Ngả mũ thán phục 4 chân chạy làm nên tấm HCĐ cực kỳ cảm xúc tại ASIAD

Xuất sắc màn trao gậy giữa Quách Thị Lan và Lê Ngọc Phúc

Xuất phát ở đường chạy thứ 7 nội dung hỗn hợp nam nữ 4x400m ASIAD 20 thuộc vào loại bất lợi nhất so với các đối thủ, nhưng đội tiếp sức Việt Nam với 4 tài năng Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã suýt làm nên bất ngờ. Và dù chỉ giành HCĐ nhưng đây cũng là chiếc huy chương vô cùng xứng đáng cho điền kinh Việt Nam.

Tạ Ngọc Tưởng là người lĩnh ấn tiên phong. Anh đã tạo nền tảng đủ tốt để đồng đội phía sau có thể tiếp tục duy trì vị trí cạnh tranh. Sau đó là Quách Thị Lan, một cái tên giàu kinh nghiệm của điền kinh Việt Nam, rồi Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc hoàn tất hành trình.

Từ trái qua phải: Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc Ảnh: Bùi Lượng

Mọi chuyện tưởng chừng thuận lợi sau cú trao gậy giữa Quách Thị Lan và Lê Ngọc Phúc. Trước đó Ngọc Tưởng đã chạy tốt nằm trong tốp 4, nhưng đến Quách Thị Lan, cô đã bật lên vào tốp đầu. Khi Lan trao gậy cho Phúc, sự ăn ý giữa bộ đôi này đã giúp đội Việt Nam bứt lên rất nhanh, trong khi đội dẫn đầu trước đó là Ấn Độ và Bahrain trao gậy không nhanh còn đội Trung Quốc và Nhật Bản bám sát Việt Nam lại thực hiện động tác không linh hoạt.

Tận dụng thời cơ quá tốt, Ngọc Phúc thoát đi rất mau lẹ, tưởng chừng như đích đến đã nằm trong tầm tay. Anh bỏ lại các đối thủ một khoảng cách đáng kể phía sau, có lúc lên đến gần 50m. Cả sân vang rền tiếng reo hò trước sự phối hợp nhịp nhàng của 4 chàng trai cô gái Việt Nam và chờ đợi chúng ta gây bất ngờ.

Tiếc cho đợt chạy cuối, nhưng điền kinh Việt Nam đã thắng cả 3 đội mạnh của Đông Á

Trong thể thao vẫn có chữ nhưng. Thoát đi xa, tưởng chừng sẽ gần đến chiến thắng nhưng sau phần chuyển tiếp giữa Phúc và Nguyễn Thị Ngọc, người chạy cuối cùng thì hơi đáng tiếc. Ngọc rất nỗ lực, nhưng không thể bứt tốc nhanh khi đôi chân của các đội Ấn Độ và Bahrain quá mạnh mẽ ngay phía sau. Thế là còn 150m cô bị bắt kịp và bị đối thủ vượt qua.

Niềm vui chiến thắng ẢNH: Đ.K

Dù không thể mang thành tích cao nhất ở nội dung này, nhưng với thành tích 3 phút 14 giây 54, đội Việt Nam đã giành HCĐ và bất ngờ hơn cả là thắng 3 đối thủ mạnh của Đông Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Một thành tích có thể nói là "để đời" cho điền kinh Việt Nam.

Đó thực sự là điều gây ngỡ ngàng cho tất cả ai chứng kiến, nhất là sự đồng điệu trong bước chạy thoăn thoắt của từng người, sự mạnh mẽ khi giữ chân trong nhóm đầu, sự khéo léo trong chuyển trao gậy và những ổn định về tâm lý đã mang lại một sức bật đủ đánh bại nhưng "ông lớn" khác của châu Á.

Thành tích này còn vượt xa những gì mà bộ tứ nam nữ Việt Nam làm được ở SEA Games 33 khi giành HCV và thiết lập kỷ lục quốc gia 3 phút 15 giây 07 và cả HCĐ tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 với 3 phút 18,45 giây. Điều này đánh dấu sự tiến bộ rất lớn của các chàng trai cô gái từ sự nỗ lực, khát khao vươn lên đến quyết tâm không lùi bước.

4 chàng trai cô gái hoàn thành xuất sắc giành HCĐ ẢNH: Đ.K

Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc không chỉ chạy để giành một tấm HCĐ. Họ đã chạy để chứng minh rằng điền kinh Việt Nam có quyền mơ lớn trên đường chạy châu Á. HCĐ ASIAD 20 chắc chắn chưa phải đích đến cuối cùng của bốn VĐV này. Ngược lại, nó có thể là một cột mốc để họ nhìn thấy rằng khoảng cách với nhóm đầu châu lục hoàn toàn có thể được thu hẹp bằng sự chuẩn bị đúng hướng, sự phối hợp tốt và một tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.