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    Thể thaoCác môn khác

    Dang dở giấc mơ giành thêm HCĐ ASIAD, Nguyễn Thị Oanh vẫn thật tuyệt vời!

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    8 năm trước tại ASIAD Palembang, Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ 3.000m vượt chướng ngại vật. 8 năm sau ở tuổi 31, Oanh 'ỉn' chuyển sang thi đấu 10.000m, nhưng vào tối 24.9, cô đã không thể tái lập thành tích ở Aichi- Nagoya.

    Ít ai nghĩ ở tuổi 31 mà Nguyễn Thị Oanh vẫn còn sung mãn đến như vậy tại đấu trường ASIAD. Trước các đối thủ trẻ hơn, sung sức hơn và đang có phong độ tốt hơn, cô đã hoàn thành 25 vòng của cự ly 10.000 m một cách ấn tượng. Dù kết quả cuối cùng Oanh chỉ về thứ 6 nhưng chứng kiến trên sân, chúng tôi rất thích thú khi thấy cô ở một số thời điểm vẫn hiên ngang chiếm lĩnh đường chạy. Nhất là những vòng đầu, Oanh tỏ ra không hề thua kém các đối thủ quá mạnh trong khu vực.

    Thực tế nội dung chạy 10.000m trong sân không xa lạ với Nguyễn Thị Oanh. Cô từng phá rất sâu kỷ lục quốc gia ở cự ly này. Hơn nữa thời gian qua, nhờ thi đấu ở nhiều cự ly chạy dài trên đường, từ 10 km đến marathon cũng ít nhiều giúp Oanh tích cóp thêm kinh nghiệm cũng như xây dựng nền tảng thể lực. Nên dù lần đầu tiên phải chơi nội dung này tại ASIAD, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam vẫn tỏ ra vững vàng trước các đối thủ.

    Dang dở giấc mơ giành thêm HCĐ ASIAD, Nguyễn Thị Oanh vẫn thật tuyệt vời!- Ảnh 1.

    Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết (trái)

    ẢNH: KHẢ HÒA

    Với kết quả 33 phút 44 giây 92 tuy chưa thật như ý, nhưng cũng cho thấy rõ giá trị của sức bền, kinh nghiệm thi đấu và khả năng duy trì hiệu suất ở một cự ly đòi hỏi rất cao về thể lực của Oanh. Cô khởi đầu trong nhóm đông và cứ đeo bám một cách bình thản đến sau vòng 20 thì mới bắt đầu bị bỏ lại. Cô đã cho thấy khả năng điều chỉnh nhịp độ cơ thể rất hay, phân bổ năng lượng phù hợp. Oanh giữ nhịp rất đều ở những vòng đầu, tạo khả năng duy trì tốc độ một cách ổn định, nhưng khi các đối thủ trẻ bước vào thời điểm tăng tốc thì cô đành chấp nhận rớt lại phía sau.

    Dù giấc mơ giành thêm 1 HCĐ ASIAD dang dở nhưng với nền tảng sức bền cho thấy khả năng cạnh tranh của Oanh vẫn rất đáng kể ở đấu trường châu lục. Đặc biệt là ý chí tuyệt vời của Oanh "ỉn". Sau HCĐ ở ASIAD 2018, Oanh đã trải qua một kỳ đại hội thất vọng tại Hàng Châu. Cô chỉ xếp thứ hạng thấp với thông số khiêm tốn ở nội dung 1.500 m. Nhưng điều đó không đánh gục cô gái "vàng" này. Trái lại càng làm Oanh mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, khát vọng hơn cho dù là bất cứ giải quốc tế nào mà mình có tham gia.

    Dang dở giấc mơ giành thêm HCĐ ASIAD, Nguyễn Thị Oanh vẫn thật tuyệt vời!- Ảnh 2.

    Tuổi tác đã không thể giúp Nguyễn Thị Oanh bật lên

    ẢNH: KHẢ HÒA

    Tuy không thể giành  thêm vào bộ sưu tập của mình 1 huy chương nữa tại ASIAD, Nguyễn Thị Oanh vẫn là tấm gương và nghị lực, không bao giờ từ bỏ khi còn có thể "chiến đấu" được.

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