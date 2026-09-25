Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc hôm nay: Hy vọng tạo 'địa chấn'

G ẶP 'NÚI LỚN' CHÂU Á

Trung Quốc bước vào tứ kết với tư cách một thế lực của bóng đá nữ châu Á. Họ thường xuyên góp mặt tại các VCK World Cup nữ và luôn thuộc nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở các giải đấu châu lục. Riêng tại ASIAD, đội bóng này sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 3 lần đăng quang liên tiếp từ năm 1990 đến 1998, ngoài ra là 2 lần về nhì và 2 lần hạng ba. Tại vòng bảng giải đấu năm nay, các học trò của HLV Anthony Milicic tiếp tục khẳng định sức mạnh với vị trí nhất bảng cùng thành tích bất bại.

Nguyễn Thị Hoa (6) và Trúc Hương (8) cần phân phối sức hợp lý để chơi tốt 90 phút ẢNH: THỤY AN

Về nhân sự, hai đội bóng nữ VN và Trung Quốc dự giải đấu lần này có một điểm tương đồng rất thú vị, khi độ tuổi trung bình đều là 27 tuổi 1 tháng. Tuy nhiên, giữa 2 đội có chênh lệch lớn ở yếu tố thể chất. Chiều cao trung bình của 11 cầu thủ xuất phát bên phía đội tuyển nữ VN trong trận gặp Thái Lan là 158,54 cm, còn đội hình ra sân của Trung Quốc ở trận gặp Philippines có chiều cao trung bình lên tới 168,63 cm. Thông số này đủ để cho thấy hệ thống phòng ngự của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ vô cùng vất vả khi chống đỡ các đợt tấn công của đội tuyển nữ Trung Quốc, đặc biệt là ở các tình huống không chiến và những pha bóng cố định.

Đội tuyển nữ Trung Quốc sở hữu những cái tên rất đáng gờm ở mặt trận tấn công. Đội bóng đất nước tỉ dân ghi 11 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng, con số chưa phải cao nhất giải, nhưng các chân sút của họ có sức sát thương rất lớn. Hai gương mặt nổi bật nhất là Wang Shuang và Wang Yanwen, những người đang dẫn đầu môn bóng đá nữ ASIAD 20 về thông số tổng cú dứt điểm và số lần trúng đích, lần lượt đạt 17/9 và 12/7. Đáng chú ý, Wang Yanwen cũng đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 pha lập công. Đây là những ngòi nổ mà các hậu vệ VN cần phải theo sát.

C Ó CƠ HỘI GÂY BẤT NGỜ

Thử thách chông gai, nhưng cơ hội tạo bất ngờ của đội tuyển nữ VN không phải là không có. Đội tuyển nữ Trung Quốc thường gặp nhiều lúng túng khi đối đầu với những đội bóng chủ động chơi phòng ngự lùi sâu, bọc lót kín kẽ. Thực tế cho thấy hàng thủ của họ cũng dễ bị tổn thương, khi để các đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều như Philippines, Hồng Kông chọc thủng lưới. Nếu giữ được sự tập trung cao độ ở tuyến dưới và chắt chiu, tận dụng các pha phản công nhanh, đội tuyển nữ VN hoàn toàn có thể làm nên chuyện. "Chắc chắn VN chơi phòng ngự trước Trung Quốc, nhưng sẽ không lùi quá sâu. Đội cần tập những phương án chuyển đổi, từ khi giành được bóng cho đến tấn công nhanh. Khi gặp Trung Quốc, đội tuyển nữ VN cần chọn thời điểm để pressing tầm cao", HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thể lực sẽ là bài toán then chốt quyết định thành bại. Bài học từ trận giao hữu gần nhất vẫn còn nguyên giá trị, khi VN cầm hòa Trung Quốc 0-0 trong hiệp 1 nhưng phải nhận 3 bàn thua ở hiệp 2, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là thể lực suy giảm. Kịch bản tương tự cũng xảy ra tại VCK nữ châu Á 2022, khi thầy trò ông Mai Đức Chung cầm hòa đối thủ 1-1 sau 45 phút đầu nhưng chung cuộc thua 1-3 vì xuống sức, không thể đeo bám đối phương ở hiệp 2.