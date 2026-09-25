HLV Thái Lan và Indonesia khao khát vô địch FIFA ASEAN Cup, vẫn e dè đội tuyển Việt Nam

FIFA ASEAN Cup cam go hơn giải vô địch khu vực Đông Nam Á

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận ra quân gặp đội tuyển Singapore lúc 20 giờ ngày 25.9, HLV John Herdman của Indonesia tuyên bố chắc nịch: "Chúng tôi muốn nâng cao chiếc cúp vô địch FIFA ASEAN Cup trên sân nhà".

HLV Herdman của đội tuyển Indonesia đang chịu áp lực phải vô địch FIFA ASEAN Cup từ sếp lớn của bóng đá nước này, ông Erick Thohir Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Tinh thần của các cầu thủ đang rất cao. Cường độ tập luyện đã đạt mức tối đa. Chúng tôi muốn chiến đấu vì người hâm mộ. Chúng tôi muốn nâng cao chiếc cúp vô địch tại giải đấu này", HLV John Herdman nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Anh này cũng khẳng định, tất cả 23 cầu thủ của đội tuyển Indonesia đều đang ở trạng thái thể lực tốt nhất. Họ đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp đội tuyển Singapore, và quyết tâm phục thù đối thủ để giành chiến thắng một cách thuyết phục nhất.

Đội tuyển Indonesia đã nhận trái đắng trước đối thủ láng giềng Singapore với trận hòa tỷ số 1-1 ngày 7.8, cùng trận thua tan nát trước đó trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 ngày 3.8. Qua đó, sớm bị loại trong bẽ bàng tại giải vô địch khu vực Đông Nam Á (ASEAN Cup) hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Vì vậy, trận tái đấu với đội tuyển Singapore trên sân nhà tại FIFA ASEAN Cup, đã đem đến một tâm thế phục thù của các cầu thủ đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, Singapore của HLV Gavin Lee ngày càng ổn định và rất khó bị đánh bại khi vẫn sở hữu lực lượng tốt nhất và lối chơi ngày càng khó chịu, theo CNN Indonesia.

Bất chấp như vậy, HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia quả quyết: "Khác với giải khu vực, đội hình của chúng tôi tại FIFA ASEAN Cup hiện đã đầy đủ. Thể trạng của các cầu thủ rất tuyệt vời, dù một vài người đến muộn. Họ đã nỗ lực hết mình trong các buổi tập. Tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng gánh vác trọng trách. Chúng tôi hướng đến chiến thắng trước Singapore và dĩ nhiên, tham vọng của chúng tôi tại giải đấu này là nâng cao chiếc cúp vô địch".

Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) hoàn toàn rối loạn trong trận thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 ngày 3.8 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV John Herdman cũng xác nhận, các ứng cử viên có thể cạnh tranh với đội tuyển Indonesia trong cuộc đua vô địch FIFA ASEAN Cup, không ai khác là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, 2 đội đứng đầu khu vực Đông Nam Á hiện nay trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Thái Lan đã ổn định trước trận quyết đấu đội tuyển Việt Nam

Tại Bandung, Indonesia ngày 24.9, đội tuyển Thái Lan cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam cũng đã ổn định và có buổi tập đầy đủ tại đây. Trả lời báo chí Indonesia, HLV Anthony Hudson của "Voi chiến" cũng xác nhận mục tiêu của đội nhà là hướng đến ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup.

HLV Hudson bị chất vấn, và đòi hỏi đội tuyển Thái Lan phải có đội hình mạnh để tái đấu đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup vào ngày 29.9 tới đây Ảnh: Minh Hoàng

"Chúng tôi muốn giành chức vô địch. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ trình độ của giải đấu này rõ ràng cao hơn vì tất cả các đội đều mang theo những cầu thủ chủ chốt. Ở giải khu vực (ASEAN Cup), chúng tôi không mang theo đội hình chính. Giờ đây chúng tôi có đội hình mạnh nhất, nên trình độ chắc chắn sẽ cao hơn nhiều", HLV Hudson chia sẻ.

HLV Hudson cũng chỉ ra: "Tại FIFA ASEAN Cup, các trận đấu sẽ khốc liệt và cam go hơn, vì không chỉ Thái Lan, mà các đội như Indonesia, Việt Nam và Singapore đều triệu tập những cầu thủ tốt nhất tham dự.

Trong đó, đội tuyển Việt Nam rõ ràng là đối thủ mạnh nhất, họ đang là nhà đương kim vô địch giải khu vực. Cũng vì có nhiều đội mạnh nên tính cạnh tranh của giải đấu sẽ rất cao. Tuy nhiên, vào lúc này, chúng tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào trận đấu đầu tiên".

Theo đó, đội tuyển Thái Lan thi đấu trận ra quân ở bảng B gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 26.9. Còn đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp Philippines lúc 19 giờ 30 cùng ngày.