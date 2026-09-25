HLV Thái Lan lại khen ông Kim, nói điều bất ngờ về trận tái đấu Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup

FIFA ASEAN Cup giúp bóng đá Đông Nam Á tiến gần châu Á hơn

Ông Solano, 51 tuổi, cựu danh thủ người Peru, từng nhiều năm thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh cho các CLB hàng đầu như Aston Villa, Newcastle, West Ham, Leicester City. Trong lần đầu tiên cùng đội tuyển Pakistan dự FIFA ASEAN Cup, nhà cầm quân này đánh giá rất cao các đội khu vực Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam là đối thủ hàng đầu.

HLV Nolberto Solano của đội tuyển Pakistan đánh giá cao việc tham dự FIFA ASEAN Cup, cũng như cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi được biết cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là một trận đấu đặc biệt giữa những đối thủ xứng tầm. Điều này cũng tương tự như các trận đấu giữa những đội hàng đầu như giữa Brazil và Argentina, hay khi đội tuyển của chúng tôi Peru đối đầu với Chile tại khu vực Nam Mỹ. Tôi tin rằng niềm đam mê bóng đá tại khu vực Đông Nam Á luôn rất tuyệt vời", HLV Solano bày tỏ khi nói về cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, trong cuộc họp báo chiều 25.9 tại Bandung, Indonesia.

Ông Solano cũng đánh giá cao đội tuyển Thái Lan, đối thủ của Pakistan trong trận ra quân lúc 16 giờ ngày 26.9.

"Chúng tôi biết Thái Lan sở hữu một đội hình rất mạnh, một đội tuyển quốc gia được tổ chức bài bản với ban huấn luyện và HLV xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với thử thách lớn vào ngày mai. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có khởi đầu thuận lợi, bởi mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu hành trình tại giải đấu này một cách tốt đẹp nhất. Hãy cùng chờ xem chúng tôi có thể tiến xa đến đâu tại giải đấu này", HLV Solano nhấn mạnh.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam và xu hướng nhập tịch của các đội tuyển khu vực Đông Nam Á hiện nay, HLV Solano cho rằng đây là một xu hướng chung toàn cầu. Điều này cũng đã giúp trình độ bóng đá hiện nay đang ngày càng thu hẹp khoảng cách. Một ví dụ điển hình là đội tuyển Nhật Bản đã thi đấu rất thành công tại World Cup.

"Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng yếu tố này chỉ là một phần trong xu hướng chung phát triển bóng đá toàn cầu. Mọi thứ đang ngày càng xích lại gần nhau hơn. Không còn nhiều bí mật trong công tác chuẩn bị nữa; mọi người đều am hiểu sâu sắc về bóng đá. Các HLV thường áp dụng những lối chơi tương đồng nhau. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi thấy bóng đá châu Á - nhất là khu vực Đông Nam Á - đang ngày càng tiến bộ", HLV Solano chia sẻ.

"Về đội tuyển Việt Nam có phải là đội mạnh nhất trong bảng hay không? Tôi nghĩ, tất cả các đội trong bảng đấu này đều rất mạnh. Việt Nam, Thái Lan là những đội hàng đầu, đều sở hữu những cầu thủ tuyệt vời. Philippines cũng vậy. Các đội đều có sự tiến bộ. Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi chỉ tập trung cho trận ra quân với Thái Lan, sau đó sẽ xem các đội khác sẽ trình diễn ra sao", HLV Solano cho biết thêm.

HLV Thái Lan dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam

Cũng tại cuộc họp báo tại Bandung, Indonesia ngày 25.9, HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan một lần nữa dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam, khi 2 đội sẽ tái đấu vào lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 tới tại FIFA ASEAN Cup.

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan một lần nữa dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ HLV của họ (ông Kim Sang-sik) đã làm rất tốt công việc của mình. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và có lối chơi rất rõ ràng, hiệu quả. Đây là trận đấu mà chúng tôi thực sự rất hào hứng chờ đợi. Tuy nhiên, tôi không muốn nói quá xa về tương lai, vì ngày mai chúng tôi còn một trận đấu phải đối mặt (trận gặp Pakistan)", HLV Hudson chia sẻ.

Mặc dù vậy, HLV Hudson cũng xác nhận tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan đã quy tụ đội hình mạnh nhất và đang rất mong chờ trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam.

"Việt Nam là một đội bóng có lối chơi rất ấn tượng: họ thi đấu cực kỳ kỷ luật, có tổ chức, cách tiếp cận trận đấu rõ ràng, hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái, đồng thời sở hữu lối chơi mạnh mẽ, tốc độ và giàu thể lực. Tôi nghĩ sức mạnh của Việt Nam thực sự nằm ở tinh thần tập thể chứ không phải ở bất kỳ cá nhân nào", HLV Hudson nhấn mạnh, và xác định cuộc gặp giữa 2 đội Thái Lan và Việt Nam gần như là xác định ngôi vị đầu bảng để vào chung kết.