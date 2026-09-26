Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Việt Nam tốp 2 sau Thái Lan, ‘chung kết’ sớm ngày nào?

Cả Việt Nam và Thái Lan cùng thắng

Trong trận đầu tiên của bảng B diễn ra vào tối 26.9 tại sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), đội tuyển Thái Lan đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Pakistan với tỷ số đậm 4-0, qua đó vươn lên đứng đầu bảng đấu với trọn vẹn 3 điểm.

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai tỏa sáng nhất khi ghi 2 bàn ở các phút 31 và 84, xen giữa là pha lập công của Jude Soonsup-Bell ở phút 41. Bàn thắng thứ 3 của Thái Lan đền từ pha phản lưới của Haris Zeb. Đáng chú ý, ngôi sao Chanathip Songkrasin ngồi dự bị suốt trận nhưng Thái Lan vẫn thắng cách biệt, cho thấy chiều sâu lực lượng đáng gờm của "Voi chiến".

Supachok Sarachat và các đồng đội Thái Lan giành chiến thắng dễ dàng ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines vất vả ẢNH: NGỌC LINH

Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trước Philippines, đội bóng được cải thiện sức mạnh đáng kể so với ASEAN Cup 2026. Những phút đầu, Xuân Son và các đồng đội cầm bóng ít hơn; khung thành của Lê Giang Patrik cũng chao đảo.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch ASEAN Cup 2026 là điều khác biệt. Phút 25, Thành Long có đường tỉa bóng cực thông minh cho Williams Minh Hoàng, người chạy chỗ cũng rất khôn khéo. Tiền đạo của CLB Công an TP.HCM tung đường căng ngang vào trong để Đình Bắc đệm bóng gọn gàng, giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Highlight đội tuyển Việt Nam 1-0 Philippines: Dấu ấn ngày Đình Bắc mang băng đội trưởng

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0. Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng B với 3 điểm, kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với +4).

Hai đội sẽ chạm trán nhau ngày 29.9 và đây có thể như trận "chung kết" sớm của bảng B.

BXH bảng B sau lượt trận đầu tiên ẢNH: SOFASCORE

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