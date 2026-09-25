Bảng xếp hạng bảng A FIFA ASEAN Cup mới nhất: Indonesia thắng Singapore 2-0, vẫn bị Malaysia vượt mặt

Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng giành chức vô địch. HLV John Herdman cũng triệu tập danh sách 23 cầu thủ chất lượng, trong đó điểm nhấn nằm ở hàng loạt gương mặt đang thi đấu tại châu Âu. Ở trận ra quân gặp Singapore, Indonesia cho thấy mục tiêu giành chiến thắng bằng việc tung ra sân những cầu thủ đẳng cấp như Emil Audero (thủ môn), Kevin Diks, Justin Hubner, Ole Romeny hay Oratmangoen.

Bảng xếp hạng bảng A

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) đặt mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

3 điểm nhẹ nhàng của Indonesia

Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều, Indonesia không gặp nhiều khó khăn để nắm giữ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Dù vấp phải lối chơi phòng ngự số đông của Singapore nhưng Indonesia luôn bình tĩnh triển khai bóng, có nhiều phương án tấn công. Các cầu thủ Indonesia cũng cho thấy đẳng cấp của mình khi di chuyển, hoán đổi vị trí liên tục khiến Singapore chịu nhiều sức ép. Kết thúc hiệp đấu này, các học trò của HLV John Herdman cũng vươn lên dẫn 1-0 sau cú đệm bóng dễ dàng ở phút 14 của Oratmangoen.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Singapore phải lùi sâu đội hình, không thể tấn công ở hiệp 1. Những tiền đạo được đánh giá khá tốt như Fandi Ahmad, Anuar bị áp sát liên tục, luôn trong tình trạng “đói bóng”. Singapore cũng chỉ có thể dứt điểm đúng 1 lần trong 45 phút nhưng bóng cũng đi thiếu chính xác.

Sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia vẫn liên tục gây sức ép nhằm tìm thêm bàn thắng. Ở phút 70, đội chủ nhà được chơi hơn người khi Safuwan Baharudin nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ 4 phút sau lợi thế chơi hơn người, Indonesia có bàn ấn định thắng lợi 2-0 sau cú đá phạt đền chính xác của Ole Romeny.

Đội tuyển Singapore (áo xanh) không thể tạo nên bất ngờ ngày ra quân ẢNH: MINH TÚ





Đánh bại Singapore 2-0, đội tuyển Indonesia có 3 điểm đầu tiên ở FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vậy, đội chủ nhà của Division 1 chỉ có thể xếp thứ 2 bảng A do kém Malaysia hiệu số bàn thắng bại (Indonesia có hiệu số +2, Malaysia có hiệu số +3). Trước đó, ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ, đội tuyển Malaysia dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh.

Trong khi đó, Singapore và Bangladesh trắng tay trong ngày ra quân, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4.

Ở lượt đấu thứ 2, diễn ra ngày 28.9, đội tuyển Singapore gặp Bangladesh (16 giờ), còn Indonesia chạm trán Malaysia (19 giờ 30).