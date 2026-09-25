Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay: Thu Vinh và Quang Huy còn cơ hội, Huy Tưởng lại bùng nổ?

Kỳ vọng bắn súng sẽ có huy chương

Môn đua thuyền (canoeing) khởi tranh từ 8 giờ tại Miyoshi Lake Canoe Course bằng vòng bán kết Kayak đôi nam với sự góp mặt của Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận. Nếu thành công, bộ đôi tay chèo Việt Nam sẽ vào chung kết diễn ra lúc 9 giờ 30. Bên cạnh đó, Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo sẽ thi đấu chung kết Kayak bốn nữ lúc 9 giờ 40, hứa hẹn gặt hái thành công cho canoeing Việt Nam.

Tính đến cuối ngày 24.9, thể thao Việt Nam đứng trong tốp 20: HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate) HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam) HCĐ (15): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp.

Phạm Quang Huy (phải) cùng Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng tỏa sáng ở nội dung 10 m súng ngắn đôi nam nữ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Môn bắn súng thi đấu tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery từ lúc 7 giờ 45 với vòng loại nội dung 10 m súng ngắn đôi nam nữ. Phạm Quang Huy cùng Trịnh Thu Vinh sẽ đại diện cho bắn súng Việt Nam tranh tài ở nội dung này, cạnh tranh với 20 đôi còn lại. Sau phần thi cá nhân chưa như mong đợi, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng lấy lại sự tự tin, thăng hoa khi kết hợp ở nội dung nam nữ. Nếu giành quyền vào chung kết, 2 xạ thủ Việt Nam sẽ thi đấu lúc 10 giờ.

Tạ Ngọc Tưởng sẽ tiếp tục tỏa sáng?

Tạ Ngọc Tưởng hứa hẹn bùng nổ ở cự ly 400 m nam ẢNH: LI - NING

Tại môn điền kinh, Việt Nam có 2 đại diện tranh tài ở vòng loại là Hoàng Thị Minh Hạnh (400 m nữ) và Tạ Ngọc Tưởng (400 m nam). Ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam nữ hôm qua, Tạ Ngọc Tưởng chơi rất hay, từ đó được kỳ vọng tạo nên bùng nổ ở cự ly cá nhân 400 m. Theo lịch thi đấu, Tạ Ngọc Tưởng và Hoàng Thị Minh Hạnh sẽ thi đấu vòng loại từ 19 giờ 23, chung kết 2 nội dung này sẽ diễn ra vào ngày 26.9.

Ở môn thể dục dụng cụ (TDDC) thi đấu lúc 13 giờ, đội tuyển Việt Nam có Trịnh Hải Khang góp mặt ở chung kết nội dung nhảy chống. Anh là niềm hy vọng cuối cùng của đội tuyển TDDC Việt Nam sau khi Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong dù rất nỗ lực vẫn chưa thể chạm tay vào huy chương mà chỉ xếp hạng 4.

Trịnh Hải Khang là niềm hy vọng cuối của TDDC Việt Nam tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại Tokyo Aquatics Centre, bắt đầu từ 8 giờ, đội tuyển bơi Việt Nam góp mặt tranh tài vòng loại các nội dung 50 m bướm nữ (Nguyễn Thúy Hiền), 50 m ếch nam (Phạm Thanh Bảo), 200 m ngửa nam (Trần Hưng Nguyên), 400 m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc), 200 m bướm nam (Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy). Mục tiêu của các kình ngư Việt Nam là nỗ lực vượt qua vòng đấu loại, giành quyền vào chung kết diễn ra chiều cùng ngày.

Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài các môn quyền anh (Võ Thị Kim Ánh, hạng cân 54 kg nữ), cử tạ (Quàng Thị Tâm, hạng cân 57 kg nữ), cầu lông (Nguyễn Hải Đăng, Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh), đấu kiếm (Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh).

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 25.9:







