Billiards: Trần Quyết Chiến liên tục ghi sê-ri, đánh bại nhà vô địch Hàn Quốc

World Championship 2026 khởi tranh vào ngày 23.9, nhưng đến chiều tối nay (24.9), Trần Quyết Chiến mới đấu trận ra quân. Tay cơ số 1 Việt Nam chạm trán với đối thủ mạnh người Hàn Quốc Heo Jung-han (hiện nắm giữ 2 chức vô địch World Cup billiards).

Trần Quyết Chiến và đối thủ cùng có sê-ri 10 điểm

Trần Quyết Chiến đã có trận đấu hay và đánh bại Heo Jung-han với điểm số cách biệt 40-23, sau 17 lượt cơ. Trong trận đấu mở màn của bản thân tại giải đấu danh giá nhất năm thuộc hệ thống UMB, sê-ri cao nhất của đại diện Việt Nam là 10 điểm. Đáng chú ý, Heo Jung-han cũng có sê-ri 10 điểm ở cuộc so tài này.

Trần Quyết Chiến khởi đầu suôn sẻ tại World Championship 2026, sáng cửa vào vòng knock-out ẢNH: P.L

Trở lại với diễn biến của trận đấu, Trần Quyết Chiến là người khởi đầu tốt hơn. Ở phía ngược lại, cơ thủ Hàn Quốc lại chơi cực kỳ bế tắc, khi 9 lượt cơ trôi qua chỉ ghi được vỏn vẹn 4 điểm.

Ở lượt cơ 11 và 12, Trần Quyết Chiến bứt tốc với sê-ri 7 rồi 6 điểm liên tiếp để đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao, dẫn trước 23-8.

Sang hiệp 2, Heo Jung-han bất ngờ đáp trả bằng sê-ri 10 ở lượt cơ thứ 13 để rút ngắn cách biệt xuống 19-23. Lúc này, Trần Quyết Chiến đã mất nhịp trong 2 lượt cơ, trước khi tung pha nước rút ngoạn mục để về đích.

Trong 3 lượt cơ cuối cùng của trận đấu (15, 16 và 17), cơ thủ Việt Nam đã ghi đến 17 điểm để chạm mốc 40. Đặc biệt ở lượt cơ thứ 17, Trần Quyết Chiến lạnh lùng tung sê-ri 10 để giành chiến thắng thuyết phục trước VĐV người Hàn Quốc.

Với chiến thắng này, Trần Quyết Chiến đặt 1 chân vào vòng 32 cơ thủ (đấu loại trực tiếp). Ở lượt trận quyết định, cơ thủ số 1 Việt Nam chạm trán VĐV trẻ Song Yun-do (Hàn Quốc).

Bao Phương Vinh có chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân giải vô địch thế giới 2026 ẢNH: P.L

World Championship 2026 quy tụ 48 cơ thủ, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 VĐV). Các cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cái tên đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp vòng 32 cơ thủ (đấu knock-out).

Ở loạt trận diễn ra chiều cùng ngày, Bao Phương Vinh thắng Mikael Devogelaere (Pháp) 40-26 tại bảng I. Phương Vinh cũng sáng cửa vào vòng knock-out. Trong khi đó, Trần Thanh Lực để thua Raymundo Munoz (Mexico) với điểm số 24-40, tại bảng L.