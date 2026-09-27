Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam vs Thái Lan: Thắng 2-1, Đình Bắc cú đúp

Đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện bản lĩnh trước Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân nhọc nhằn trước Philippines, ở trận đấu vừa khép lại tại Indonesia tối 26.9. Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp Việt Nam thắng tối thiểu 1-0 để đứng nhì bảng B sau lượt mở màn. Có cùng 3 điểm như Thái Lan, nhưng học trò HLV Kim Sang-sik xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +4).

Thế nhưng, có thể cảm thông cho khởi đầu chật vật của đội tuyển Việt Nam. Trước tiên, mật độ tập luyện, thi đấu liên tục từ tháng 7 đến nay đã bào mòn thể lực toàn đội. Một số trụ cột đội tuyển như Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung hoặc chia tay giải, hoặc ngồi dự bị do chấn thương.

Chúc cho đội tuyển Việt Nam lại được có niềm vui khi tái đấu Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) ra quân bằng chiến thắng bản lĩnh ẢNH: NGỌC LINH

Đặc biệt, sự thiếu vắng Hoàng Đức khiến tuyến giữa Việt Nam nhiều thời điểm tê liệt, khó triển khai bóng sòng phẳng trước Philippines.

Ngoài ra, đội tuyển Philippines cũng lột xác ngoạn mục nhờ dàn cầu thủ gốc Âu và Mỹ. Có tới 22 trong số 23 cầu thủ Philippines đang chơi tại nước ngoài, trong đó 11 người đá cho các đội châu Âu hoặc Mỹ. Những tài năng dị biệt như Bjorn Kristensen, Randy Schneider, Manuel Ott, hay anh em nhà Tabinas giúp Philippines có thể hình và sức mạnh ấn tượng hơn nhiều so với chính họ ở ASEAN Cup 2026. Đội tuyển có biệt danh "The Azkals" triển khai bóng tuần tự, ban bật nhuyễn và đặc biệt lợi hại ở các pha tranh chấp tay đôi. Nhờ tài năng của Lê Giang Patrik cùng cả vận may, đội tuyển Việt Nam mới vượt ải khó.

FIFA nhắc tên Đình Bắc sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines

Tuy nhiên, 3 điểm dẫu vất vả thì vẫn là 3 điểm. Trận đấu quan trọng nhất mà đội tuyển Việt Nam phải dốc toàn lực là màn thư hùng với Thái Lan, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29.9.

"Voi chiến" khởi đầu thuận lợi khi thắng Pakistan (hạng 198 thế giới) với tỷ số đậm 4-0. Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu thắng đội yếu nhất bảng, ghi nhiều bàn và bảo toàn lực lượng cho trận quyết đấu Việt Nam sau đây 2 ngày.

HLV Kim Sang-sik đã có toan tính chiến thuật cho màn hội ngộ Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Chắc chắn, Thái Lan sẽ không còn là đội mà Việt Nam từng thắng với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết ASEAN Cup 2026. Với Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, đội bóng xứ chùa vàng sẽ lì lợm, dạn dày và biến hóa hơn rất nhiều.

Thế nhưng, đối thủ càng mạnh, bản lĩnh đội tuyển Việt Nam càng có thời cơ hiển lộ.

Đình Bắc lại chói sáng?

Sau cú đúp danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, Đình Bắc lại chứng tỏ vai trò dẫn dắt hàng công khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines.

Trong bối cảnh các chân sút thay nhau chấn thương hoặc xuống phong độ, Đình Bắc là ngọn lửa hiếm hoi còn giữ được nhiệt lượng và độ sáng rực rỡ. Trước Philippines, chân sút sinh năm 2004 di chuyển miệt mài, tranh chấp quyết liệt giúp tuyến giữa thu hồi bóng, rồi lại cầm bóng rê dắt mở khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Đình Bắc đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, nhưng với đẳng cấp sẵn có, chân sút 22 tuổi đã hoàn thành trọn vẹn, giúp hàng công Việt Nam vận hành trơn tru. Đội tuyển Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự, nhưng chẳng thiếu pha phản công uy lực là nhờ những "máy chạy" bền và lì như Đình Bắc.

Với tấm băng đội trưởng (sau khi Xuân Son rời sân), Đình Bắc càng thể hiện được vai trò thủ lĩnh. Ở màn so tài Thái Lan ngày 29.9, ông Kim cần học trò tiếp tục chơi tốt, hoạt động cường độ cao để lĩnh xướng mặt trận tấn công. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội cũng đang hoàn thiện để tiến tới đẳng cấp toàn năng, nơi anh có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò, đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật ông Kim giao phó.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, tính toán cẩn trọng, ưu tiên phòng ngự trước Thái Lan. Với bản lĩnh sắt đá được hun đúc qua nhiều trận đấu khó, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ vượt qua "Voi chiến" để thẳng tiến chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.