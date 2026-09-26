Dự đoán tỷ số Thái Lan thắng Pakistan 3-0: Thế trận áp đảo, Chanathip lập công

Khoảng cách lớn

Xét trên mọi phương diện, Thái Lan đang chiếm ưu thế áp đảo so với Pakistan. Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan xếp hạng 94 thế giới, cao nhất Đông Nam Á, trong khi Pakistan chỉ đứng thứ 198, kém tới 104 bậc. Về giá trị đội hình, Thái Lan được định giá 9,5 triệu euro (khoảng 288,8 tỉ đồng), xếp thứ 2 trong số 8 đội tại bảng Division 1 của giải, bỏ xa Pakistan với vỏn vẹn 4,38 triệu euro (khoảng 133,15 tỉ đồng, xếp thứ 6).

Thái Lan cũng mang đến giải đấu này "đội hình A" mạnh nhất có thể, với sự trở lại của đội trưởng Chanathip Songkrasin cùng Supachok Sarachat, những cái tên vắng mặt ở ASEAN Cup 2026 trước đó vì giải này nằm ngoài lịch FIFA.

Đây là sự khác biệt lớn so với Pakistan. đội chỉ có thể trông chờ vào một vài cầu thủ "Pakistan kiều" gốc Anh như trung vệ Easah Suliman, còn lại phần lớn là những cái tên còn xa lạ với sân chơi quốc tế đỉnh cao. HLV Anthony Hudson, người từng dẫn dắt BG Pathum United với tỷ lệ thắng hơn 58%, cũng có nhiều kinh nghiệm huấn luyện đội tuyển quốc gia hơn hẳn so với đồng nghiệp Nolberto Solano bên phía Pakistan.

Kakana (phải) từng gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, có thể tỏa sáng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chanathip hứa hẹn tỏa sáng

Dù vượt trội, Thái Lan vẫn cần nhập cuộc với sự tập trung cao độ, bởi thể thức bảng đấu 4 đội, không có vòng bán kết của FIFA ASEAN Cup 2026 không cho phép bất kỳ đội bóng nào chủ quan, lơ là dù chỉ trong ít phút. Trận mở màn gặp Pakistan vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp Thái Lan có điểm số và sự tự tin cần thiết trước khi bước vào cuộc đối đầu được xem là quyết định với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận kế tiếp.

Ở tuổi 32, Chanathip Songkrasin vẫn đang là mắt xích sáng tạo quan trọng bậc nhất của Thái Lan, với những pha xử lý kỹ thuật khó lường cùng khả năng dứt điểm đáng gờm. Trước một hàng thủ Pakistan còn non kinh nghiệm, "Messi Thái" hứa hẹn sẽ có đất diễn để chứng minh đẳng cấp, bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực từ Supachok Sarachat và các mũi nhọn phía trên.

Dự đoán, Thái Lan sẽ giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Pakistan, với các pha lập công đến từ Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và một tài năng trẻ như Kakana Khamyok chẳng hạn.



