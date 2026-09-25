Trực tiếp ASIAD hôm nay: Chờ tin vui bắn súng, đua thuyền caoeing

Môn đua thuyền (canoeing) khởi tranh từ 8 giờ tại Miyoshi Lake Canoe Course bằng vòng bán kết Kayak đôi nam với sự góp mặt của Huỳnh Cao Minh/Đỗ Minh Thuận. Bên cạnh đó, Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo sẽ thi đấu chung kết Kayak bốn nữ lúc 9 giờ 40. 4 tay chèo Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng, tập luyện ăn ý, hứa hẹn tỏa sáng ở nội dung này.

Tính đến cuối ngày 24.9, thể thao Việt Nam đứng trong tốp 20: HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate) HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam) HCĐ (15): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp.

Chờ màn kết hợp hiệu quả của Phạm Quang Huy (phải) cùng Trịnh Thu Vinh tại nội dung 10 m súng ngắn diễn ra hôm nay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Môn bắn súng thi đấu tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery từ lúc 7 giờ 45 với vòng loại nội dung 10 m đôi nam nữ súng ngắn. Phạm Quang Huy cùng Trịnh Thu Vinh sẽ đại diện cho bắn súng Việt Nam tranh tài ở nội dung này, cạnh tranh với 20 đôi còn lại.

Sau phần thi cá nhân chưa như mong đợi, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng lấy lại sự tự tin, thăng hoa khi kết hợp ở nội dung nam nữ. Được đánh giá là xạ thủ nam số 1 và xạ thủ nữ số 1 của bắn súng Việt Nam hiện tại, từng khẳng định tài năng ở đấu trường quốc tế khi Phạm Quang Huy là đương kim vô địch 10 m súng ngắn cá nhân ASIAD, Trịnh Thu Vinh hạng tư Olympic Paris 2024. Vì thế hoàn toàn có niềm tin và khả năng làm nên chuyện của Phạm Quang Huy/Trịnh Thu Vinh ở nội dung đôi nam nữ.

Hoàng Thị Minh Hạnh sẵn sàng chinh phục nội dung 400 m nữ môn điền kinh ẢNH: LI - NING

Tại môn điền kinh, Việt Nam có 2 đại diện tranh tài ở vòng loại là Hoàng Thị Minh Hạnh (400 m nữ) và Tạ Ngọc Tưởng (400 m nam). Ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam nữ hôm qua, Tạ Ngọc Tưởng chơi rất hay, từ đó được kỳ vọng tạo nên bùng nổ ở cự ly cá nhân 400 m. 400 m nữ là nội dung sở trường, từng giúp Việt Nam có được HCV ASIAD năm 2018 của Quách Thị Lan, vì thế Minh Hạnh hứa hẹn tiếp bước đàn chị cạnh tranh với các đối thủ.

Trịnh Hải Khang thi đấu chung kết nhảy chống môn TDDC ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở môn thể dục dụng cụ (TDDC) thi đấu lúc 13 giờ, đội tuyển Việt Nam có Trịnh Hải Khang góp mặt ở chung kết nội dung nhảy chống. Anh là niềm hy vọng cuối cùng của đội tuyển TDDC Việt Nam sau khi Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong dù rất nỗ lực vẫn chưa thể chạm tay vào huy chương mà chỉ xếp hạng 4.

Tại Tokyo Aquatics Centre, bắt đầu từ 8 giờ, đội tuyển bơi Việt Nam góp mặt tranh tài vòng loại các nội dung 50 m bướm nữ (Nguyễn Thúy Hiền), 50 m ếch nam (Phạm Thanh Bảo), 200 m ngửa nam (Trần Hưng Nguyên), 400 m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc), 200 m bướm nam (Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy). Mục tiêu của các kình ngư Việt Nam là nỗ lực vượt qua vòng đấu loại, giành quyền vào chung kết diễn ra chiếu cùng ngày.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng so tài nội dung 400 m tự do trong hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài các môn quyền anh (Võ Thị Kim Ánh, hạng cân 54 kg nữ), cử tạ (Quàng Thị Tâm, hạng cân 57 kg nữ), cầu lông (Nguyễn Hải Đăng, Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh), đấu kiếm (Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh).

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 25.9:



