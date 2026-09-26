Không có cú bất ngờ phút chót, Thái Lan và Việt Nam chưa chốt bản quyền FIFA ASEAN Cup

Bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup vẫn 2 triệu USD

Siamsport cho biết, FAT đã chủ động đẩy mạnh các cuộc đàm phán cuối cùng với FIFA nhằm được giảm mức phí bản quyền phát sóng cho giải FIFA ASEAN Cup. Động thái này diễn ra ngay trước thềm trận mở màn của đội tuyển Thái Lan gặp Pakistan tại Bandung, Indonesia lúc 16 giờ ngày 26.9.

"Đây cũng là cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận cho phép người hâm mộ Thái Lan theo dõi trực tiếp trận đấu trên truyền hình", cũng theo Siamsport.

Nhiều khả năng người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam không xem được truyền hình trực tiếp FIFA ASEAN Cup khi đội nhà thi đấu Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, theo thông tin mà Siamsport nắm được, cơ hội đạt được thỏa thuận đang ngày càng mong manh. FIFA vẫn giữ nguyên yêu cầu mức phí phát sóng là 2 triệu USD (khoảng 51,9 tỉ đồng). Đây là số chi phí quá cao. Hơn nữa, đối với các phương án đã được thảo luận trước đó, vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi hay hỗ trợ bổ sung nào từ phía chính phủ để cùng gánh vác khoản chi phí này.

Cho đến sáng 26.9, cơ hội để Thái Lan sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup tiếp tục chưa có đột phá nào. Qua đó, nhiều khả năng người hâm mộ Thái Lan sẽ không theo dõi được trận đấu ra quân của đội nhà trước Pakistan.

Trước đó, Malaysia và Singapore kịp sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup ngay trước trận ra quân của các đội tuyển nước này. Nhưng với mức phí không được tiết lộ. Tổng cộng hiện đã có 9 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup, gồm Úc, Bangladesh, Hồng Kông, Indonesia, Lào, Malaysia, Pakistan, Philippines và Singapore.

Tại Việt Nam, tính đến thời điểm này (ngày 26.9), vẫn chưa có doanh nghiệp hay đơn vị truyền hình nào chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup.

Như vậy, có khả năng rất lớn 2 thị trường bóng đá trọng điểm trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam đều không thể sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup.

Cùng ngày 26.9, khi đội tuyển Thái Lan gặp Pakistan lúc 16 giờ. Trận tiếp theo cũng của bảng B này là giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines tại sân Si Jalak Harupat vào lúc 19 giờ 30.