Bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup: Việt Nam và Thái Lan sẽ có vào phút chót?

CĐV tại Thái Lan và Việt Nam chờ tín hiệu FIFA ASEAN Cup

Theo Siamsport, CĐV tại Thái Lan và Việt Nam rất có thể sẽ nhận tin vui như người hâm mộ Malaysia và Singapore, ngay trước trận ra quân của đội nhà tại FIFA ASEAN Cup.

CĐV Thái Lan và Việt Nam vẫn có nhiều hy vọng xem trực tiếp FIFA ASEAN Cup trên truyền hình Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, Malaysia và Singapore trở thành 2 quốc gia mới nhất sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup vào ngày 24.9. Với Malaysia, chính Thủ tướng nước này, ông Anwar Ibrahim thông báo tin vui cho người hâm mộ thông qua các tài khoản trên mạng xã hội. Theo đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Malaysia (RTM) sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Malaysia tại giải FIFA ASEAN Cup.

Hy vọng Việt Nam sẽ sớm có bản quyền FIFA ASEAN Cup

"Hôm qua, nhiều người đã hỏi tôi trên mạng xã hội về việc phát sóng trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Malaysia tại giải FIFA ASEAN Cup 2026. Tôi xin chia sẻ một tin vui. RTM sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu của Harimau Malaya, bắt đầu bằng trận gặp Bangladesh vào ngày 25.9. Hãy cùng dành sự ủng hộ trọn vẹn cho đội tuyển quốc gia!", ông Anwar Ibrahim viết trên mạng xã hội ngày 24.9.

Cùng ngày, RTM cũng ra thông báo xác nhận sẽ phát sóng trực tiếp FIFA ASEAN Cup và bắt đầu với trận đấu giữa Malaysia gặp Bangladesh (diễn ra lúc 16 giờ ngày 25.9).

Tin tức này lập tức gây sốt với người hâm mộ Malaysia khi sắp được xem trực tiếp đội nhà thi đấu. Tại Singapore, kênh Mediacorp cũng xác nhận đã sở hữu bản quyền truyền hình các trận đấu của đội tuyển nước này tại FIFA ASEAN Cup, và cũng bắt đầu bằng trận ra quân gặp đội chủ nhà Indonesia lúc 20 giờ cùng ngày 25.9.

Như vậy, chỉ còn 2 đội ở bảng B là Việt Nam và Thái Lan cùng với Philippines là những nơi chưa sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26.9. Còn Thái Lan gặp Pakistan lúc 16 giờ cùng ngày.

"Hy vọng của người hâm mộ Thái Lan cũng như Việt Nam có lẽ phải chờ đến phút chót, liệu các cuộc đàm phán hiện nay của một số kênh truyền hình có đạt thỏa thuận với FIFA để kịp sở hữu bản quyền truyền hình hay không.

Với việc đã có thêm Malaysia và Singapore sở hữu bản quyền truyền hình, bên cạnh Úc, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Lào và Hồng Kông. Cơ hội để 2 thị trường bóng đá trọng điểm trong khu vực là Thái Lan và Việt Nam sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup, hoàn toàn có thể sẽ xảy ra vào phút 90+1", Siamsport dự đoán.