HLV Kim Sang-sik thừa nhận Việt Nam thắng Philippines nhờ may mắn, tiết lộ kế hoạch nóng đấu Thái Lan

HLV Kim Sang-sik thận trọng

Mở đầu phần trả lời phỏng vấn, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm vui khi có được kết quả thuận lợi ngay trận ra quân. Ông chia sẻ: "Thật sự hạnh phúc khi chúng tôi giành được chiến thắng. Tôi xin chúc mừng toàn đội vì màn trình diễn này. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam cũng như các CĐV ở quê nhà".

Nhìn nhận một cách thẳng thắn về trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có phần may mắn để giành trọn 3 điểm: "Hôm nay, chúng tôi có khá nhiều may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines. Cả 2 đội đều đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho khán giả. Chúng tôi cũng có sự khởi động tốt hơn để bước vào trận đấu, và điều đó phần nào giúp ích cho đội tuyển Việt Nam trong những thời điểm quan trọng".

Ngay sau khi có được 3 điểm đầu tiên, HLV Kim Sang-sik cùng học trò đã hướng sự tập trung đến lượt trận thứ 2 gặp Thái Lan, đối thủ được xem là thử thách lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại bảng đấu này. Ông nói: "Sau chiến thắng này, chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận tiếp theo".

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Đề cập cụ thể hơn về đối thủ, HLV Kim Sang-sik tỏ ra hết sức thận trọng khi Thái Lan mang đến giải đấu lần này lực lượng mạnh nhất có thể: "Ở giải đấu lần này, Thái Lan đã triệu tập 100% lực lượng mạnh nhất, vì vậy đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn thành việc phân tích Thái Lan một cách toàn diện, nhưng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất có thể trước cuộc đối đầu quan trọng này".

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Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật và mọi khía cạnh khác. Tôi cũng chưa phân tích kỹ lưỡng về kết quả chung cuộc hay các chi tiết cụ thể của Thái Lan, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng. Tôi tin rằng họ luôn là một đội bóng mạnh, điều này đã được chứng minh qua các giải đấu trước đây. Điều đó là không thể bàn cãi. Còn về phía Pakistan, họ sở hữu nền tảng thể lực rất tốt; tôi đã thấy rõ điều đó. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị chu đáo".



