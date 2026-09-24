Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 24.9: Việt Nam tốp 20, Trung Quốc có 80 HCV

Việt Nam thêm 1 HCB, 7 HCĐ: Vẫn đứng tốp 20

Ngày 24.9 là ngày thi đấu cao điểm nhất tại ASIAD 20 với tổng cộng 56 bộ huy chương được trao. Thể thao Việt Nam cũng có nhiều VĐV tranh tài ở các nội dung có khả năng giành huy chương và đã bổ sung thêm 1 HCB cùng 7 HCĐ.

Tấm HCB của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ hạng 56 kg nam môn wushu.

Đinh Văn Tâm giành HCB cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 24.9 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở môn rowing, Việt Nam giành 4 HCĐ. Các VĐV Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông đứng thứ ba ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc giành HCĐ ở nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng. Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ giành HCĐ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, trong khi Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú giành HCĐ ở nội dung thuyền bốn nam.

Đội tuyển eSports cũng mang về thêm một HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở môn cử tạ, Trần Minh Trí giành HCĐ hạng 65 kg nam.

Đáng chú ý, vào cuối ngày 24.9, đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp Việt Nam giành HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54.

Như vậy, sau ngày 24.9, đoàn thể thao Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Tấm HCV duy nhất của Việt Nam đến thời điểm này thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Với tổng số 17 huy chương, Việt Nam hiện đứng thứ 5 Đông Nam Á, sau Thái Lan, Malaysia, Singapore và Myanmar.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sau ngày 24.9

Trung Quốc có HCV gấp 4 lần Nhật Bản

Ở nhóm dẫn đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách rất lớn. Trong ngày 24.9, Trung Quốc giành thêm 32 HCV, nâng tổng số HCV lên 80, bên cạnh 30 HCB và 20 HCĐ. Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ. Như vậy, số HCV của Trung Quốc hiện cao gấp đúng 4 lần Nhật Bản.

Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ ba với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ. Kazakhstan xếp thứ tư với 8 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ năm với 6 HCV, 12 HCB và 8 HCĐ, trong khi Iran xếp thứ sáu với 6 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ. Đoàn thể thao Thái Lan rơi xuống thứ bảy nhưng vẫn là đội có thành tích tốt nhất Đông Nam Á với 5 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Đến thời điểm này, đã có 37/46 đoàn thể thao giành được huy chương tại ASIAD 20. Khu vực Đông Nam Á có 9/11 đoàn đã giành huy chương, trong đó Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore và Malaysia đã có HCV. Hai đoàn thể thao Đông Nam Á chưa giành được huy chương tại ASIAD 20 là Lào và Timor Leste.