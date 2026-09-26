Báo Thái Lan hoan hỉ: ‘Trận thắng Pakistan đẹp mắt, tạo đà thuận lợi để quyết đấu Việt Nam’

Trước Pakistan, đội tuyển Thái Lan không mất quá nhiều thời gian để kiểm soát thế trận. “Voi chiến” chủ động cầm bóng, liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Tờ báo thể thao nổi tiếng Siamsport đặc biệt ấn tượng với cách Thái Lan triển khai thế trận. Siamsport mô tả: “Dù Pakistan chủ động phòng ngự với số đông, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn kiên trì tấn công và cuối cùng có được bàn mở tỷ số ở phút 31. Từ quả tạt của Supanun Burirat, Jude Soonsup-Bell bật cao đánh đầu nhưng không thể đánh bại thủ môn Pakistan. Tuy nhiên, Teerasak Pueypimai xuất hiện đúng lúc để đá bồi, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng giúp “Voi chiến” thi đấu càng tự tin. Đến phút 41, Seksan Ratree đột phá bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jude Soonsup-Bell dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Kể từ khi HLV Hudson nắm quyền, đây có lẽ là một trong những trận đẹp mắt nhất của Thái Lan”.

Đội tuyển Thái Lan có khởi đầu suôn sẻ tại FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Sau giờ nghỉ, Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép và không cho Pakistan nhiều cơ hội để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 64, Supachai Jaided có pha xử lý kỹ thuật trước khi tâng bóng cho Teerasak. Tiền đạo này tung cú sút chân trái hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và giúp Thái Lan dẫn 3-0. Tiếp đó, phút 84, Peeradon Chamrasmi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Teerasak dứt điểm chính xác, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Lan.

Siamsport nhấn mạnh: “Màn trình diễn của Teerasak được đánh giá rất cao. Trong thời gian gần đây, anh cũng nổi lên và trở thành một trong những tiền đạo tốt nhất của Thái Lan. Sự kết nối giữa tiền đạo này cùng các vệ tinh xung quanh thật ấn tượng”.

Thắng Pakistan, Thái Lan sẵn sàng quyết đấu Việt Nam

Trong khi đó, Thairath Online gọi đây là chiến thắng thuyết phục và đẹp mắt của “Voi chiến”. Ballthai cũng đặc biệt nhắc đến cú hat-trick của Teerasak và xem đây là khởi đầu tuyệt vời của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ballthai bình luận: “Với 4 bàn thắng và thế trận áp đảo, đội tuyển Thái Lan đã có màn ra quân đúng như kỳ vọng. Quan trọng hơn, các cầu thủ chủ chốt của chúng ta vẫn đảm bảo được thể lực tốt nhất. Đồng thời, 3 điểm này cũng giúp đội tuyển Thái Lan có sự tự tin rất lớn trước trận đấu được chờ đợi nhất bảng B”.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu thứ 2 ẢNH: NGỌC LINH

Truyền thông Thái Lan không dành quá nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng trước Pakistan, bởi ngay sau trận đấu, sự chú ý đã hướng về trận gặp Việt Nam (29.9). Ball Thai Stand nhận định: “Trận đấu tiếp theo mới thực sự là thử thách đáng chú ý đối với “Voi chiến”. Thái Lan sẽ gặp Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 và đây được xem là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B".

Trong khi đó, nhà báo và chuyên gia bóng đá Thái Lan Yingrak Raksuwan cũng nhấn mạnh: “Thái Lan đã có màn khởi đầu vang dội khi thắng Pakistan 4-0, với Teerasak lập hat-trick và Jude Soonsup-Bell ghi bàn còn lại. Tuy nhiên, thử thách lớn tiếp theo của chúng ta chính là cuộc đối đầu với Việt Nam ngày 29.9. Toàn đội phải nhanh chóng quên đi chiến thắng hôm nay và hướng đến trận cầu tiếp theo”.