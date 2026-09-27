Khổ như Xuân Son: Đã chấn thương còn phải đi thử doping cùng Hoàng Đức

Việc 2 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được gọi đi lấy mẫu xét nghiệm sau trận đấu là quy trình kiểm tra doping ngẫu nhiên (random doping control), được áp dụng thường quy tại các giải đấu do FIFA tổ chức, trong đó có FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo quy định chống doping mà FIFA áp dụng dựa trên bộ luật của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA), sau mỗi trận đấu, ban tổ chức sẽ sử dụng một hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên bằng kỹ thuật số, dựa trên danh sách thi đấu (team sheet) mà mỗi đội đã đăng ký trước giờ bóng lăn.

Không chỉ riêng bóng đá mà ở các giải thể thao, quy trình chọn ngẫu nhiên VĐV đi kiểm tra doping được thực hiện như một quy định bắt buộc. Ví dụ như tại ASIAD đang diễn ra tại Nhật Bản, việc kiểm tra doping được diễn ra ở tất cả các môn.

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Với bóng đá, thông thường mỗi đội sẽ có 2 cầu thủ được chọn ngẫu nhiên để lấy mẫu xét nghiệm, không phân biệt cầu thủ đó đã ra sân thi đấu, dự bị hay thậm chí không được đăng ký thi đấu chính thức trong đội hình ra sân. Việc lựa chọn diễn ra hoàn toàn khách quan, không phụ thuộc vào phong độ hay thành tích ghi bàn của cầu thủ trong trận đấu, nên bất kỳ ai trong danh sách đăng ký cũng có thể được chọn đợt kiểm tra.

Xuân Son rời sân trong tiếc nuối. Anh bị đau sau một nỗ lực bứt tốc rồi chuyền bóng cho Đình Bắc ẢNH: NGỌC LINH

Xuân Son chườm đá ở đùi sau khi rời sân ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi được thông báo, cầu thủ sẽ có một cán bộ giám sát (chaperone) đi cùng cho đến khi hoàn tất thủ tục, nhằm đảm bảo mẫu xét nghiệm không bị can thiệp. Tại phòng kiểm tra doping, cầu thủ sẽ được lấy mẫu nước tiểu hoặc mẫu máu, tùy theo yêu cầu cụ thể của đợt kiểm tra.

Mỗi mẫu sau đó được chia thành 2 phần, gọi là mẫu A và mẫu B, nhằm đảm bảo tính minh bạch: nếu mẫu A cho kết quả dương tính, mẫu B sẽ được phân tích lại để xác nhận trước khi đưa ra bất kỳ kết luận chính thức nào. Các mẫu này được gửi đến phòng thí nghiệm được WADA công nhận để phân tích bằng những kỹ thuật hiện đại, có độ chính xác cao. Theo quy định, kết quả xét nghiệm thường được gửi về cho đơn vị quản lý VĐV trong vòng vài ngày làm việc.

Việc kiểm tra doping ngẫu nhiên như trường hợp của Xuân Son và Hoàng Đức (anh không thi đấu trận gặp Philippines) là một phần không thể thiếu của FIFA ASEAN Cup. Đây cũng là thủ tục quen thuộc mà các cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đã dần trở nên quen thuộc mỗi khi tham dự các giải đấu quốc tế lớn.

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