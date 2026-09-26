Tại sao không đài nào tại Việt Nam mua được bản quyền FIFA ASEAN Cup, lịch thi đấu có thay đổi?

Khán giả Việt Nam đã hồi hộp chờ đợi suốt thời gian qua nhưng như Thanh Niên đã đưa tin, cho đến ngày 26.9, không có đơn vị nào chính thức công bố sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup tại Việt Nam.

Giá trị bản quyền mà đối tác thương mại của FIFA đưa ra là cực cao, lên đến gần 3 triệu USD (gần 78 tỉ đồng) nên sau thời gian đàm phán, đối tác này đã không thể bán được cho bất kỳ đơn vị nào tại Việt Nam. Cũng có đơn vị đã đưa ra con số thấp hơn giá gốc và sẵn sàng "xuống tiền" trong điều kiện kinh tế cho phép của đơn vị (vẫn là rất cao so với gói bản quyền các giải đấu lớn khác). Nhưng phía đối tác không đồng ý.

Lịch thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn không thay đổi. Với trận ra quân của Việt Nam vào 19 giờ 30 hôm nay (26.9), gặp Philippines.

Việt Nam đã sẵn sàng xuất trận vào tối nay, quyết thắng Philippines

Về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, sau khi Nguyễn Thành Chung chấn thương và phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cần phải tìm ra cách kết hợp tối ưu cho bộ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam tập tại Indonesia ngày 25.9 Ảnh: NGỌC LINH

Việc Nguyễn Thành Chung dính chấn thương là tổn thất không nhỏ với đội tuyển Việt Nam. Trung vệ của CLB Hà Nội là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất trong hành trình vô địch của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026, đồng thời là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, điều đáng mừng là đội tuyển Việt Nam hiện không thiếu trung vệ chất lượng, vấn đề chỉ nằm ở cách lắp ghép sao cho hợp lý.

Trong bộ 3 trung vệ, Bùi Hoàng Việt Anh và tân binh nhập tịch Nguyễn Adou Minh gần như đã là 2 vị trí "cứng", khó có sự thay đổi. Bộ đôi này đang thể hiện phong độ ổn định trong màu áo CLB Công an Hà Nội, đồng thời sở hữu thể hình ấn tượng nhất.

Bùi Hoàng Việt Anh chơi bóng thông minh nhưng cũng không kém phần dũng mãnh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cuộc cạnh tranh thực sự nằm ở vị trí còn lại, nơi có ít nhất 3 gương mặt đủ sức tranh chấp. Nguyễn Nhật Minh sở hữu khả năng chơi chân thông minh, triển khai bóng tốt từ phần sân nhà, nhưng còn thiếu kinh nghiệm trận mạc và thể hình chưa thực sự nổi trội. Lê Ngọc Bảo lại là mẫu trung vệ ổn định, phòng ngự chắc chắn, đổi lại khả năng chơi chân không phải điểm mạnh.

Trong khi đó, Phạm Xuân Mạnh vẫn là lựa chọn an toàn nhờ kinh nghiệm dày dạn, nhưng đang có phong độ không cao cùng CLB Hà Nội, cộng thêm việc phải thi đấu với mật độ dày đặc thời gian qua. Ngoài ra, Phan Tuấn Tài hay Cao Pendant Quang Vinh cũng là những phương án có thể được tính đến ở vị trí trung vệ lệch trái nếu ông Kim Sang-sik muốn thay đổi nhân sự, tạo ra sự biến hóa.

Hôm nay, HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định cuối cùng về người thay thế Thành Chung trong đội hình xuất phát. Dù vậy, với lịch thi đấu dày đặc của FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong thời gian ngắn, nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không chỉ chốt một phương án cố định, mà tính đến việc xoay tua giữa Nhật Minh, Ngọc Bảo và Xuân Mạnh tùy theo từng đối thủ cụ thể.

Đây cũng là cách để giữ sức cho các trụ cột, đồng thời tạo thêm sự linh hoạt cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.