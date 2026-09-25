Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup hôm nay: Chủ nhà Indonesia bị Singapore gây khó, Malaysia thắng nhọc Bangladesh?

Indonesia quyết tâm khởi đầu thuận lợi

Lúc 20 giờ ngày 25.9, đội tuyển Indonesia sẽ ra quân, tiếp Singapore tại sân Gelora Bung Karno. Đội bóng xứ vạn đảo bước vào giải với tham vọng cạnh tranh chức vô địch và sở hữu lợi thế đáng kể khi được chơi toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà.

HLV John Herdman đã công bố danh sách 23 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài như Emil Audero, Maarten Paes, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk, Thom Haye, Ivar Jenner và Ole Romeny.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) mang đến FIFA ASEAN Cup 2026 đội hình rất mạnh ẢNH: REUTERS

Nhà cầm quân người Anh từng khẳng định Indonesia có thể hướng đến chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Vì vậy, trận gặp Singapore được xem là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện tham vọng ngay từ lượt đấu đầu tiên.

Sức mạnh của Indonesia không chỉ nằm ở chất lượng đội hình. Gelora Bung Karno với sức chứa lớn cùng bầu không khí cuồng nhiệt luôn tạo áp lực đáng kể cho các đội khách. Indonesia nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, Singapore không phải đối thủ dễ bị khuất phục. HLV Gavin Lee cũng đã triệu tập 23 cầu thủ tốt nhất cho giải đấu. Đội bóng này có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Safuwan Baharudin, Hariss Harun, Faris Ramli, Shawal Anuar và Ilhan Fandi.

Singapore nhiều khả năng lựa chọn cách chơi thận trọng, duy trì cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công. Khi Indonesia đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể trở thành khu vực để đội khách khai thác.

Thực tế, Indonesia từng gặp không ít khó khăn trước Singapore. Theo thống kê được detikSport dẫn lại, Indonesia thắng 30, hòa 11 và thua 19 sau 60 lần đối đầu. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Indonesia thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Phong độ gần đây cũng cho thấy Indonesia có hiệu suất ghi bàn tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ vạn đảo ghi 10 bàn, thủng lưới 5 bàn. Singapore ghi 6 bàn và nhận 5 bàn thua. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, Indonesia có nhiều điều kiện để hướng đến 3 điểm. Dù vậy, nếu nôn nóng dâng cao và để lộ khoảng trống phía sau, đội chủ nhà hoàn toàn có thể bị Singapore gây khó khăn.

Đội chủ nhà của hạng đấu FIFA ASEAN Cup 2026 được cảnh báo sẽ phải thận trọng trước Singapore ẢNH: REUTERS

Lịch thi đấu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026

Malaysia phải cẩn thận trước Bangladesh

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 25.9, Bangladesh gặp Malaysia trong trận đấu mở màn bảng A. Malaysia sở hữu vị trí thứ 136 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Bangladesh (181). Đội bóng Đông Nam Á cũng có nhiều cầu thủ đáng chú ý như Dion Cools, Stuart Wilkin, Arif Aiman Hanapi, Bergson da Silva và Faisal Halim.

Tuy nhiên, Malaysia không bước vào giải với phong độ thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2 và thua 3, ghi 5 bàn và thủng lưới 6 bàn. Đáng chú ý, Malaysia vừa nhận 2 thất bại cùng tỷ số 0-2 trước Việt Nam ở bán kết ASEAN Championship 2026.

Trong khi đó, Bangladesh đang sở hữu một nhân tố đặc biệt đáng chú ý là Hamza Choudhury. Tiền vệ từng thi đấu cho Leicester City được kỳ vọng giúp đội bóng Nam Á cải thiện khả năng tranh chấp và kiểm soát khu vực giữa sân. Bangladesh cũng có một số cầu thủ từng thi đấu hoặc phát triển bóng đá ở nước ngoài. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Malaysia khi Bangladesh không thắng trong 5 lần gặp gần nhất, với 2 trận hòa và 3 thất bại. Lần gần nhất hai đội chạm trán, Malaysia thắng 4-1 vào tháng 6.2022. Dẫu vậy, những con số này không đảm bảo Malaysia sẽ có một trận đấu dễ dàng.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) sẽ phải giành 3 điểm ở trận ra quân gặp Bangladesh nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu với Indonesia ẢNH: MINH TÚ

Bangladesh nhiều khả năng chơi phòng ngự chặt chẽ, tập trung số đông ở khu vực giữa sân và chờ cơ hội phản công. Hamza Choudhury sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội bóng Nam Á thoát pressing và chuyển trạng thái. Ở phía đối diện, Malaysia sẽ trông chờ khả năng tạo đột biến của Arif Aiman, Faisal Halim và Bergson da Silva. Nếu kiểm soát tốt khu trung tuyến và khai thác được khoảng trống ở hai biên, Malaysia có thể tạo ra sức ép đáng kể.

Tuy nhiên, việc Bangladesh sở hữu tâm lý thoải mái và không chịu nhiều áp lực về thứ hạng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Nếu Malaysia không tận dụng được cơ hội, đội bóng này hoàn toàn có thể phải trả giá.

Sau lượt trận đầu tiên, bảng A tiếp tục diễn ra ngày 28.9 với hai cặp đấu Singapore - Bangladesh (16 giờ) và Malaysia - Indonesia (19 giờ 30). Đến ngày 1.10, Indonesia - Bangladesh và Malaysia - Singapore cùng diễn ra lúc 19 giờ 30.