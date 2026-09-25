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    Thể thaoCác môn khác

    Những tấm huy chương của ý chí

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Ở ngày tranh tài hôm qua, các tuyển thủ đoàn thể thao VN để lại ấn tượng lớn về tinh thần vượt khó, ý chí thi đấu kiên cường, mang về những tấm huy chương quý giá.

    Đau cả hai chân vẫn không bỏ cuộc

    Võ sĩ người dân tộc Hrê Đinh Văn Tâm của đội tuyển wushu VN khiến người hâm mộ nể phục ở tinh thần thi đấu kiên cường. Bị đau cả 2 chân sau chiến thắng ở bán kết nhưng võ sĩ quê Quảng Ngãi kiên quyết không bỏ cuộc. Ở chung kết hạng cân 56 kg diễn ra hôm qua, chạm trán với võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming, Đinh Văn Tâm bước ra thảm đấu với hai đầu gối quấn băng y tế giảm đau. Anh có hiệp đấu đầu rất hay nhưng để thua đáng tiếc, nhận HCB. Đây cũng là thành tích cao nhất của wushu VN tại ASIAD 20.

    Những tấm huy chương của ý chí- Ảnh 1.

    Võ sĩ Đinh Văn Tâm (phải) bị đau chân, phải băng cả 2 đầu gối khi thi đấu chung kết môn wushu

    Ảnh: Độc Lập

    HLV Phan Quốc Vinh tiết lộ ở giải châu Á năm ngoái, Đinh Văn Tâm dính chấn thương rất nặng, đứt dây chằng cả 2 gối. Phải phẫu thuật và trị liệu hồi phục, tưởng chừng phải từ giã sự nghiệp nhưng ý chí cùng quyết tâm đã giúp võ sĩ này hồi phục tốt và trở lại. Chưa kể trước thềm ASIAD 20, Đinh Văn Tâm được chuẩn bị cho hạng cân 52 kg nhưng sau đó đôn lên tranh tài ở hạng cân 56 kg.

    Chia sẻ sau trận chung kết, Đinh Văn Tâm nói: "Hai gối rất đau nhưng tôi vẫn quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tôi rất tiếc khi không thể giành chiến thắng trước đối thủ mà tôi từng đánh bại ở cúp thế giới".

    Những tấm huy chương của ý chí- Ảnh 2.

    Tấm HCB quý giá

    Ảnh: Độc Lập

    Đến với wushu từ năm 12 tuổi (năm 2017), nhờ siêng năng tập luyện, Đinh Văn Tâm tiến bộ nhanh, gặt hái thành công ở các giải trẻ rồi được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia. "Mỗi ngày tôi tập luyện 6 tiếng đồng hồ với giáo án khắc nghiệt, thường trực nguy cơ tổn thương ở đầu gối, cánh tay. Bên cạnh đó, những lúc phải ép cân là hành trình khó khăn nhất bởi tôi có cân nặng khá cao, cộng với cơ địa khó giảm cân nên bản thân phải quyết tâm rất cao. Tôi sẽ nỗ lực hồi phục để tiếp tục cống hiến cho thể thao VN", Đinh Văn Tâm chia sẻ.

    Vắt kiệt sức đổi lấy vinh quang

    Ở ngày tranh tài hôm qua, đội đua thuyền (rowing) mang về cho đoàn thể thao VN 4 HCĐ. Đó đều là những tấm huy chương của sự nỗ lực quên mình, vắt cạn sức trên đường đua.

    Do ảnh hưởng của mưa bão tại Nhật Bản, môn đua thuyền rút ngắn thời gian thi đấu từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Việc dồn lịch ảnh hưởng rất lớn đến sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn thể lực, chiến thuật của các tuyển thủ VN. Thế nhưng trở ngại này không làm suy giảm ý chí của các tay chèo.

    Những tấm huy chương của ý chí- Ảnh 3.

    Bích Ngọc kiệt sức sau khi thi xong

    Ảnh: Bùi Lượng

    Những tấm huy chương của ý chí- Ảnh 4.

    Cô còn bị nôn ói vì thời tiết khắc nghiệt

    Sau khi cùng đồng đội Trần Thị Tú Uyên vượt qua nhiều đối thủ mạnh, cán đích thứ ba, đoạt HCĐ nội dung thuyền đôi nữ 2 mái chèo, Phạm Thị Bích Ngọc kiệt sức, không thể lên bục nhận huy chương. Niềm hạnh phúc dâng trào với Bích Ngọc khi gặt hái thành công ngay lần đầu được tham dự ASIAD. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đồng đội Tú Uyên vì đã nỗ lực hết mình, cùng nhau đạt thành tích này", Bích Ngọc chia sẻ.

    Bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui cũng cùng nhau chia sẻ niềm vui khi đoạt HCĐ nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo. Đằng sau thành công ấy là những ngày đội nắng, mưa tập luyện với bàn tay chai sần. Bước vào thi đấu, các tay chèo VN đã giữ được sự tự tin cao độ, thi đấu nhịp nhàng, ăn ý, vượt qua nhiều đối thủ mạnh. 

    Điền kinh VN đoạt HCĐ tiếp sức

    Đội tuyển điền kinh VN ra quân ấn tượng tại ASIAD 20 với tấm HCĐ ở nội dung 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. 4 tuyển thủ lập công là Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc. Thành tích của đội là 3 phút 14 giây 54, xếp sau Bahrain (HCV), Ấn Độ (HCB).


    Những tấm huy chương của ý chí- Ảnh 5.

    Bộ tứ giành HCĐ 

    Ảnh: Bùi Lượng

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