kim cùng bóng đá VN với 4 danh hiệu ở đội tuyển VN và U.23. Hôm nay, Philippines lại là đối thủ mở màn khi đội tuyển VN bước tới chặng khởi đầu mới, tại sân chơi vẫn mang tầm vóc Đông Nam Á nhưng khoác lớp áo FIFA.

Do FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian FIFA Days, Philippines đã được bật đèn xanh mang tới đội hình mạnh nhất. HLV Carles Cuadrat chỉ gọi 1 gương mặt đang đá trong nước, còn lại thi đấu ngoài biên giới Philippines. Trong đó, có 11 cầu thủ được gọi về từ Mỹ và châu Âu. So với ASEAN Cup 2026, nơi Philippines toàn thua Thái Lan, Myanmar và Malaysia, lực lượng "The Azkals" ở FIFA ASEAN Cup mạnh hơn. Philippines mang tới Bjorn Kristensen, chân sút đã ghi 13 bàn chỉ sau 17 trận ở đội tuyển quốc gia.

Sinh năm 2002, Kristensen khoác áo KFUM Oslo tại giải vô địch Na Uy từ năm 2025 đến nay. Anh sẽ đá cặp với Sebastian Rasmussen, cầu thủ Phi kiều cũng đang chơi tại Bắc Âu (Đan Mạch). Ở hàng tiền vệ, Randy Schneider, cầu thủ sinh năm 2001 đang khoác áo Andorra đá tại La Liga 2 cũng là gương mặt đáng chú ý. Còn ở hàng thủ, anh em nhà Tabinas (Paul và Jefferson) là trụ cột.

Tại FIFA ASEAN Cup, Philippines chỉ có 5 cầu thủ sinh ra trong nước. Còn lại, dàn cầu thủ trẻ trung mang gốc gác châu Âu sẽ kết hợp cùng Sandro Reyes, Daisuke Sato… giúp HLV Cuadrat có đội hình mang thể trạng và sức mạnh ở đẳng cấp rất cao, được đào tạo và mài giũa ở lục địa già.

Dù vậy, điểm mạnh (nhiều nhân tố gốc Âu) cũng chính là điểm yếu của Philippines. Lứa học trò của ông Cuadrat không thường thi đấu cùng nhau, chỉ có vài đợt tập trung mỗi năm. Philippines không có triết lý chơi rõ ràng, chủ yếu đá phòng ngự phản công, dựa nhiều vào tỏa sáng cá nhân.

"The Azkals" từng gây khó dễ cho VN ở ASEAN Cup, khi thắng 1-0 ở vòng bảng năm 2010, nhưng với hệ thống giải vô địch quốc gia và đào tạo trẻ non yếu, Philippines không xây dựng được nền móng chỉnh tề để vươn lên tại Đông Nam Á. Chiến lược sử dụng Phi kiều gốc Âu là bước đi vá víu, không bồi đắp cho Philippines đẳng cấp thực thụ.

C HỨNG TỎ BẢN LĨNH

Gặp đối thủ có ít thời gian hoàn thiện lối chơi là cơ hội vàng của đội tuyển VN. Với guồng máy đang "nóng" sẵn sau vinh quang ASEAN Cup 2026, thầy trò ông Kim gần như không cần thời gian bắt nhịp.

Những ngày qua, HLV Kim Sang-sik không nhồi thể lực, mà thiết kế giáo án với cường độ vừa phải, giúp học trò đảm bảo nhịp chơi, hồi phục sau nhiều tuần thi đấu liên tục, tránh rơi vào trạng thái quá tải. Những điểm yếu lộ ra ở ASEAN Cup như khả năng giữ cự ly phòng ngự, tranh chấp tay đôi… được chỉnh sửa. Trong khi đó, điểm mạnh của VN nằm ở các pha chuyển đổi trạng thái, nay càng mạnh hơn nhờ những ngôi sao Việt kiều giỏi xoay xở và bứt tốc như Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa đã bước vào hàng ngũ.

Thông tin về Philippines (cũng như Thái Lan và Pakistan) đã được ban huấn luyện VN nghiên cứu chi tiết trong 2 tuần qua. Trong đó, trợ lý ông Kim tập trung vào khâu giữ cự ly đội hình khi phòng ngự và pressing để luân chuyển mượt mà giữa công và thủ.

Nhìn chung, đội tuyển VN khó có bước đột phá so với chính mình tại ASEAN Cup 1 tháng trước, nhưng giữ được lối chơi, đấu pháp ổn định lúc này đã là đủ để đánh bại Philippines. "The Azkals" có sức trẻ và sự táo bạo, song bản lĩnh cùng sự ăn ý là dấu hỏi lớn. Đội tuyển VN cần khai thác tốt lỗ hổng này để lấy trọn 3 điểm trong trận quyết đấu tại Bandung (Indonesia) hôm nay.