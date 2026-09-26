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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - FIFA ASEAN Cup: Adou Minh, Minh Hoàng lần đầu đá chính, Hoàng Đức dự bị

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn xong 11 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đá chính ở trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, gặp Philippines lúc 19 giờ 30 hôm nay (26.9).

    Đội tuyển Việt Nam tung ra lực lượng tối ưu

    Danh sách 11 gương mặt đội tuyển Việt Nam đá chính ở trận gặp Philippines (ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026) đã lộ diện.

    Đứng trong khung gỗ là gương mặt quen thuộc Lê Giang Patrik. Người gác đền gốc Slovakia đã bắt chính cả 8 trận tại ASEAN Cup 2026, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam lên ngai vàng. Phong độ của Lê Giang ổn định qua từng trận. Anh phản xạ tốt, giao tiếp hiệu quả với hàng thủ và hiếm khi mắc sai sót cá nhân. Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam sạch lưới tới 6 trong số 8 trận ở giải đấu đã qua.

    Bộ ba trung vệ gọi tên Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Adou Leygley Minh. Việt Anh sẽ thay Thành Chung đá ở trung tâm hàng thủ, trong khi Xuân Mạnh (phải) và Adou Minh (trái) là gương mặt kinh nghiệm, khả dĩ nhất hiện tại. Tân binh Việt kiều có màn ra mắt đội tuyển quốc gia, hứa hẹn tạo ra làn gió mới. Ở hai biên, Cao Pendant Quang Vinh (trái) và Trương Tiến Anh (phải) đá chính. 

    Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - FIFA ASEAN Cup: Adou Minh, Minh Hoàng lần đầu đá chính, Hoàng Đức dự bị- Ảnh 1.

    Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - FIFA ASEAN Cup: Adou Minh, Minh Hoàng lần đầu đá chính, Hoàng Đức dự bị- Ảnh 2.

    Đình Bắc lĩnh xướng hàng công

    ẢNH: NGỌC LINH

    Trên hàng tiền vệ, Lê Phạm Thành Long sát cánh cùng Đỗ Hoàng Hên. Còn trên tuyến tấn công, hai đội phó Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son sẽ đá chính cùng Williams Minh Hoàng. Đây là tuyến tấn công rất thú vị, khi Minh Hoàng lần đầu ra sân cho đội tuyển quốc gia. Hàng công của ông Kim có 1 Việt kiều, 1 ngoại binh nhập tịch và 1 nhân tố trẻ được đôn lên từ U.23.

    Đội tuyển Việt Nam bất bại trước Philippines trên mọi đấu trường từ năm 2014 đến nay. HLV Kim Sang-sik từng cùng Việt Nam hạ Philippines trong trận ra mắt hồi tháng 6.2024, với chiến thắng kịch tính 3-2 ở sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, Philippines cũng là đối thủ duy nhất ông Kim từng gặp mà chưa thắng được, tính riêng tại sân chơi Đông Nam Á.

    Hai đội từng so tài ở ASEAN Cup 2024, nơi Việt Nam vất vả giành trận hòa 1-1 nhờ bàn gỡ ở giây cuối của Doãn Ngọc Tân.

    Ở trận sớm bảng B nhóm 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan thắng Pakistan 4 bàn không gỡ để tạm dẫn đầu bảng.

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    Với lối chơi đã đóng khuôn cùng lực lượng mạnh nhất, đội tuyển VN đủ lực đánh bại Philippines trong trận ra quân bảng B nhóm 1 FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay 26.9 tại SVĐ Si Jalak Harupat (Indonesia).

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