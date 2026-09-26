Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD 20 bằng trận đấu oanh liệt

Đ ẤU PHÁP CHÍNH XÁC

Ngày 25.9 trên sân Nagai (Osaka, Nhật Bản), đúng như lời hứa quyết chơi một trận thật oanh liệt, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chuẩn bị đấu pháp cực kỳ hợp lý giúp khắc chế hiệu quả đội tuyển nữ Trung Quốc - đương kim HCĐ ASIAD Hàng Châu 2023.

HLV Hoàng Văn Phúc đã có 3 điều chỉnh quan trọng so với trận hòa Thái Lan 0-0 ở cuối vòng bảng. Tiền vệ Thu Xuân và Trúc Hương, Tuyết Ngân đá chính từ đầu thay cho Huỳnh Như, Thanh Nhã và Dương Thị Vân. Cách bố trí này đã giúp bổ sung sức mạnh, sự cơ động để đối trọng lại với tuyến giữa rất mạnh của đội Trung Quốc. Đội tuyển nữ VN nhập cuộc tự tin và chắc chắn, bọc lót nhiều tầng và không cuốn vào lối chơi giàu thể lực của đối thủ. Đặc biệt, 2 biên đã bố trí các lớp chặn hiệu quả làm phá sản ý đồ tạt bóng đánh đầu của đối thủ. Việc BHL đọc được chính xác lối chơi của HLV Ante Milicic giúp đội tuyển nữ VN bình tĩnh vượt qua những đợt tấn công phủ đầu. Từ phút 30, chúng ta bắt đầu lên bóng nhiều hơn ở 2 biên, cộng thêm pha thoát bóng xuống suýt thành bàn của Vạn Sự khiến đội Trung Quốc không thể không đá chậm lại.

Đội tuyển nữ VN (7) đã chơi một trận kiên cường, hợp lý để cầm hòa đội Trung Quốc trong giờ thi đấu chính thức ẢNH: VFF

Trước đối thủ rất mạnh xếp hạng 37 thế giới, đội tuyển nữ VN đã chơi trận hay nhất tại ASIAD 20, đặc biệt là cách hóa giải sức ép từ đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội. Bước sang hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc tung Vũ Thị Hoa và Thanh Nhã vào thay Bích Thùy, Minh Chuyên để làm mới hàng công, từ đó giảm áp lực cho hàng thủ. Thế trận trên sân lúc này đã cân bằng hơn nhiều, khi tốc độ của Vũ Thị Hoa và Thanh Nhã giúp những đường lên bóng của VN tiềm ẩn tính sát thương cao hơn. Đến phút 71, Dương Thị Vân được tung vào thay cho Thu Xuân có dấu hiệu xuống sức, để tăng sức chiến đấu và kinh nghiệm cho tuyến giữa.

K HỞI ĐẦU TỐT CHU KỲ MỚI

Ở trận này, đội Trung Quốc nhận đến 4 thẻ vàng, 7 lần bị thổi phạt vì phạm lỗi và phản ứng, trong khi đội tuyển nữ VN càng đá càng hay. Dàn cựu binh Kim Thanh, Diễm My, Thu Thảo, Bích Thùy… thực sự là chỗ dựa giúp các em trẻ Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa, Trúc Hương, Minh Chuyên… chơi tự tin hẳn. Sức ép từ 3 trận vòng bảng "vừa chạy vừa xếp hàng" và đối thủ mạnh Trung Quốc đã giúp BHL mới và đội bóng kết dính thành một khối.

Trong hiệp 2 và 2 hiệp phụ, đội tuyển nữ VN thậm chí nhiều lần tấn công bằng những đường lên bóng ít chạm đầy ý đồ. Nếu cơ hội của Vũ Thị Hoa ở phút 108 được chuyển hóa thành bàn thắng thì kết quả trận đấu đã khác. Tiếc rằng, ngay sau đó Wang Shuang (7) đã ghi bàn từ pha phối hợp bóng bổng giúp đội Trung Quốc thắng chung cuộc 1-0 nhưng không thể vui sau ngày thi đấu bị khắc chế.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Mặc dù thiếu mất 3 cầu thủ vì chấn thương, nhưng toàn đội đã thể hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh. Đội tuyển nữ VN đã chơi rất tốt trong cả 2 hiệp chính thức và đặc biệt ở hiệp phụ. Thậm chí có những thời điểm chúng tôi không phòng ngự thụ động mà đẩy cao pressing. Các cầu thủ đã thể hiện khá tốt, có những cơ hội nguy hiểm. Đặc biệt là phút 108 ở đường phản công bên góc phải, nếu quả tạt chuẩn xác hơn chúng tôi có thể có bàn thắng trước, thì trận đấu sẽ khác. Nhưng dù sao chúng tôi đều mừng khi các cầu thủ chơi có nét, đặc biệt mừng nhất là những cầu thủ trẻ rất tự tin trước một đội Trung Quốc có chuyên môn, nền tảng thể lực tốt hơn".

HLV Hoàng Văn Phúc tin đội tuyển nữ VN sẽ tốt lên sau ASIAD 20: "Những trụ cột lớn tuổi nhưng vẫn chơi tốt là thủ môn Kim Thanh, Hải Yến, Bích Thùy, Thái Thị Thảo hay Dương Thị Vân... Ngoài ra, chúng tôi xây dựng lớp cầu thủ kế cận sinh từ năm 2000, thậm chí có những bạn U.19 sinh năm 2007 - 2008. Điều đáng mừng là các cầu thủ trẻ trưởng thành khá nhanh. ASIAD 20 là một trải nghiệm vô giá khi các bạn trẻ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh ở châu Á, để họ tích lũy kinh nghiệm, thậm chí vào sân chơi khá tự tin. Đây là tín hiệu đáng mừng trong quá trình chúng tôi xây dựng lực lượng ở giai đoạn chuyển giao thế hệ của đội tuyển nữ VN".