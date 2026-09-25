Ngôi sao vừa nhập tịch lên tiếng, Malaysia thắng đậm Bangladesh trận ra quân FIFA ASEAN Cup

Đến FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia đặt quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu với Indonesia để vào chơi ở chung kết. Họ cũng mang đến giải đấu đội hình tốt nhất của mình hiện tại, với nhiều cầu thủ được đánh giá rất cao. Ngay trận ra quân gặp Bangladesh, HLV Tan Cheng Hoe đã sử dụng những cầu thủ vừa nhập tịch thành công như Hidalgo, Bergson, Brad Tapp. Ngoài ra, trung vệ đang chơi bóng ở Nhật Bản là Dion Cools cũng được lựa chọn, xuất phát ngay từ đầu.

Đội tuyển Malaysia thay đổi rất nhiều so trận thua đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Pavithran Gunalan (số 21) là một trong những cầu thủ được giữ lại trong đội hình ẢNH: NGỌC LINH

Trận ra quân dễ dàng của Malaysia

Việc sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình giúp Malaysia nắm thế chủ động trước Bangladesh. “Mãnh hổ Mã Lai” triển khai đa dạng các mảng miếng tấn công trong hiệp 1, sút đến 10 lần (5 cú sút đi trúng đích). Kết thúc hiệp đấu này, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cũng dẫn trước đến 2-0. Ở phút 18, Arif Aiman thoát xuống phía cánh phải rồi dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Malaysia. Đến phút 37, vẫn là Arif Aiman sút tung lưới Bangladesh, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Malaysia.

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Bên kia chiến tuyến, Bangladesh - khách mời của FIFA ASEAN Cup không thể hiện được quá nhiều điều. Đội tuyển đến từ Nam Á lép vế so với Malaysia, không có nổi một cú đá trúng đích trong hiệp 1. Ngôi sao được chờ đợi nhất và đang chơi bóng ở Anh là Choudhury cũng mờ nhạt ở hiệp đấu này.

Sang hiệp 2, đội tuyển Malaysia thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong đội hình, chơi chậm hơn. Tận dụng thời cơ này, Bangladesh đẩy cao đội hình, cố gắng tấn công. Tuy nhiên, Bangladesh không có nhiều mảng miếng để tiếp cận khung thành Malaysia, chỉ có 5 lần sút bóng.

Trong khi đó, những cầu thủ tốc độ như Pavithran Gunalan, Fergus Tierney hay Corbin-Ong giúp đội tuyển Malaysia vẫn rất nguy hiểm mỗi khi lên bóng. Phút 52, Corbin-Ong tạt bóng chính xác phía cánh trái để Bergson xử lý đẳng cấp, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Malaysia.

Malaysia (áo vàng) khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng dễ dàng ẢNH: NGỌC LINH

Thắng đậm Bangladesh 3-0 ngày ra quân, đội tuyển Malaysia có 3 điểm cùng hiệu số +3, tạm vươn lên dẫn đầu bảng A Division 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Bangladesh có 0 điểm cùng hiệu số -3, đứng cuối bảng. Lúc 20 giờ ngày 25.9, trận đấu còn lại của bảng giữa Indonesia và Singapore sẽ diễn ra.