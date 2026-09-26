Đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 về nước trên cùng chuyến bay, khép lại kỳ ASIAD khó quên

HLV Đinh Hồng Vinh nhắc đến thầy Kim

Tại ASIAD 2026, cả đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch khi giành quyền vào vòng tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc để thua Đài Loan 1-2, thua 0-7 trước Nhật Bản và hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối, vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV Hoàng Văn Phúc làm thủ tục ở sân bay Ảnh: VFF

Đội trưởng Lý Đức của U.23 Việt Nam và cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển nữ Hoàng Thị Loan Ảnh: VFF

Ở vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu đầy nỗ lực, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức và chỉ nhận bàn thua ở cuối hiệp phụ thứ hai (phút 109), qua đó dừng bước với kết quả thua sát nút 0-1.

Trong khi đó, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Hàn Quốc và dừng bước sau thất bại 0-4.



Nhà cầm quân U.23 Việt Nam cho rằng những trải nghiệm tại ASIAD sẽ tiếp tục được phát huy trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. “Tôi tin rằng ở lứa kế cận U21 sẽ tiến xa và các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang chuẩn bị SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.



Các cầu thủ có những trải nghiệm quý giá Ảnh: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho biết ông và HLV Kim Sang -sik thường xuyên trao đổi trong quá trình làm việc cùng các đội tuyển. Khi HLV Kim Sang-sik bận công việc tại đội tuyển quốc gia, Ban huấn luyện U.23 Việt Nam vẫn duy trì sự phối hợp trong việc sắp xếp nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật.

“Đến với giải lần này, chúng tôi cũng là một ê-kíp, một Ban huấn luyện. Khi HLV Kim bận ở đội tuyển quốc gia, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với nhau về sắp xếp con người cũng như chiến thuật để vận hành trên sân”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.



Tương lai sáng ở phía trước

Còn Hoàng Văn Phúc tin tưởng: "Bước vào ASIAD 2026, chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ cầu thủ. Chương Thị Kiều và gần đây là Huỳnh Như - những người hay nhất từ trước đến nay của bóng đá nữ Việt Nam bị đau hoặc chia tay đội tuyển.

Một số cầu thủ tuy lớn tuổi nhưng vẫn chơi tốt như là thủ môn Kim Thanh, Hải Yến, Bích Thùy, Thái Thị Thảo hay Dương Thị Vân... Đấy là những cầu thủ trụ cột. Ngoài ra chúng tôi xây dựng lớp cầu thủ kế cận sinh năm 2000 trở lại đây.

Thậm chí có những bạn sinh năm 2007 - 2008 mới đôn từ đội tuyển U.19 lên. Điều đáng mừng là các bạn cầu thủ trẻ trưởng thành khá nhanh. ASIAD 2026 là một trải nghiệm vô giá khi các bạn trẻ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để họ tích lũy kinh nghiệm, và thậm chí vào sân chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình chúng tôi xây dựng lực lượng ở giai đoạn chuyển giao thế hệ của đội tuyển nữ Việt Nam".



Sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở lại CLB để tiếp tục tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo tại giải vô địch quốc gia. Với các cầu thủ nữ, sự trở lại diễn ra trong thời điểm giải bóng đá nữ vô địch quốc gia tiếp tục là sân chơi quan trọng để duy trì phong độ và nhịp thi đấu.

Trong khi đó, các cầu thủ U.23 cũng sẽ trở về CLB, tiếp tục thi đấu tại V-League và các giải quốc nội.

Hành trình tại ASIAD 2026 mang đến những trải nghiệm thi đấu quốc tế quý giá cho các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ. Đây là cơ hội để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng đến những nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới.

